Pese a la baja en la faena, Tres Arroyos mantiene los pagos al día.

El secretario del Sindicato de la Carne, Sergio Vereda, aseguró en diálogo con LT11 que la empresa viene cumpliendo con el esquema de pagos acordado con los trabajadores, en el marco de la situación que atraviesa la planta La China del Grupo Tres Arroyos.

"Hasta ahora viene normal. El acuerdo que tenemos de pagar por día lo vienen cumpliendo" , señaló el dirigente sindical.

Indicó que el viernes se registró un atraso correspondiente a una jornada, aunque aclaró que la situación fue regularizada ese mismo día mediante el pago conjunto de las dos cuotas pendientes.

Vereda sostuvo que, más allá de ese inconveniente puntual, no hay nuevas novedades en relación al cumplimiento salarial.

En cuanto a la actividad en la planta, explicó que se observa una disminución en la faena diaria. "Se está haciendo menos pollo de lo que veníamos haciendo. En vez de 200.000 por día, se están faenando entre 140.000 y 150.000", precisó.

De esta manera, el dirigente remarcó que, si bien la producción bajó en comparación con semanas anteriores, los pagos a los trabajadores se mantienen dentro de lo acordado hasta el momento.