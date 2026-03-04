JAF llega con su full band al Teatro 3 de Febrero

El guitarrista y cantante Juan Antonio Ferreyra, conocido como JAF, llega a la capital entrerriana y en exclusiva conversó con UNO

El guitarrista y cantante Juan Antonio Ferreyra, conocido como JAF, llega a la capital entrerriana y en exclusiva conversó UNO

El guitarrista y cantante Juan Antonio Ferreyra, conocido como JAF, se presentará el sábado 28 de marzo a las 21 en el Teatro 3 de Febrero de Paraná con su formación completa. En la previa de su presentación, conversó con UNO .

Con más de cuatro décadas de trayectoria, JAF mantiene una presencia en la escena del rock y el blues argentino. Su carrera comenzó a los 15 años en bandas barriales y tuvo un punto decisivo cuando fue convocado por Pappo y Vitico para integrar Riff. Desde entonces desarrolló un recorrido solista que suma 14 discos editados, cinco de oro y uno de platino.

Presentan el libro "Nosotras en libertad" en el Archivo General de Entre Ríos

“Siempre fue un placer comunicar”

En diálogo con UNO, el músico aseguró que el impulso que lo llevó a tocar en sus inicios se mantiene intacto. “Desde que empecé a tocar siempre me impulsó la intención de comunicar mis sentimientos y mis pensamientos en forma lúdica, en forma de sonidos. Siempre fue un placer y siempre será un placer”, señaló.

A sus 68 años, JAF destacó la dimensión social de cada presentación. “Hoy subir a un escenario tiene una importancia muy grande porque me permite continuar una relación que ya tiene muchas décadas con la gente”, afirmó. También valoró el vínculo intergeneracional que se construyó con el público: “Es muy fuerte cuando vienen los fanáticos de las primeras horas junto con sus hijos. Es una señal de confianza”.

El artista indicó que sus conciertos son aptos para todo público y que, luego de cada show, dedica tiempo a saludar a quienes se acercan. “Después de tocar viene la parte más importante, que es cuando guardo la guitarra y atiendo a todos mis fanáticos uno por uno”, expresó.

Un sonido con identidad propia

Sobre la presentación en Paraná, adelantó que el repertorio incluirá las canciones más conocidas de su carrera. “Hay temas que si no los toco, no me dejan bajar del escenario”, comentó entre risas.

JAF subrayó que uno de los ejes del espectáculo será el sonido de su banda actual, integrada por Hugo Menze en contrabajo eléctrico, Ricardo “el griego” Alonso en batería y Virginia Ferreyra en guitarras y voces. Según explicó, el grupo trabaja una estética ligada al rock de las décadas del 70 y 80, previa a la incorporación de recursos digitales.

“Vamos a presentar una banda con un sonido muy especial, con una calidad y un estilo que remiten a esos años. La invitación es a pasar un momento agradable, familiar, escuchando rock and roll y participando de un evento que nos deje una energía positiva”, sostuvo.

Antes de despedirse, el músico agradeció a los productores locales y envió un mensaje a los artistas jóvenes del país, a quienes alentó a continuar con sus proyectos musicales.

Las entradas están a la venta en gradatickets.com y en la boletería del teatro, con posibilidad de pago en 3 y 6 cuotas sin interés con Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe.