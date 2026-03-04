Uno Entre Rios | Policiales | Federación

Federación: denunció que manipulan sus fotos para difundir falsos desnudos en redes

En Federación, Martina Murrillo denunció que editan fotos de su Facebook para simular desnudos y difundirlas desde perfiles falsos para perjudicarla.

4 de marzo 2026 · 13:26hs
Federación: denunció que manipulan sus fotos para difundir falsos desnudos en redes.

Federación: denunció que manipulan sus fotos para difundir falsos desnudos en redes.

En la ciudad de Federación, una joven denunció públicamente que personas desconocidas están utilizando imágenes de su perfil personal para manipularlas digitalmente y difundirlas como si se tratara de fotografías íntimas. Se trata de Martina Murrillo, quien decidió hacer un descargo a través de su cuenta de Facebook ante la reiteración de los hechos.

Según explicó, individuos que no logró identificar descargan fotos que ella misma publica en sus redes (las cuales describió como normales) y las alteran para simular desnudez. Posteriormente, ese material es difundido desde perfiles falsos creados exclusivamente con la finalidad de perjudicarla.

Youtuber entrerriano denunció que le dispararon en un campo y hubo allanamiento.

Youtuber entrerriano denunció que le dispararon en un campo y hubo allanamiento

Un hombre fue detenido en la zona de la Escuela Hogar ya que efectuó disparos tras una discusión con otro sujeto. Su madre entregó el arma a la policía.

Paraná: un hombre fue detenido por efectuar disparos y su madre entregó el arma

LEER MÁS: Paraná: un hombre fue detenido por efectuar disparos y su madre entregó el arma

Editan sus fotos sin consentimiento y las difunden: fuerte denuncia en Federación

Martina Murrillo (1).jpeg

"Me roban fotos de mi propio perfil y las editan para hacerlas pasar como si fueran desnudas. Después las publican desde perfiles falsos con la única intención de dañarme y ensuciar mi nombre", expresó la joven.

En diálogo con el medio local La Última Campana, Martina manifestó que considera de gran importancia que la situación tome estado público, ya que continúan utilizando sus imágenes desde una cuenta apócrifa cuyo origen y finalidad desconoce. Indicó además que no comprende qué motiva este accionar, pero subrayó el profundo malestar y la preocupación que le genera.

En su publicación, remarcó que atraviesa una situación de hostigamiento que afecta directamente su dignidad y su reputación. "Soy una persona tranquila, que vive su vida sin meterse con nadie. No molesto a nadie, no le hago daño a nadie, y aun así tengo que pasar por esta situación tan injusta", señaló.

Asimismo, hizo referencia al desgaste emocional que le provoca esta situación y solicitó que cesen de inmediato este tipo de conductas. Finalmente, advirtió que, de persistir los hechos, avanzará con las medidas legales correspondientes para lograr que la situación se detenga.

El caso vuelve a poner en agenda la problemática del uso indebido de imágenes en redes sociales y la creación de perfiles falsos con fines de difamación, una práctica que puede constituir un delito y que afecta gravemente la integridad y la imagen de las personas.

Federación Fotos Ciberacoso
Noticias relacionadas
La policía detuvo a tres jóvenes con dinero y envoltorios con cocaína y marihuana. Intentaron descartar los estupefacientes, pero los descubrieron.

Detienen a jóvenes con cocaína y marihuana lista para comercializar en Victoria

Tragedia en Concordia: un motociclista murió tras ser arrollado por un colectivo.

Tragedia en Concordia: un motociclista murió tras ser arrollado por un colectivo

Leonardo Airaldi, extitular de la Sociedad Rural de Diamante, comenzó a ser juzgado por narcotráfico junto a otras ocho personas. Cuatro negocian un abreviado.

Narcotráfico: revelan que Airaldi tenía una pista de aterrizaje, armas, dólares y policías a su servicio

Un hombre oriundo de Crespo, falleció este mediodía en la ruta 12, cerca de María Luisa, luego que el auto que conducía, despistara y cayera debajo de un puente

Ruta 12: un hombre murió al caer su auto debajo de un puente

Ver comentarios

Lo último

Pese a la baja en la faena, Tres Arroyos mantiene los pagos al día

Pese a la baja en la faena, Tres Arroyos mantiene los pagos al día

Youtuber entrerriano denunció que le dispararon en un campo y hubo allanamiento

Youtuber entrerriano denunció que le dispararon en un campo y hubo allanamiento

La obesidad es una enfermedad crónica que afecta a todo el organismo

La obesidad es una enfermedad crónica que afecta a todo el organismo

Ultimo Momento
Pese a la baja en la faena, Tres Arroyos mantiene los pagos al día

Pese a la baja en la faena, Tres Arroyos mantiene los pagos al día

Youtuber entrerriano denunció que le dispararon en un campo y hubo allanamiento

Youtuber entrerriano denunció que le dispararon en un campo y hubo allanamiento

La obesidad es una enfermedad crónica que afecta a todo el organismo

La obesidad es una enfermedad crónica que afecta a todo el organismo

Pondrán en valor esculturas del espacio público de Paraná

Pondrán en valor esculturas del espacio público de Paraná

Diputados de Entre Ríos solicitan informes sobre códigos de descuento de Muper y Red Mutual

Diputados de Entre Ríos solicitan informes sobre códigos de descuento de Muper y Red Mutual

Policiales
Youtuber entrerriano denunció que le dispararon en un campo y hubo allanamiento

Youtuber entrerriano denunció que le dispararon en un campo y hubo allanamiento

Federación: denunció que manipulan sus fotos para difundir falsos desnudos en redes

Federación: denunció que manipulan sus fotos para difundir falsos desnudos en redes

Paraná: un hombre fue detenido por efectuar disparos y su madre entregó el arma

Paraná: un hombre fue detenido por efectuar disparos y su madre entregó el arma

Detienen a jóvenes con cocaína y marihuana lista para comercializar en Victoria

Detienen a jóvenes con cocaína y marihuana lista para comercializar en Victoria

Tragedia en Concordia: un motociclista murió tras ser arrollado por un colectivo

Tragedia en Concordia: un motociclista murió tras ser arrollado por un colectivo

Ovación
Eduardo Coudet fue presentado en River Plate: Me gusta el lío

Eduardo Coudet fue presentado en River Plate: "Me gusta el lío"

Boca visita a Lanús en partido pendiente

Boca visita a Lanús en partido pendiente

Sportivo Urquiza y Peñarol dejan la rivalidad de lado por una causa que los une

Sportivo Urquiza y Peñarol dejan la rivalidad de lado por una causa que los une

Central Entrerriano tropezó luego de siete victorias seguidas

Central Entrerriano tropezó luego de siete victorias seguidas

Se conoció el fixture del Federal A

Se conoció el fixture del Federal A

La provincia
Pese a la baja en la faena, Tres Arroyos mantiene los pagos al día

Pese a la baja en la faena, Tres Arroyos mantiene los pagos al día

Pondrán en valor esculturas del espacio público de Paraná

Pondrán en valor esculturas del espacio público de Paraná

Diputados de Entre Ríos solicitan informes sobre códigos de descuento de Muper y Red Mutual

Diputados de Entre Ríos solicitan informes sobre códigos de descuento de Muper y Red Mutual

Cronograma de becas provinciales

Cronograma de becas provinciales

La Biblioteca Popular del Paraná renueva su agenda de talleres

La Biblioteca Popular del Paraná renueva su agenda de talleres

Dejanos tu comentario