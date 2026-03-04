Detienen a jóvenes con cocaína y marihuana lista para comercializar en Victoria

La policía detuvo a tres jóvenes con dinero y envoltorios con cocaína y marihuana. Intentaron descartar los estupefacientes, pero los descubrieron.

Tres jóvenes fueron detenidos la madrugada de este miércoles en Victoria con cocaína lista para su comercialización. Según informó la Jefatura Departamental local, personal de la División Drogas Peligrosas se encontraba de recorridas y trabajo de inteligencia, cuando divisó en calle María Oberti de Basualdo y 3 de Febrero, un vehículo con tres ocupantes en actitud sospechosa.

Con colaboración del 911 y el área de Video Vigilancia, detuvieron la marcha de un auto marca Volkswagen, modelo Senda. Al detenerse, uno de los acompañante desciende y descarta rápidamente una media de tela. Al constatar el contenido de la misma, los uniformados se encontraron con dinero y envoltorios de nylon con marihuana y cocaína.

Droga joven detenido

Detención y secuestro de elementos

Puesto en conocimiento el Fiscal en turno, dispuso la detención por narcomenudeo de los tres jóvenes, uno de 28 y dos de 22 años de edad. Se hizo constar que los detenidos de 22 años cuentan con varios antecedentes por este tipo de delitos y otros, habiendo cumplido ambos prisión preventiva en la Unidad Carcelaria de la ciudad.

Finalmente, la policía secuestró la droga, los teléfonos celulares, el dinero y el vehículo, el cual quedo bajo custodia policial hasta que se disponga la medida judicial de requisa en el transcurso de la mañana a los fines de localizar elementos de prueba de interés para la causa.