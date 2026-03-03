El Gordillo vuelve a Paraná con "20 + 1" tras una temporada récord en Carlos Paz

Miguel Martín presentará en Paraná su espectáculo “Gordillo 20 años + 1” el jueves 16 de abril en el Centro Provincial de Convenciones

Miguel Martín presentará en Paraná su espectáculo “Gordillo 20 años + 1” el jueves 16 de abril a las 20.30, en el Centro Provincial de Convenciones (General José de San Martín 15). La función forma parte de una gira por el centro del país, luego de una temporada con alta convocatoria en Villa Carlos Paz.

El humorista regresa a la capital entrerriana para celebrar más de dos décadas de trayectoria con un show que repasa sus anécdotas más conocidas y suma material nuevo. El personaje del Oficial Gordillo, que se consolidó en redes sociales y escenarios de todo el país, propone un recorrido por situaciones cotidianas, historias familiares y observaciones sobre la realidad, con el sello que lo llevó a distintos teatros del circuito nacional.

La propuesta en Paraná contará además con la participación del humorista, mago y ventrílocuo Zaul Showman, quien aportará su propio segmento a la noche.

Miguel Martín nació el 1 de diciembre de 1978 en Tucumán. Tras trabajar como analista de sistemas en Buenos Aires, decidió regresar a su provincia y dedicarse al humor. Con el tiempo, su personaje del Oficial Gordillo trascendió el ámbito local y amplió su público en todo el país a través del teatro, la televisión y las plataformas digitales.

Las entradas se encuentran disponibles a través de Norteticket.com y en puntos de venta presenciales desde el 12 de marzo.

La gira continuará el viernes 17 de abril en el Teatro Belgrano de Rafaela y el sábado 18 de abril en el Teatro Mayo de San Francisco, ambas funciones a las 20.30.