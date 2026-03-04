Youtuber entrerriano denunció que le dispararon en un campo y hubo allanamiento.

El youtuber entrerriano Iván Moreyra, conocido como Calei, aseguró que le dispararon mientras filmaba en un campo de Federación, y secuestraron una escopeta.

Un allanamiento se realizó el martes por la tarde en una vivienda de Colonia Freitas, en el departamento Federación , en el marco de la investigación por amenazas contra un youtuber entrerriano.

La causa se inició tras la denuncia presentada por Iván Moreyra, oriundo de Chajarí y conocido en la plataforma como Calei, quien afirmó que fue intimidado e incluso que efectuaron un disparo con escopeta mientras grababa un video en un campo de la zona.

Amenazas a un youtuber en Entre Ríos: avance judicial y secuestro de arma

El procedimiento fue ordenado por el Juzgado de Garantías de Chajarí y llevado adelante por efectivos de la Policía de Entre Ríos. Durante el operativo se secuestró una escopeta calibre 16/70 y varios cartuchos del mismo calibre, elementos que quedaron a disposición de la Justicia interviniente.

Desde la fuerza indicaron que la investigación continúa en coordinación con el Poder Judicial para esclarecer lo ocurrido. Asimismo, señalaron que se mantienen las tareas orientadas a la prevención del delito y a garantizar la seguridad en la comunidad.