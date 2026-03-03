Uno Entre Rios | Ovación | Federal A

Se conoció el fixture del Federal A

El Consejo Federal de AFA dio a conocer las fechas de la venidera edición del Federal A. Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay debutará como visitante.

3 de marzo 2026 · 21:08hs
El Federal A comenzará el 22 de marzo.

El Federal A comenzará el 22 de marzo.

El Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer el fixture para la venidera edición del Torneo Federal A, que comenzará el fin de semana del 22 de marzo. Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, que integra la Zona 1, debutará visitando a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.

Los otros equipos que integran el grupo serán Independiente de Chivilcoy, Escobar FC de Ingeniero Maschwitz, El Linqueño, Sportivo Las Parejas, Sportivo Belgrano de San Francisco, 9 de Julio de Rafaela, Dougas Haig de Pergamino y Gimnasia de Chivilcoy.

Thaiel Peralta marcó dos goles para Huracán.

Huracán detuvo el andar ganador de Belgrano

Sarmiento ganó de local este martes.

Sarmiento lo ganó desde el arranque y sumó tres puntos de oro ante Estudiantes (RC)

El fixture de la Zona A del Federal A

Fecha 1 (22 de Marzo)

Independiente (Chivilcoy) - Escobar F.C. (Ing. Maschwitz)

El Linqueño (Lincoln) - Sp. Atlético Club (Las Parejas)

Sp. Belgrano (San Francisco) - 9 de Julio (Rafaela)

Douglas Haig (Pergamino) - Gimnasia (Chivilcoy)

Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) - Gimnasia (Concepción del Uruguay)

Fecha 2 (29 de Marzo)

Defensores (VR) - El Linqueño

Gimnasia (CdU) - Douglas Haig

Gimnasia (C) - Sp. Belgrano

9 de Julio - Independiente (Chivilcoy)

Escobar - Sp. Las Parejas

Fecha 3 (5 de Abril)

El Linqueño - Escobar

Sp. Las Parejas - 9 de Julio

Independiente (Chivilcoy) - Gimnasia (C)

Sp. Belgrano - Gimnasia (CdU)

Douglas Haig - Defensores (VR)

Fecha 4 (12 de Abril)

Douglas Haig - El Linqueño

Defensores (VR) - Sp. Belgrano

Gimnasia (CdU) - Independiente (Chivilcoy)

Gimansia (C) - Sp. Las Parejas

9 de Julio - Escobar

Fecha 5 (19 de Abril)

El Linqueño - 9 de Julio

Escobar - Gimnasia (C)

Sp. Las Parejas - Gimnasia (CdU)

Independiente (Chivilcoy) - Defensores (VR)

Sp. Belgrano - Douglas Haig

Fecha 6 (26 de Abril)

Sp. Belgrano - El Linqueño

Douglas Haig - Independiente (Chivilcoy)

Defensores (VR) - Sp. Las Parejas

Gimnasia (CdU) - Escobar

Gimnasia (C) - 9 de Julio

Fecha 7 (3 de Mayo)

El Linqueño - Gimnasia (C)

9 de Julio - Gimnasia (CdU)

Escobar - Defensores (VR)

Sp. Las Parejas - Douglas Haig

Independiente (Chivilcoy) - Sp. Belgrano

Fecha 8 (10 de Mayo)

Independiente (Chivilcoy) - El Linqueño

Sp. Belgrano - Sp. Las Parejas

Douglas Haig - Escobar

Defensores (VR) - 9 de Julio

Gimnasia (CdU) - Gimnasia (C)

Fecha 9 (17 de Mayo)

El Linqueño - Gimnasia (CdU)

Gimnasia (C) - Defensores (VR)

9 de Julio - Douglas Haig

Escobar - Sp. Belgrano

Sp. Las Parejas - Independiente (Chivilcoy)

Fecha 10 (24 de Mayo)

Escobar F.C. - Independiente (Chivilcoy)

Sp. Las Parejas - El Linqueño

9 de Julio (R) - Sp. Belgrano

Gimnasia (Ch.) - Douglas Haig

Gimnasia (CdU) - Defensores de Belgrano (VR)

Fecha 11 (31 de Mayo)

El Linqueño - Defensores (VR)

Douglas Haig - Gimnasia (CdU)

Sp. Belgrano - Gimnasia (C)

Independiente - 9 de Julio

Sp. Las Parejas - Escobar

Fecha 12 (7 de Junio)

Escobar - El Linqueño

9 de Julio - Sp. Las Parejas

Gimnasia - Independiente

Gimnasia (CdU) - Sp. Belgrano

Defensores (VR) - Douglas Haig

Fecha 13 (14 de Junio)

El Linqueño - Douglas Haig

Sp. Belgrano - Defensores (VR)

independiente - Gimnasia (CdU)

Sp. Las Parejas - Gimnasia (C)

Escobar - 9 de Julio

Fecha 14 (21 de Junio)

9 de Julio - El Linqueño

Gimnasia (C) - Escobar

Gimnasia (CdU) - Sp. Las Parejas

Defensores (VR) - Independiente (C)

Douglas Haig - Sp. Belgrano

Fecha 15 (28 de Junio)

El Linqueño - Sp. Belgrano

Independiente - Douglas Haig

Sp. Las Parejas - Defensores (VR)

Escobar - Gimnasia (CdU)

9 de Julio - Gimnasia (C)

Fecha 16 (5 de Julio)

Gimnasia (C) - El Linqueño

Gimnasia (CdU) - 9 de Julio

Defensores (VR) - Escobar

Douglas Haig - Sp. Las Parejas

Sp. Belgrano - Independiente

Fecha 17 (12 de Julio)

El Linqueño - Independiente

Sp. Las Parejas - Sp. Belgrano

Escobar - Douglas Haig

9 de Julio - Defensores (VR)

Gimnasia (C) - Gimnasia (CdU)

Fecha 18 (19 de Julio)

Gimnasia (CdU) - El Linqueño

Defensores (VR) - Gimnasia (C)

Douglas Haig - 9 de Julio

Sp. Belgrano - Escobar

Independiente - Sp. Las Parejas

Federal A Consejo Federal Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay Fútbol
Noticias relacionadas
San Benito de Paraná debía disputar como local la revancha de la Copa Entre Ríos Femenina, pero por la medida de la Federación Entrerriana de Fútbol deberá esperar.

La Federación Entrerriana de Fútbol se adhiere al paro de la AFA

Franco Colapinto buscará un buen resultado este fin de semana en Melbourne.

Los horarios que tendrá el debut de Franco Colapinto en Australia

Atlético de Madrid sufrió una goleada, pero eliminó a Barcelona y jugará la final.

Atlético de Madrid sufrió una goleada, pero eliminó a Barcelona y jugará la final

Rodrygo será una baja sensible para el Real Madrid y la selección brasileña.

Rodrygo se rompió el ligamento cruzado anterior y se perderá el Mundial

Ver comentarios

Lo último

Gualeguaychú: Papelitos es la ganadora 2026 del Carnaval del País y se consagró pentacampeona

Gualeguaychú: Papelitos es la ganadora 2026 del Carnaval del País y se consagró pentacampeona

Huracán detuvo el andar ganador de Belgrano

Huracán detuvo el andar ganador de Belgrano

Sarmiento lo ganó desde el arranque y sumó tres puntos de oro ante Estudiantes (RC)

Sarmiento lo ganó desde el arranque y sumó tres puntos de oro ante Estudiantes (RC)

Ultimo Momento
Gualeguaychú: Papelitos es la ganadora 2026 del Carnaval del País y se consagró pentacampeona

Gualeguaychú: Papelitos es la ganadora 2026 del Carnaval del País y se consagró pentacampeona

Huracán detuvo el andar ganador de Belgrano

Huracán detuvo el andar ganador de Belgrano

Sarmiento lo ganó desde el arranque y sumó tres puntos de oro ante Estudiantes (RC)

Sarmiento lo ganó desde el arranque y sumó tres puntos de oro ante Estudiantes (RC)

Se conoció el fixture del Federal A

Se conoció el fixture del Federal A

Hallaron restos biológicos en el volcadero municipal

Hallaron restos biológicos en el volcadero municipal

Policiales
Tragedia en Concordia: un motociclista murió tras ser arrollado por un colectivo

Tragedia en Concordia: un motociclista murió tras ser arrollado por un colectivo

Narcotráfico: revelan que Airaldi tenía una pista de aterrizaje, armas, dólares y policías a su servicio

Narcotráfico: revelan que Airaldi tenía una pista de aterrizaje, armas, dólares y policías a su servicio

Ruta 12: un hombre murió al caer su auto debajo de un puente

Ruta 12: un hombre murió al caer su auto debajo de un puente

Un voraz incendio afectó un depósito de un supermercado de Concordia

Un voraz incendio afectó un depósito de un supermercado de Concordia

Recuperan partes de una campana robada y esclarecen hurto en la Basílica de Victoria

Recuperan partes de una campana robada y esclarecen hurto en la Basílica de Victoria

Ovación
Se conoció el fixture del Federal A

Se conoció el fixture del Federal A

Atlético de Madrid sufrió una goleada, pero eliminó a Barcelona y jugará la final

Atlético de Madrid sufrió una goleada, pero eliminó a Barcelona y jugará la final

Huracán detuvo el andar ganador de Belgrano

Huracán detuvo el andar ganador de Belgrano

Sarmiento lo ganó desde el arranque y sumó tres puntos de oro ante Estudiantes (RC)

Sarmiento lo ganó desde el arranque y sumó tres puntos de oro ante Estudiantes (RC)

AFA ratificó el paro para el fin de semana

AFA ratificó el paro para el fin de semana

La provincia
Gualeguaychú: Papelitos es la ganadora 2026 del Carnaval del País y se consagró pentacampeona

Gualeguaychú: Papelitos es la ganadora 2026 del Carnaval del País y se consagró pentacampeona

Hallaron restos biológicos en el volcadero municipal

Hallaron restos biológicos en el volcadero municipal

Santa Elena: rescatan a una mujer de 82 años en estado de abandono y vulnerabilidad

Santa Elena: rescatan a una mujer de 82 años en estado de abandono y vulnerabilidad

El Festival 8M Un río de voces llega al Centro Cultural Juan L. Ortiz

El Festival 8M "Un río de voces" llega al Centro Cultural Juan L. Ortiz

Presentaron la segunda edición del Festival Folclórico del Aguaribay

Presentaron la segunda edición del Festival Folclórico del Aguaribay

Dejanos tu comentario