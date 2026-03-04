Pondrán en valor esculturas del espacio público de Paraná

La propuesta sobre las esculturas incluye la preservación y el abordaje profesional del patrimonio, en el marco de la carrera de Uader.

El Municipio junto a la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS, UADER) avanzan en un convenio institucional para la intervención de obras de alto valor simbólico y patrimonial, a través de un trabajo conjunto en esculturas . La intendenta Rosario Romero recorrió uno de los espacios donde se hará la mejora.

Este proyecto reafirma el compromiso de la Municipalidad con el cuidado y la preservación del patrimonio artístico de Paraná, y consolida el trabajo junto con la Universidad para fortalecer las políticas culturales vinculadas al espacio público.

El Gobierno inició el diálogo con sindicatos por la reforma de la Caja de Jubilaciones

La Municipalidad provee los materiales y herramientas para la limpieza y restauración y desde la cátedra Escultura en Espacios Públicos de la Tecnicatura en Escultura, la FHAyCS aporta los recursos humanos necesarios para el relevamiento, la investigación y la ejecución de los trabajos.

La propuesta se enmarca en uno de los ejes centrales de la formación del Técnico en Escultura, que incluye la preservación y el abordaje profesional del patrimonio escultórico. El responsable del proyecto es el profesor Luis Gabriel Domínguez.

Restauración de esculturas

El secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani, destacó que el acuerdo “tiene que ver con la pedagogía, el espacio público y la valoración de cómo el arte se mixtura con la naturaleza”.

En ese sentido, subrayó además el vínculo entre el paisaje natural y la identidad local: “Estamos hablando de una de las naturalezas más bendecidas de la región como es la ciudad de Paraná, con el río, la barranca, las islas y esta vegetación maravillosa. Todo ese vínculo está dado en un paseo que ahora vamos a trabajar con el equipo de cultura”.

En esta primera etapa se intervendrán cuatro esculturas emplazadas en la Cuesta de Izaguirre: ”Resurgimiento”, de Victorina “Elvy” Bovier y Luis Alberto Simonelli; “Homenaje al pescador”, de Adrián Dorado; “Estructura figurativa”, de Jorge Fernández; y “La gansa de los huevos de oro”, de Manuel Gericke. Mientras que otras tres obras —”Los Cardinales”, “Luces y Sombras” y “Apacheta de ofrendas”— serán restauradas en una segunda etapa en espacios cerrados antes de su reubicación.

El subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón, explicó que “es un orgullo trabajar con la Facultad, porque los estudiantes realizan prácticas en el espacio público y, al mismo tiempo, se recupera la historia de las obras y de sus autores”, señaló.

Varias de las piezas surgieron de concursos municipales realizados en los años ’90, que promovían el uso de materiales reciclados para la creación artística.

Arijón remarcó que la restauración respeta la estética original de las piezas: “No se le puede poner cualquier color, sino el específico que el artista eligió en su momento". El decano de la FHAyCS, Daniel Richar, subrayó que el proyecto articula la formación académica con la vida urbana: “Tiene una significación muy importante porque combina las prácticas de la carrera de Artes Visuales con el espacio público y la oferta cultural de la ciudad. Son proyectos estratégicos porque suman potencialidades y el resultado lo disfruta toda la comunidad”.

En el trabajo estarán involucrados diez estudiantes, coordinados por el docente Gabriel Domínguez, quienes participan activamente en las tareas de restauración como parte de su formación profesional.

Etapa 1

Con un plazo máximo de seis meses desde la entrega de los fondos para la compra de materiales, se trabajará sobre cuatro esculturas emplazadas en el Paseo de las Esculturas, en la Cuesta de Izaguirre del Parque Urquiza. También se realizarán las placas cerámicas identificatorias correspondientes.

Las obras comprendidas en esta etapa son:

-Resurgimiento, de Victorina “Elvy” Bovier y Luis Alberto Simonelli.

-Homenaje al pescador, de Adrián Dorado.

-Estructura figurativa, de Jorge Fernández.

-La gansa de los huevos de oro, de Manuel Gericke.

Las tareas incluyen relevamiento documental, registro del estado de conservación, limpieza, tratamiento específico según materialidad, evaluación de piezas faltantes, definición de reposiciones cuando corresponda, documentación integral del proceso y nuevo emplazamiento.

Etapa 2

En una segunda instancia se avanzará con la restauración de las siguientes obras:

-Luces y Sombras, de Celia Schneider.

-Los Cardinales, de María Valente.

-Apacheta de ofrendas, de Mario Armándola.

Al igual que en la primera etapa, se realizará un estudio previo de cada pieza, registro técnico, intervención de conservación y documentación del proceso, junto con acciones de divulgación pública del trabajo realizado.