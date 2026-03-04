En 2025 hubo 48 muertes en cárceles federales: subieron 20% en un año.

En 2025 hubo 48 muertes en cárceles federales, un 20% más que en 2024, según informó la Procuraduría de Violencia Institucional en su informe anual.

En 2025 se registraron 48 muertes en cárceles federales, un 20% más que en 2024, según informó la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) . El dato surge de su informe anual, elaborado por el área que dirige el fiscal general Alberto Adrián María Gentili, con cifras oficiales del período enero-diciembre.

El reporte señala que la cifra representa un "notable incremento interanual" respecto de 2024, cuando se habían contabilizado 40 fallecimientos en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Desde la procuraduría indicaron que la suba podría explicarse en parte por el aumento de la población carcelaria, aunque también advirtieron que deben considerarse otros factores vinculados a las condiciones de encierro. Además, destacaron que el nivel de mortalidad volvió a ubicarse en valores previos a la pandemia, pese a que la población total no creció en la misma proporción.

Muertes en cárceles federales suben 20% en 2025

La evolución de los últimos once años muestra fluctuaciones: 40 muertes en 2015; 36 en 2016; 41 en 2017 y 2018; 50 en 2019; 58 en 2020; 50 en 2021; 42 en 2022; 30 en 2023; 40 en 2024; y 48 en 2025. El informe subraya que durante el último año se registró el número más alto de fallecimientos no traumáticos desde la pandemia (cuando hubo 40 casos en 2020) y que las muertes violentas mantienen un crecimiento leve pero sostenido desde 2021.

En cuanto a la distribución por establecimientos, el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza concentró 15 fallecimientos, lo que representa el 31% del total anual. La cifra triplica la del Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz, que registró cinco casos. En conjunto, los establecimientos ubicados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) acumularon 32 de las 48 muertes (67%), una proporción superior a la distribución de la población detenida, que es del 54% en esa región y del 46% en el interior del país.

Del total de personas fallecidas en 2025, 43 eran varones. Sin embargo, el informe advierte un aumento en los casos de mujeres y personas travesti-trans en los últimos años. Tras dos años sin registros (2022 y 2023), en 2024 murieron tres mujeres; en 2025 fueron cuatro mujeres y una persona trans. En relación con la edad, el 45,8% de los fallecidos (22 de 48) tenía menos de 40 años, incluidos dos jóvenes de entre 18 y 21 años. La edad promedio fue de 46 años y se registraron también dos muertes de personas extranjeras.

El análisis según el tiempo de detención muestra mayor vulnerabilidad en los extremos del recorrido penitenciario: 13 personas murieron durante el primer año de encierro y 15 tras más de seis años de institucionalización. Además, se contabilizaron siete fallecimientos entre uno y dos años de detención; cuatro entre dos y tres; cuatro entre tres y cuatro; tres entre cuatro y cinco; y dos entre cinco y seis años.

En cuanto a la tipología, 34 muertes (70,8%) fueron no traumáticas, generalmente asociadas a problemas de salud, mientras que 14 (29,4%) fueron traumáticas. La edad promedio en el primer grupo fue de 52 años y en el segundo, de 31. Entre las causas violentas, las quemaduras encabezaron la lista con siete casos, seguidas por seis ahorcamientos y un fallecimiento por lesiones. La mitad de estas muertes traumáticas se concentró en los complejos de Ezeiza y Marcos Paz. Entre las no traumáticas, los cuadros respiratorios e infecciosos fueron la principal causa, con 13 casos, seguidos por afecciones cardiovasculares e insuficiencias cardíacas.

Desde 2013, Procuvin releva y sistematiza las muertes de personas detenidas en cárceles federales, lo que permite construir series históricas y profundizar el análisis cuantitativo y cualitativo sobre las circunstancias en que se producen los fallecimientos en el sistema penitenciario federal.