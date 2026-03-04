Boca visita a Lanús en partido pendiente

El Xeneize y el Granate se medirán desde las 21, en un partido atrasado de la fecha 7. Se juega en el Estadio Ciudad de Lanús.

Boca y Lanús jugarán este miércoles desde las 21 en el Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, por el partido atrasado de la fecha 7 del Torneo Apertura. Con la urgencia de pegar un volantazo para despegarse del mal momento pero con el apoyo de su gente, el Xeneize visita la siempre difícil Fortaleza del Granate, que llega eufórico tras ganar la Recopa Sudamericana.

Luego de vencer al débil Gimnasia de Chivilcoy con un doblete de Adam Bareiro, el cuadro de la Ribera se ilusionaba con enderezar un duro arranque del campeonato que no cumplió con las expectativas, pero el primer tanto de Gimnasia de Mendoza en La Bombonera fue un baldazo de agua fría que causó el “Movete Xeneize, movete…” de la hinchada. Finalmente el cruce finalizó 1 a 1 y Boca sigue sin poder ganar en el Torneo Apertura.

Fuera de los puestos de playoffs de la Zona A (marcha 9° con nueve unidades) y 15° en la tabla anual, el elenco dirigido por Claudio Úbeda tiene el objetivo de sumar imperiosamente para despejar fantasmas y corregir su campaña.

En cuanto al equipo, casi todos los nombres que enfrentaron al Lobo se repetirían, siendo la gran novedad el regreso de Leandro Paredes tras recuperarse del esguince que sufrió en el tobillo derecho. Quien saldría del once para darle lugar al campeón del mundo sería Milton Delgado. Además, tras un gran ingreso en el pasado partido, Tomás Aranda podría ser de la partida en lugar de Williams Alarcón.

Por su parte, el Grana sigue de fiesta tras vencer por 3 a 2 a Flamengo en el Maracaná y levantar la Recopa Sudamericana. Si bien el plantel ya fue recibido por la gente en un pequeño evento organizado en la cancha, será el primer partido que jugará Lanús de local tras la victoria, luego de empatar a un gol con Defensa y Justicia en Florencio Varela. En la semana, se confirmó que Rodrigo Castillo será refuerzo de Fluminense a cambio de una cifra cercana a diez millones de dólares.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue en mayo del año pasado, por los octavos de final del Torneo Apertura 2025. En dicho encuentro, ambos equipos fueron a penales tras un empate 0 a 0 y fue el Xeneize el que logró avanzar tras ganar la tanda por 4 a 2.

El posible once de Lanús vs. Boca, por el Torneo Apertura

Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

La probable formación de Boca vs. Lanús, por el Torneo Apertura

Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Lucas Janson, Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Los datos de Boca vs. Lanús, por el Torneo Apertura