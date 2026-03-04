Uno Entre Rios | Escenario | JAF

JAF llega con su full band al Teatro 3 de Febrero

El guitarrista y cantante Juan Antonio Ferreyra, conocido como JAF, llega a la capital entrerriana y en exclusiva conversó con UNO

Fernanda Rivero

Por Fernanda Rivero

4 de marzo 2026 · 15:14hs
El guitarrista y cantante Juan Antonio Ferreyra

El guitarrista y cantante Juan Antonio Ferreyra, conocido como JAF, llega a la capital entrerriana y en exclusiva conversó UNO

El guitarrista y cantante Juan Antonio Ferreyra, conocido como JAF, se presentará el sábado 28 de marzo a las 21 en el Teatro 3 de Febrero de Paraná con su formación completa. En la previa de su presentación, conversó con UNO.

JAF vuelve a la capital entrerriana con banda completa

Con más de cuatro décadas de trayectoria, JAF mantiene una presencia en la escena del rock y el blues argentino. Su carrera comenzó a los 15 años en bandas barriales y tuvo un punto decisivo cuando fue convocado por Pappo y Vitico para integrar Riff. Desde entonces desarrolló un recorrido solista que suma 14 discos editados, cinco de oro y uno de platino.

Cinco libros para conmemorar el Día de la Mujer

Cinco libros para conmemorar el Día de la Mujer

El jueves 19 de marzo presentarán Nosotras en libertad, obra que reúne testimonios de mujeres militantes, presas políticas, en la década del 70

Presentan el libro "Nosotras en libertad" en el Archivo General de Entre Ríos

“Siempre fue un placer comunicar”

En diálogo con UNO, el músico aseguró que el impulso que lo llevó a tocar en sus inicios se mantiene intacto. “Desde que empecé a tocar siempre me impulsó la intención de comunicar mis sentimientos y mis pensamientos en forma lúdica, en forma de sonidos. Siempre fue un placer y siempre será un placer”, señaló.

A sus 68 años, JAF destacó la dimensión social de cada presentación. “Hoy subir a un escenario tiene una importancia muy grande porque me permite continuar una relación que ya tiene muchas décadas con la gente”, afirmó. También valoró el vínculo intergeneracional que se construyó con el público: “Es muy fuerte cuando vienen los fanáticos de las primeras horas junto con sus hijos. Es una señal de confianza”.

El artista indicó que sus conciertos son aptos para todo público y que, luego de cada show, dedica tiempo a saludar a quienes se acercan. “Después de tocar viene la parte más importante, que es cuando guardo la guitarra y atiendo a todos mis fanáticos uno por uno”, expresó.

Un sonido con identidad propia

Sobre la presentación en Paraná, adelantó que el repertorio incluirá las canciones más conocidas de su carrera. “Hay temas que si no los toco, no me dejan bajar del escenario”, comentó entre risas.

JAF subrayó que uno de los ejes del espectáculo será el sonido de su banda actual, integrada por Hugo Menze en contrabajo eléctrico, Ricardo “el griego” Alonso en batería y Virginia Ferreyra en guitarras y voces. Según explicó, el grupo trabaja una estética ligada al rock de las décadas del 70 y 80, previa a la incorporación de recursos digitales.

“Vamos a presentar una banda con un sonido muy especial, con una calidad y un estilo que remiten a esos años. La invitación es a pasar un momento agradable, familiar, escuchando rock and roll y participando de un evento que nos deje una energía positiva”, sostuvo.

Antes de despedirse, el músico agradeció a los productores locales y envió un mensaje a los artistas jóvenes del país, a quienes alentó a continuar con sus proyectos musicales.

Las entradas están a la venta en gradatickets.com y en la boletería del teatro, con posibilidad de pago en 3 y 6 cuotas sin interés con Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe.

LEER MÁS: Presentan el libro "Nosotras en libertad" en el Archivo General de Entre Ríos

JAF Teatro 3 de Febrero UNO Show Entrevista
Noticias relacionadas
la biblioteca popular del parana renueva su agenda de talleres

La Biblioteca Popular del Paraná renueva su agenda de talleres

Marcos Carreras, violinista prodigio que debutó en el Colón a los 11, tocará en Paraná.

Marcos Carreras, violinista prodigio que debutó en el Colón a los 11, tocará en Paraná

El Cuarto Soda, la banda que rinde homenaje a Soda Stereo, se presentará el sábado 14 de marzo en el Teatro 3 de Febrero de Paraná

El Cuarto Soda revive en Paraná el espíritu de "Me Verás Volver"

el festival 8m un rio de voces llega al centro cultural juan l. ortiz

El Festival 8M "Un río de voces" llega al Centro Cultural Juan L. Ortiz

Ver comentarios

Lo último

Conferencia de Prensa del Frente Sindical Salarial Docente

Conferencia de Prensa del Frente Sindical Salarial Docente

Postergaron la indagatoria de Chiqui Tapia en la causa que investiga a la AFA

Postergaron la indagatoria de Chiqui Tapia en la causa que investiga a la AFA

Franco Colapinto se cambió de deporte antes del Gran Premio de Australia

Franco Colapinto se cambió de deporte antes del Gran Premio de Australia

Ultimo Momento
Conferencia de Prensa del Frente Sindical Salarial Docente

Conferencia de Prensa del Frente Sindical Salarial Docente

Postergaron la indagatoria de Chiqui Tapia en la causa que investiga a la AFA

Postergaron la indagatoria de Chiqui Tapia en la causa que investiga a la AFA

Franco Colapinto se cambió de deporte antes del Gran Premio de Australia

Franco Colapinto se cambió de deporte antes del Gran Premio de Australia

El Gobierno inició el diálogo con sindicatos por la reforma de la Caja de Jubilaciones

El Gobierno inició el diálogo con sindicatos por la reforma de la Caja de Jubilaciones

Paraná: avanzan trabajos de demarcación y recambio de cartelería

Paraná: avanzan trabajos de demarcación y recambio de cartelería

Policiales
Youtuber entrerriano denunció que le dispararon en un campo y hubo allanamiento

Youtuber entrerriano denunció que le dispararon en un campo y hubo allanamiento

Federación: denunció que manipulan sus fotos para difundir falsos desnudos en redes

Federación: denunció que manipulan sus fotos para difundir falsos desnudos en redes

Paraná: un hombre fue detenido por efectuar disparos y su madre entregó el arma

Paraná: un hombre fue detenido por efectuar disparos y su madre entregó el arma

Detienen a jóvenes con cocaína y marihuana lista para comercializar en Victoria

Detienen a jóvenes con cocaína y marihuana lista para comercializar en Victoria

Tragedia en Concordia: un motociclista murió tras ser arrollado por un colectivo

Tragedia en Concordia: un motociclista murió tras ser arrollado por un colectivo

Ovación
Eduardo Coudet fue presentado en River Plate: Me gusta el lío

Eduardo Coudet fue presentado en River Plate: "Me gusta el lío"

Postergaron la indagatoria de Chiqui Tapia en la causa que investiga a la AFA

Postergaron la indagatoria de Chiqui Tapia en la causa que investiga a la AFA

Franco Colapinto se cambió de deporte antes del Gran Premio de Australia

Franco Colapinto se cambió de deporte antes del Gran Premio de Australia

Boca visita a Lanús en partido pendiente

Boca visita a Lanús en partido pendiente

Central Entrerriano tropezó luego de siete victorias seguidas

Central Entrerriano tropezó luego de siete victorias seguidas

La provincia
El Gobierno inició el diálogo con sindicatos por la reforma de la Caja de Jubilaciones

El Gobierno inició el diálogo con sindicatos por la reforma de la Caja de Jubilaciones

Paraná: avanzan trabajos de demarcación y recambio de cartelería

Paraná: avanzan trabajos de demarcación y recambio de cartelería

Concordia: denuncian graves problemas estructurales en una escuela secundaria

Concordia: denuncian graves problemas estructurales en una escuela secundaria

Presentan el libro Nosotras en libertad en el Archivo General de Entre Ríos

Presentan el libro "Nosotras en libertad" en el Archivo General de Entre Ríos

Pese a la baja en la faena, Tres Arroyos mantiene los pagos al día

Pese a la baja en la faena, Tres Arroyos mantiene los pagos al día

Dejanos tu comentario