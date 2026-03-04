Uno Entre Rios | Escenario | Nosotras en libertad

Presentan el libro "Nosotras en libertad" en el Archivo General de Entre Ríos

El jueves 19 de marzo presentarán "Nosotras en libertad", obra que reúne testimonios de mujeres militantes, presas políticas, en la década del '70

El jueves 19 de marzo a las 19.30 se realizará una nueva edición del ciclo El Archivo nos Cuenta: Memoria Entrerriana en el Archivo General de Entre Ríos, ubicado en Alameda de la Federación 222, en Paraná. La actividad es con entrada libre y gratuita e invita la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

En esta ocasión se presentará el libro Nosotras en libertad, una obra colectiva que reúne testimonios y reconstrucciones de más de doscientas mujeres militantes de la década del ’70 que estuvieron detenidas como presas políticas en la cárcel de Villa Devoto. El trabajo aborda la experiencia del encierro desde la construcción de vínculos, la solidaridad y el compromiso sostenido en un contexto de persecución.

Participarán mujeres integrantes de La Solapa, asociación civil con personería jurídica conformada por ex presos y presas políticas y exiliados de Entre Ríos. Desde 2007, la entidad impulsa acciones vinculadas a la promoción de Memoria, Verdad y Justicia. En la presentación estarán María del Rosario Badano, Estela Más de Ayala, Graciela Schaab, Marta Brasseur y Alicia Dasso.

El ciclo tiene como objetivo difundir el patrimonio documental, la historia y distintos aspectos de la identidad provincial, mediante encuentros abiertos a la comunidad en la sede del Archivo.

