Bravos Muchachitos llega a Limbo Pub con su homenaje a Los Redondos y Skay

3 de marzo 2026 · 15:29hs
La banda Bravos Muchachitos se presentará el viernes 6 de marzo a las 22 en Limbo Pub, en Paraná, con un show dedicado a las canciones de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y a la etapa solista de Skay Beilinson.

El grupo propone un recorrido por clásicos que marcaron a varias generaciones, con un repertorio que combina potencia y fidelidad sonora. La propuesta convoca a seguidores del universo ricotero que buscan reencontrarse con esas composiciones en formato en vivo.

Las entradas anticipadas se encuentran disponibles de manera online a través de Ticketway y en puntos de venta físicos en Terco Tour y Nexon Argentina. Además, se puede abonar hasta en seis cuotas sin interés con tarjetas de Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe.

LEER MÁS: "Cumbres borrascosas" regresó con fuerza a las salas de cine de Paraná

Bravos Muchachitos Limbo Pub Los Redondos Rock
