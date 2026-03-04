Uno Entre Rios | La Provincia | Tres Arroyos

Pese a la baja en la faena, Tres Arroyos mantiene los pagos al día

Sergio Vereda aseguró que Grupo Tres Arroyos cumple el pago diario acordado, pese a un atraso puntual ya regularizado y a la baja en la faena diaria.

4 de marzo 2026 · 14:10hs
Pese a la baja en la faena

Pese a la baja en la faena, Tres Arroyos mantiene los pagos al día.

El secretario del Sindicato de la Carne, Sergio Vereda, aseguró en diálogo con LT11 que la empresa viene cumpliendo con el esquema de pagos acordado con los trabajadores, en el marco de la situación que atraviesa la planta La China del Grupo Tres Arroyos.

"Hasta ahora viene normal. El acuerdo que tenemos de pagar por día lo vienen cumpliendo", señaló el dirigente sindical.

El Gobierno inició el diálogo con sindicatos por la reforma de la Caja de Jubilaciones.

El Gobierno inició el diálogo con sindicatos por la reforma de la Caja de Jubilaciones

Paraná: avanzan trabajos de demarcación y recambio de cartelería.

Paraná: avanzan trabajos de demarcación y recambio de cartelería

LEER MÁS: Granja Tres Arroyos saldará la deuda salarial a trabajadores el 13 de febrero

Tres Arroyos regularizó un atraso y continúa con los pagos acordados

Granja Tres Arroyos (5).jpeg

Indicó que el viernes se registró un atraso correspondiente a una jornada, aunque aclaró que la situación fue regularizada ese mismo día mediante el pago conjunto de las dos cuotas pendientes.

Vereda sostuvo que, más allá de ese inconveniente puntual, no hay nuevas novedades en relación al cumplimiento salarial.

En cuanto a la actividad en la planta, explicó que se observa una disminución en la faena diaria. "Se está haciendo menos pollo de lo que veníamos haciendo. En vez de 200.000 por día, se están faenando entre 140.000 y 150.000", precisó.

De esta manera, el dirigente remarcó que, si bien la producción bajó en comparación con semanas anteriores, los pagos a los trabajadores se mantienen dentro de lo acordado hasta el momento.

Tres Arroyos Faena Pagos
Noticias relacionadas
Concordia: denuncian graves problemas estructurales en una escuela secundaria.

Concordia: denuncian graves problemas estructurales en una escuela secundaria

El jueves 19 de marzo presentarán Nosotras en libertad, obra que reúne testimonios de mujeres militantes, presas políticas, en la década del 70

Presentan el libro "Nosotras en libertad" en el Archivo General de Entre Ríos

Pondrán en valor esculturas del espacio público de Paraná

Pondrán en valor esculturas del espacio público de Paraná

Diputados de Entre Ríos solicitan informes sobre códigos de descuento de Muper y Red Mutual.

Diputados de Entre Ríos solicitan informes sobre códigos de descuento de Muper y Red Mutual

Ver comentarios

Lo último

Conferencia de Prensa del Frente Sindical Salarial Docente

Conferencia de Prensa del Frente Sindical Salarial Docente

Postergaron la indagatoria de Chiqui Tapia en la causa que investiga a la AFA

Postergaron la indagatoria de Chiqui Tapia en la causa que investiga a la AFA

Franco Colapinto se cambió de deporte antes del Gran Premio de Australia

Franco Colapinto se cambió de deporte antes del Gran Premio de Australia

Ultimo Momento
Conferencia de Prensa del Frente Sindical Salarial Docente

Conferencia de Prensa del Frente Sindical Salarial Docente

Postergaron la indagatoria de Chiqui Tapia en la causa que investiga a la AFA

Postergaron la indagatoria de Chiqui Tapia en la causa que investiga a la AFA

Franco Colapinto se cambió de deporte antes del Gran Premio de Australia

Franco Colapinto se cambió de deporte antes del Gran Premio de Australia

El Gobierno inició el diálogo con sindicatos por la reforma de la Caja de Jubilaciones

El Gobierno inició el diálogo con sindicatos por la reforma de la Caja de Jubilaciones

Paraná: avanzan trabajos de demarcación y recambio de cartelería

Paraná: avanzan trabajos de demarcación y recambio de cartelería

Policiales
Youtuber entrerriano denunció que le dispararon en un campo y hubo allanamiento

Youtuber entrerriano denunció que le dispararon en un campo y hubo allanamiento

Federación: denunció que manipulan sus fotos para difundir falsos desnudos en redes

Federación: denunció que manipulan sus fotos para difundir falsos desnudos en redes

Paraná: un hombre fue detenido por efectuar disparos y su madre entregó el arma

Paraná: un hombre fue detenido por efectuar disparos y su madre entregó el arma

Detienen a jóvenes con cocaína y marihuana lista para comercializar en Victoria

Detienen a jóvenes con cocaína y marihuana lista para comercializar en Victoria

Tragedia en Concordia: un motociclista murió tras ser arrollado por un colectivo

Tragedia en Concordia: un motociclista murió tras ser arrollado por un colectivo

Ovación
Eduardo Coudet fue presentado en River Plate: Me gusta el lío

Eduardo Coudet fue presentado en River Plate: "Me gusta el lío"

Postergaron la indagatoria de Chiqui Tapia en la causa que investiga a la AFA

Postergaron la indagatoria de Chiqui Tapia en la causa que investiga a la AFA

Franco Colapinto se cambió de deporte antes del Gran Premio de Australia

Franco Colapinto se cambió de deporte antes del Gran Premio de Australia

Boca visita a Lanús en partido pendiente

Boca visita a Lanús en partido pendiente

Central Entrerriano tropezó luego de siete victorias seguidas

Central Entrerriano tropezó luego de siete victorias seguidas

La provincia
El Gobierno inició el diálogo con sindicatos por la reforma de la Caja de Jubilaciones

El Gobierno inició el diálogo con sindicatos por la reforma de la Caja de Jubilaciones

Paraná: avanzan trabajos de demarcación y recambio de cartelería

Paraná: avanzan trabajos de demarcación y recambio de cartelería

Concordia: denuncian graves problemas estructurales en una escuela secundaria

Concordia: denuncian graves problemas estructurales en una escuela secundaria

Presentan el libro Nosotras en libertad en el Archivo General de Entre Ríos

Presentan el libro "Nosotras en libertad" en el Archivo General de Entre Ríos

Pese a la baja en la faena, Tres Arroyos mantiene los pagos al día

Pese a la baja en la faena, Tres Arroyos mantiene los pagos al día

Dejanos tu comentario