Eduardo Coudet fue presentado en River Plate: "Me gusta el lío"

Acompañado por Stéfano Di Carlo y Enzo Francescoli Eduardo Coudet, brindó sus primeras declaraciones. "Hay que ganar campeonatos", apuntó.

4 de marzo 2026 · 12:46hs
Eduardo Coudet fue presentado en River Plate: Me gusta el lío

Eduardo Coudet fue presentado este miércoles como flamante entrenador de River Plate. El sucesor de Marcelo Gallardo estuvo acompañado por el presidente de la institución del barrio porteño de Núñez, Stéfano Di Carlo, y por Enzo Francescoli, secretario técnico del Millonario.

El Chacho, que arribó este miércoles por la mañana al país y dirigirá por la tarde su primer entrenamiento. El entrenador que ganó dos títulos con Racing y uno con Atlético Mineiro de Brasil debutará el jueves 12 de marzo ante Huracán por la Fecha 10 del Torneo Apertura. Este juego se disputará desde las 21.30 en Parque Patricios.

Fin de la novela: Coudet fue oficializado como DT de River Plate.

Fin de la novela: Coudet fue oficializado como DT de River Plate

coudet nego haber recibido ofertas de river plate

Coudet negó haber recibido ofertas de River Plate

Di Carlo abrió la jornada con un mensaje claro: “Es una decisión que tomamos con enorme convicción. Creemos que es el mejor para este momento”. A su lado, Enzo Francescoli respaldó la elección apelando a la identidad: Coudet conoce “el paladar del hincha” y puede devolverle al equipo el protagonismo perdido. La secretaría técnica, con Leonardo Ponzio presente, apostó por un hombre de la casa, alguien que entiende el peso específico de la camiseta.

El testimonio del flamante entrenador de River Plate

Coudet tomó la palabra todavía sin dormir, con la adrenalina marcada en el gesto. Agradeció la bienvenida, pero también se detuvo en el pasado inmediato. “Lo primero que hice fue comunicarme con Marcelo (Gallardo)”, contó. “Soy un agradecido. Sus palabras me hicieron muy bien”. En ese gesto hubo respeto y códigos de vestuario: una transición que no lo pone feliz por la salida de su antecesor, pero que asume con ilusión.

El nuevo entrenador habló de “resetear”, de empezar de cero. Admitió que la salida de Gallardo evidencia que “la cosa no se puso fácil”, pero se mostró convencido de que el plantel puede recuperar su mejor versión. “Estoy muy contento con el plantel que hay. Si encontramos la mejor versión de cada uno, este equipo estará muy bien”, aseguró. No prometió refuerzos ni sistemas tácticos definidos. “Mentiría si digo cómo vamos a jugar ahora”, explicó. Primero quiere encontrarse con los jugadores, verlos en el campo y decidir desde el rendimiento.

Su idea, sin embargo, mantiene una línea reconocible: un equipo protagonista, físico, agresivo y siempre mirando el arco rival. “Desde el primer día que dirijo no miro documentos ni edades. Juega el que mejor está”, subrayó, fiel a una lógica meritocrática que ya aplicó en otros destinos como Racing Club, Rosario Central y Deportivo Alavés, etapas que Francescoli recordó como parte del currículum que lo entusiasmó.

Eduardo Coudet sabe de la responsabilidad de dirigir al Millonario

Hubo también espacio para el mensaje hacia afuera. “Unidad”, pidió Coudet, casi como una consigna. Reconoció que se trata de “un club difícil para jugar”, un “monstruo” que puede volverse cuesta arriba si no se transita en conjunto. Asume la exigencia sin buscar excusas: “Hay que ganar campeonatos. No necesito cobertura ni esquivar responsabilidad. Estar acá es así”.

La evaluación institucional acompañó esa doble lectura que combina paciencia y urgencia. “Parecen incompatibles, pero no lo son”, explicó Di Carlo. El proceso llevará tiempo, aunque el objetivo de campeonar no se negocia.

Entre la emoción por el regreso y la presión por los resultados inmediatos, Coudet dejó una frase que resume el clima de su desembarco: “Me gusta el lío”. Sabe dónde está. Conoce el peso de la historia y el tamaño del desafío. Ahora, con una semana por delante antes del próximo compromiso, empieza el tiempo del trabajo. Porque, como repitió casi a modo de mantra, “lo único que mejora las cosas es la ilusión, el tiempo y el trabajo”.

