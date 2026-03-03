Se conoció el fixture del Federal A El Consejo Federal de AFA dio a conocer las fechas de la venidera edición del Federal A. Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay debutará como visitante. 3 de marzo 2026 · 21:08hs

El Federal A comenzará el 22 de marzo.

El Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer el fixture para la venidera edición del Torneo Federal A, que comenzará el fin de semana del 22 de marzo. Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, que integra la Zona 1, debutará visitando a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.

Los otros equipos que integran el grupo serán Independiente de Chivilcoy, Escobar FC de Ingeniero Maschwitz, El Linqueño, Sportivo Las Parejas, Sportivo Belgrano de San Francisco, 9 de Julio de Rafaela, Dougas Haig de Pergamino y Gimnasia de Chivilcoy.

Huracán detuvo el andar ganador de Belgrano Sarmiento lo ganó desde el arranque y sumó tres puntos de oro ante Estudiantes (RC)

El fixture de la Zona A del Federal A Fecha 1 (22 de Marzo) Independiente (Chivilcoy) - Escobar F.C. (Ing. Maschwitz) El Linqueño (Lincoln) - Sp. Atlético Club (Las Parejas) Sp. Belgrano (San Francisco) - 9 de Julio (Rafaela) Douglas Haig (Pergamino) - Gimnasia (Chivilcoy) Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) - Gimnasia (Concepción del Uruguay) Fecha 2 (29 de Marzo) Defensores (VR) - El Linqueño Gimnasia (CdU) - Douglas Haig Gimnasia (C) - Sp. Belgrano 9 de Julio - Independiente (Chivilcoy) Escobar - Sp. Las Parejas Fecha 3 (5 de Abril) El Linqueño - Escobar Sp. Las Parejas - 9 de Julio Independiente (Chivilcoy) - Gimnasia (C) Sp. Belgrano - Gimnasia (CdU) Douglas Haig - Defensores (VR) Fecha 4 (12 de Abril) Douglas Haig - El Linqueño Defensores (VR) - Sp. Belgrano Gimnasia (CdU) - Independiente (Chivilcoy) Gimansia (C) - Sp. Las Parejas 9 de Julio - Escobar Fecha 5 (19 de Abril) El Linqueño - 9 de Julio Escobar - Gimnasia (C) Sp. Las Parejas - Gimnasia (CdU) Independiente (Chivilcoy) - Defensores (VR) Sp. Belgrano - Douglas Haig Fecha 6 (26 de Abril) Sp. Belgrano - El Linqueño Douglas Haig - Independiente (Chivilcoy) Defensores (VR) - Sp. Las Parejas Gimnasia (CdU) - Escobar Gimnasia (C) - 9 de Julio Fecha 7 (3 de Mayo) El Linqueño - Gimnasia (C) 9 de Julio - Gimnasia (CdU) Escobar - Defensores (VR) Sp. Las Parejas - Douglas Haig Independiente (Chivilcoy) - Sp. Belgrano Fecha 8 (10 de Mayo) Independiente (Chivilcoy) - El Linqueño Sp. Belgrano - Sp. Las Parejas Douglas Haig - Escobar Defensores (VR) - 9 de Julio Gimnasia (CdU) - Gimnasia (C) Fecha 9 (17 de Mayo) El Linqueño - Gimnasia (CdU) Gimnasia (C) - Defensores (VR) 9 de Julio - Douglas Haig Escobar - Sp. Belgrano Sp. Las Parejas - Independiente (Chivilcoy) Fecha 10 (24 de Mayo) Escobar F.C. - Independiente (Chivilcoy) Sp. Las Parejas - El Linqueño 9 de Julio (R) - Sp. Belgrano Gimnasia (Ch.) - Douglas Haig Gimnasia (CdU) - Defensores de Belgrano (VR) Fecha 11 (31 de Mayo) El Linqueño - Defensores (VR) Douglas Haig - Gimnasia (CdU) Sp. Belgrano - Gimnasia (C) Independiente - 9 de Julio Sp. Las Parejas - Escobar Fecha 12 (7 de Junio) Escobar - El Linqueño 9 de Julio - Sp. Las Parejas Gimnasia - Independiente Gimnasia (CdU) - Sp. Belgrano Defensores (VR) - Douglas Haig Fecha 13 (14 de Junio) El Linqueño - Douglas Haig Sp. Belgrano - Defensores (VR) independiente - Gimnasia (CdU) Sp. Las Parejas - Gimnasia (C) Escobar - 9 de Julio Fecha 14 (21 de Junio) 9 de Julio - El Linqueño Gimnasia (C) - Escobar Gimnasia (CdU) - Sp. Las Parejas Defensores (VR) - Independiente (C) Douglas Haig - Sp. Belgrano Fecha 15 (28 de Junio) El Linqueño - Sp. Belgrano Independiente - Douglas Haig Sp. Las Parejas - Defensores (VR) Escobar - Gimnasia (CdU) 9 de Julio - Gimnasia (C) Fecha 16 (5 de Julio) Gimnasia (C) - El Linqueño Gimnasia (CdU) - 9 de Julio Defensores (VR) - Escobar Douglas Haig - Sp. Las Parejas Sp. Belgrano - Independiente Fecha 17 (12 de Julio) El Linqueño - Independiente Sp. Las Parejas - Sp. Belgrano Escobar - Douglas Haig 9 de Julio - Defensores (VR) Gimnasia (C) - Gimnasia (CdU) Fecha 18 (19 de Julio) Gimnasia (CdU) - El Linqueño Defensores (VR) - Gimnasia (C) Douglas Haig - 9 de Julio Sp. Belgrano - Escobar Independiente - Sp. Las Parejas