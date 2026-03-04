Paraná: un hombre fue detenido por efectuar disparos y su madre entregó el arma Un hombre fue detenido en la zona de la Escuela Hogar, en Paraná, tras una discusión con otro sujeto. Su madre entregó el arma a la policía. 4 de marzo 2026 · 12:17hs

Un hombre fue detenido en la zona de la Escuela Hogar ya que efectuó disparos tras una discusión con otro sujeto. Su madre entregó el arma a la policía.

Un hombre fue detenido en Paraná luego de haber efectuado disparos a otra persona en el marco de una pelea. El violento hecho ocurrió este miércoles en la zona de calle Padre Corona, detrás de la Escuela Hogar de Paraná.

etenido arma parana La Jefatura Departamental informó a UNO que personal policía intervino ante el aviso de que en la zona habrían realizado detonaciones de arma de fuego. Una vez presente en el lugar, constataron una gresca entre dos hombres y que uno de ellos había efectuado disparos.

Posteriormente la madre del sindicado hizo entrega del arma en cuestión. Comunicando al fiscal de turno, dispone la detención y traslado a la Alcaldía de Tribunales, la intervención del personal de la Dirección General de Policía Científica y el secuestro del arma de fuego.