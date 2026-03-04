Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

Paraná: avanzan trabajos de demarcación y recambio de cartelería

Realizan demarcación de sendas, pintado de ochavas y recambio de carteles para mejorar la seguridad vial y el orden del tránsito en Paraná.

4 de marzo 2026 · 16:04hs
Paraná: avanzan trabajos de demarcación y recambio de cartelería.

Paraná: avanzan trabajos de demarcación y recambio de cartelería.

En el marco del plan de ordenamiento urbano que impulsa la Municipalidad de Paraná, la Dirección de Señalización inició trabajos de demarcación y recambio de cartelería que se extenderán hasta este viernes. Las intervenciones buscan mejorar la seguridad y el orden vial. Se solicita a los conductores circular con precaución en las zonas intervenidas mientras se desarrollan las tareas.

Con el objetivo de garantizar mayor durabilidad y visibilidad, las cuadrillas municipales utilizan pintura termoplástica amarilla, un material de alta resistencia al tránsito pesado y al desgaste climático. Las acciones incluyen la demarcación de sendas peatonales para asegurar cruces seguros en esquinas; el pintado de ochavas y cordones para reforzar las zonas de prohibición de estacionamiento y mejorar la visibilidad; el retiro de cartelería obsoleta que generaba contaminación visual o riesgos para peatones; y el recambio de carteles nomencladores con nuevas señales indicadoras de nombres de calles y sentidos de circulación.

Paraná: pintan ochavas, cordones y renuevan nomencladores

Señalización (1).jpeg

En el detalle de los trabajos, en Bavio e Italia se realizó una senda peatonal en termoplástica blanca y el recambio de nomenclador. En Perú e Italia se ejecutó senda peatonal en termoplástica plástica y ochavas en amarillo. Desde Bavio hasta Cervantes se pintó el cordón de "carril exclusivo". En España e Italia se intervino con senda peatonal en termoplástica blanca y ochavas en amarillo. En 25 de Junio y Santa Fe se demarcó senda peatonal en termoplástica blanca, mientras que en Cervantes e Italia se pintó senda peatonal en termoplástica blanca y ochavas en amarillo.

Asimismo, en Cervantes y Buenos Aires se concretó senda peatonal en termoplástica blanca y cambio de cartelería de motos. En San Juan y Uruguay se realizó senda peatonal en termoplástica plástica y ochavas en amarillo, al igual que en Salta y Andrés Pasos. En San Martín y Andrés Pazos se efectuó recambio de nomenclador, tarea que también se llevó adelante en 25 de Junio y San Martín; Urquiza e Italia; Urquiza y Buenos Aires; y San Martín y España.

En Urquiza y 9 de Julio se concretó recambio de nomenclador, senda peatonal en termoplástica plástica y ochavas en amarillo, mientras que en Urquiza y Belgrano se realizó senda peatonal en termoplástica plástica y demarcación de parada de colectivo en amarillo. En España y Pellegrini se ejecutó senda peatonal en termoplástica amarilla y recambio de nomenclador. También se trabajó en Monte Caseros y 25 de Mayo; 9 de Julio y 25 de Mayo, donde se señalizó parada de motos y se renovó el nomenclador; y en Belgrano y Alem, con recambio de nomenclador, senda peatonal en termoplástica plástica y ochavas en amarillo.

Las tareas continuaron en Alem y 9 de Julio, con recambio de nomenclador, senda peatonal en termoplástica plástica y ochavas en amarillo; en Alem y Monte Caseros, con recambio de nomenclador y pintado de ochavas en amarillo; y en San Martín y Alem, Chile y Perú, y Perú y Pellegrini, donde se efectuó recambio de nomencladores. Finalmente, en Italia y Perú se realizó senda peatonal en termoplástica plástica y ochavas en amarillo.

Desde el Municipio reiteraron el pedido de circular con precaución en las zonas intervenidas hasta la finalización de las obras.

Paraná Seguridad vial Municipalidad
