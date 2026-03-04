Federación: denunció que manipulan sus fotos para difundir falsos desnudos en redes.

En Federación, Martina Murrillo denunció que editan fotos de su Facebook para simular desnudos y difundirlas desde perfiles falsos para perjudicarla.

En la ciudad de Federación, una joven denunció públicamente que personas desconocidas están utilizando imágenes de su perfil personal para manipularlas digitalmente y difundirlas como si se tratara de fotografías íntimas. Se trata de Martina Murrillo, quien decidió hacer un descargo a través de su cuenta de Facebook ante la reiteración de los hechos.

Según explicó, individuos que no logró identificar descargan fotos que ella misma publica en sus redes (las cuales describió como normales) y las alteran para simular desnudez. Posteriormente, ese material es difundido desde perfiles falsos creados exclusivamente con la finalidad de perjudicarla.

Editan sus fotos sin consentimiento y las difunden: fuerte denuncia en Federación

Martina Murrillo (1).jpeg

"Me roban fotos de mi propio perfil y las editan para hacerlas pasar como si fueran desnudas. Después las publican desde perfiles falsos con la única intención de dañarme y ensuciar mi nombre", expresó la joven.

En diálogo con el medio local La Última Campana, Martina manifestó que considera de gran importancia que la situación tome estado público, ya que continúan utilizando sus imágenes desde una cuenta apócrifa cuyo origen y finalidad desconoce. Indicó además que no comprende qué motiva este accionar, pero subrayó el profundo malestar y la preocupación que le genera.

En su publicación, remarcó que atraviesa una situación de hostigamiento que afecta directamente su dignidad y su reputación. "Soy una persona tranquila, que vive su vida sin meterse con nadie. No molesto a nadie, no le hago daño a nadie, y aun así tengo que pasar por esta situación tan injusta", señaló.

Asimismo, hizo referencia al desgaste emocional que le provoca esta situación y solicitó que cesen de inmediato este tipo de conductas. Finalmente, advirtió que, de persistir los hechos, avanzará con las medidas legales correspondientes para lograr que la situación se detenga.

El caso vuelve a poner en agenda la problemática del uso indebido de imágenes en redes sociales y la creación de perfiles falsos con fines de difamación, una práctica que puede constituir un delito y que afecta gravemente la integridad y la imagen de las personas.