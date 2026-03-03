Se conoció el fixture del Federal A

El Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer el fixture para la venidera edición del Torneo Federal A, que comenzará el fin de semana del 22 de marzo. Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, que integra la Zona 1, debutará visitando a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.
Los otros equipos que integran el grupo serán Independiente de Chivilcoy, Escobar FC de Ingeniero Maschwitz, El Linqueño, Sportivo Las Parejas, Sportivo Belgrano de San Francisco, 9 de Julio de Rafaela, Dougas Haig de Pergamino y Gimnasia de Chivilcoy.
El fixture de la Zona A del Federal A
Fecha 1 (22 de Marzo)
Independiente (Chivilcoy) - Escobar F.C. (Ing. Maschwitz)
El Linqueño (Lincoln) - Sp. Atlético Club (Las Parejas)
Sp. Belgrano (San Francisco) - 9 de Julio (Rafaela)
Douglas Haig (Pergamino) - Gimnasia (Chivilcoy)
Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) - Gimnasia (Concepción del Uruguay)
Fecha 2 (29 de Marzo)
Defensores (VR) - El Linqueño
Gimnasia (CdU) - Douglas Haig
Gimnasia (C) - Sp. Belgrano
9 de Julio - Independiente (Chivilcoy)
Escobar - Sp. Las Parejas
Fecha 3 (5 de Abril)
El Linqueño - Escobar
Sp. Las Parejas - 9 de Julio
Independiente (Chivilcoy) - Gimnasia (C)
Sp. Belgrano - Gimnasia (CdU)
Douglas Haig - Defensores (VR)
Fecha 4 (12 de Abril)
Douglas Haig - El Linqueño
Defensores (VR) - Sp. Belgrano
Gimnasia (CdU) - Independiente (Chivilcoy)
Gimansia (C) - Sp. Las Parejas
9 de Julio - Escobar
Fecha 5 (19 de Abril)
El Linqueño - 9 de Julio
Escobar - Gimnasia (C)
Sp. Las Parejas - Gimnasia (CdU)
Independiente (Chivilcoy) - Defensores (VR)
Sp. Belgrano - Douglas Haig
Fecha 6 (26 de Abril)
Sp. Belgrano - El Linqueño
Douglas Haig - Independiente (Chivilcoy)
Defensores (VR) - Sp. Las Parejas
Gimnasia (CdU) - Escobar
Gimnasia (C) - 9 de Julio
Fecha 7 (3 de Mayo)
El Linqueño - Gimnasia (C)
9 de Julio - Gimnasia (CdU)
Escobar - Defensores (VR)
Sp. Las Parejas - Douglas Haig
Independiente (Chivilcoy) - Sp. Belgrano
Fecha 8 (10 de Mayo)
Independiente (Chivilcoy) - El Linqueño
Sp. Belgrano - Sp. Las Parejas
Douglas Haig - Escobar
Defensores (VR) - 9 de Julio
Gimnasia (CdU) - Gimnasia (C)
Fecha 9 (17 de Mayo)
El Linqueño - Gimnasia (CdU)
Gimnasia (C) - Defensores (VR)
9 de Julio - Douglas Haig
Escobar - Sp. Belgrano
Sp. Las Parejas - Independiente (Chivilcoy)
Fecha 10 (24 de Mayo)
Escobar F.C. - Independiente (Chivilcoy)
Sp. Las Parejas - El Linqueño
9 de Julio (R) - Sp. Belgrano
Gimnasia (Ch.) - Douglas Haig
Gimnasia (CdU) - Defensores de Belgrano (VR)
Fecha 11 (31 de Mayo)
El Linqueño - Defensores (VR)
Douglas Haig - Gimnasia (CdU)
Sp. Belgrano - Gimnasia (C)
Independiente - 9 de Julio
Sp. Las Parejas - Escobar
Fecha 12 (7 de Junio)
Escobar - El Linqueño
9 de Julio - Sp. Las Parejas
Gimnasia - Independiente
Gimnasia (CdU) - Sp. Belgrano
Defensores (VR) - Douglas Haig
Fecha 13 (14 de Junio)
El Linqueño - Douglas Haig
Sp. Belgrano - Defensores (VR)
independiente - Gimnasia (CdU)
Sp. Las Parejas - Gimnasia (C)
Escobar - 9 de Julio
Fecha 14 (21 de Junio)
9 de Julio - El Linqueño
Gimnasia (C) - Escobar
Gimnasia (CdU) - Sp. Las Parejas
Defensores (VR) - Independiente (C)
Douglas Haig - Sp. Belgrano
Fecha 15 (28 de Junio)
El Linqueño - Sp. Belgrano
Independiente - Douglas Haig
Sp. Las Parejas - Defensores (VR)
Escobar - Gimnasia (CdU)
9 de Julio - Gimnasia (C)
Fecha 16 (5 de Julio)
Gimnasia (C) - El Linqueño
Gimnasia (CdU) - 9 de Julio
Defensores (VR) - Escobar
Douglas Haig - Sp. Las Parejas
Sp. Belgrano - Independiente
Fecha 17 (12 de Julio)
El Linqueño - Independiente
Sp. Las Parejas - Sp. Belgrano
Escobar - Douglas Haig
9 de Julio - Defensores (VR)
Gimnasia (C) - Gimnasia (CdU)
Fecha 18 (19 de Julio)
Gimnasia (CdU) - El Linqueño
Defensores (VR) - Gimnasia (C)
Douglas Haig - 9 de Julio
Sp. Belgrano - Escobar
Independiente - Sp. Las Parejas