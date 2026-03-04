Central Entrerriano tropezó luego de siete victorias seguidas

Central Entrerriano de Gualeguaychú perdió en su visita a Quilmes de Mar del Plata por 73 a 65 en una nueva presentación en la Liga Argentina de Básquet. Esta derrota marcó el fin de una serie positiva de siete victorias seguidas. A su vez, el Rojinegro resignó su condición de líder de la Conferencia Sur.

Juan De La Fuente fue el goleador, figura y héroe del Tricolor con 23 puntos y 7 rebotes. Nicolás Reynoso en la visita fue el más destacado con 17 puntos y 8 rebotes, en un equipo que demostró con creces por qué es uno de los mejores.

Central Entrerriano - Quilmes, un duelo con historia

Un duelo de dos equipos que además de estar peleando en los primeros puestos tiene historia, promete ser intenso y lo fue desde el vamos. Vale la pena recordar que Quilmes y Central Entrerriano animaron las finales del viejo TNA en la 98-99 con el ascenso de los marplatenses.

Defensas fuertes y ataques rápidos y dinámicos fueron las cartas que presentaron ambos conjuntos, por lo que se vio poco gol pero una intensidad en el juego que se elevó a la máxima expresión. Igualados en 14 cerraron el primer capítulo y era tal la paridad que ambos equipos bajaron la misma cantidad de rebotes, 12. Justamente el goleo fue repartido y apenas sobresalieron Luna por un lado y Reynoso por el otro y los dos facturaron 4 puntos cada uno para no perder la equilibrada tendencia.

El primero en marcar una leve diferencia fue el visitante. Por intermedio de Marcos Panozzo, Central aprovechó la falta de puntería del dueño de casa, sacó 4 en el electrónico (22 a 18) y obligó a Bianchelli a pedir el primer tiempo muerto de la noche a los tres minutos del segundo. De todas maneras Quilmes volvió a nivelarlo pero a costa de mucho trabajo y una definición certera de De La Fuente. Las defensas se mantuvieron firmes en la culminación del primer tiempo al punto que se fueron a vestuarios 29 a 26 arriba la visita. El único desnivel fue en los simples, ahí es donde el dueño de casa falló 8 de 12 intentos y ese puede ser uno de los argumentos del triunfo parcial entrerriano.

En el inicio del tercero se vio la misma intensidad, pero se individualizaron las vías de gol por ambos lados. El Tucumano Luna por el local y Reynoso en los entrerrianos, aunque el base local empezó a dar juego a los suyos además de su aporte goleador y Quilmes se puso arriba por 3 (38 a 35) y el que tuvo que pedir minuto fue Pascal, en 4 minutos de juego del parcial.

Central se mantuvo ahí pero Quilmes tomó por el resto del parcial el dominio del tanteador, y para rubricarlo apareció De La Fuente con un triple desde la mitad de cancha al límite de la finalización del cuarto. Quilmes se fue arriba 50 a 47 y la conversión también sirvió para quebrar la magra cosecha de ambos equipos con los envíos desde el perímetro (4 de 21 para Quilmes y 3 de 16 para la visita).

El cierre del juego disputado en Mar del Plata

Si en los cuartos anteriores los equipos no se guardaron nada, para el último recurrieron a sus reservas pero siguieron con el mismo libreto como si fuera una final. Quilmes resistió su liderazgo con De La Fuente a la vanguardia, Central no mermó en su lucha con Reynoso como abanderado. El local tenía más caudal de juego, la visita cuando no podía defender cortaba con falta y la línea no fue un campo que a Quilmes le quede cómodo, ya que encestó un 50% y eso no le permitió despegar y fue el argumento que tuvo Central para mantenerse a la expectativa hasta el final. Y el cierre fue quizás el pico más alto de todas las emociones que se vivieron en Mar del Plata, con la expulsión del entrenador visitante por excederse en reclamos y el dueño de casa dilapidando simples; llegaron a los últimos 34 segundos 66 a 64 luego de un terrible triple de Pérez para Central.

Luna fue cortado con falta y anotó los dos cuando Quilmes más lo necesitaba, en la vuelta Siboldi también recibió foul pero anotó uno de los dos. A la salida De Le Fuente fue a la línea, erro los dos pero en la contra Entrerriana, "Juane" recuperó la pelota, anotó la bandeja, sacó la falta y con el adicional sentenció la historia para que todo Quilmes disfrute del triunfo más festejado del año sobre el puntero de la conferencia sur. Fue victoria marplatense 73 a 65.

Otros juegos de la Liga Argentina

Lanús venció a El Talar como visitante por 98-73, por la Conferencia Sur de la Liga Argentina. Las fichas foráneas fueron determinante en la victoria del Granate al totalizar 61 de sus puntos, con Robert Whitfield (22 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias) como principal anotador. En el elenco local, el goleador fue Aaron Pablo, con 20 unidades.

Con este éxito Lanús se mantiene con muchas expectativas de clasificar entre los cuatro mejores de la Conferencia Sur, con un récord de 18 victorias y 10 caídas, mientras que el aurinegro cierra la clasificación a postemporada, en la duodécima ubicación con un registro de 11-16.

Por el mismo sector, Ciclista Juninense volvió al triunfo tras siete derrotas en serie al derrotar en condición de local a Pergamino Básquet 85 a 59. Los anfitriones tuvieron un notable rendimiento en el segundo tiempo para adueñarse del triunfo.

Por la Conferencia Norte Colón volvió a Santa Fe después de la gran gira por Mendoza y derrotó de punta a punta a Fusión Riojana por 79-74. El Sabalero le sacó tres victorias de ventaja al colista Huracán Las Heras en la lucha por la permanencia y sueña con la Reclasficación.

Por otro lado, Independiente BBC de Santiago del Estero venció a Hindú Club por 84-71 en un buen partido colectivo donde dominó de punta a punta. Por su parte, Villa San Martín de Chaco superó a Bochas Sport de Colonia Caroya, en suplementario, por 78 a 74.