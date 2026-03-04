Marcos Carreras, violinista prodigio que debutó en el Colón a los 11, tocará en Paraná.

El joven violinista Marcos Carreras, debutante en el Teatro Colón a los 11 años, se presentará junto a la pianista Tamara Benítez en Paraná.

El violinista prodigio Marcos Carreras, que debutó como solista a los 11 años en el Teatro Colón, se presentará en Paraná el jueves 12 a las 20 , en el inicio de la temporada 2026 de la Asociación Mariano Moreno, que en mayo de 2025 celebró sus 80 años de trayectoria.

La velada tendrá lugar en el Auditorio UCA (Buenos Aires 239), con capacidad para 400 personas, donde el joven músico estará acompañado por la destacada pianista argentina Tamara Benítez. El programa incluirá obras de Antonín Dvorák, Gaetano Pugnani, Fritz Kreisler, Camile Saint-Saens, Carlos Guastavino, Manuel de Falla, Astor Piazzolla y el dúo autoral Carlos Gardel y Alfredo Lepera. Ese mismo día, a las 13.30, ambos artistas participarán de un espacio didáctico destinado a escuelas en la Sala de Convenciones de la Vieja Usina (Gregoria Matorras de San Martín 859).

El violinista prodigio Marcos Carreras tocará en Paraná

Carreras parece haber nacido para la música. Con oído absoluto y una presencia escénica que sorprende tanto a expertos como a neófitos, el joven violinista afirmó: "Cuanta más gente me mire en un concierto, mejor. No me pone nervioso. Al contrario, me motiva tocar para mucha gente".

Antes de cada presentación, el ritual es ineludible. "Antes de pisar un escenario, pienso cómo cautivar al público", confesó Marquitos, con una madurez que excede su edad.

Nacido en el barrio porteño de Almagro, comenzó a estudiar violín a los 4 años, instrumento que formaba parte de su vida cotidiana: es hijo de violinistas profesionales. "Recuerdo que, a los 4 años entré a la habitación de mis padres. Ahí estaba mi mamá ensayando un tango. A los pocos minutos, entró mi papá y me preguntó: '¿Marquitos, te gustaría empezar a estudiar violín?' Le respondí que sí, de una. Porque este instrumento de cuerda siempre me pareció súper dulce, lindo. Y aquí estoy", reseñó el músico.

Se formó en el Centro Suzuki de Buenos Aires, donde tuvo como primer maestro a Eduardo Ludueña. Más adelante participó de clases magistrales con Yolanda Wu, John Mc Grosso (profesor de la Universidad de Missouri) y capacitaciones con Rolando Prusak y Pablo Saraví, en el marco del EPI en Bariloche. Durante este año recibió una beca de la Fundación Albéniz para asistir al Summer Camp 2026 en la prestigiosa Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid.

A pesar de su corta edad, Carreras acumula presentaciones en escenarios de relevancia. Recientemente participó en "La Noche de los Museos" en los estudios de Radio Nacional Clásica y en el concierto "El Legado", homenaje al reconocido violinista y pedagogo Rafael Gíntoli, su actual maestro, en el Salón Dorado del Teatro Colón. También se presentó en la Usina del Arte, el Teatro 25 de Mayo, el Palacio Libertad y el Centro Cultural San Martín, entre otros espacios.

Como solista, tocó junto a la Orquesta Aeropuertos Argentina, la Orquesta Sinfónica Municipal de San Martín, la Orquesta Sinfónica Municipal de Avellaneda y la Orquesta del Tango de Buenos Aires, en el marco del Octavo Festival Konex de Música Clásica 2023 y en la entrega de los premios Radio Nacional Clásica 2023.

Actualmente cursa sus estudios secundarios en la Escuela Juan Pedro Esnaola, institución que adaptó su trayectoria académica para acompañar sus compromisos artísticos. "A mi me encanta esta carrera. Amo la música", enfatizó.

Sus padres administran su cuenta de Instagram y organizan su agenda para que pueda desarrollarse profesionalmente sin resignar la infancia. "A pesar de los conciertos que tengo, ellos no me exigen. Por el contrario, diagraman mi vida para que también juegue como cualquier niño de mi edad", admitió.

Fanático del Club Ferrocarril Oeste y autodefinido "refutbolero", en sus ratos libres disfruta de ordenar su habitación. "Soy un varón ordenado. Considero que dentro del desorden hay un orden, siempre. Puedo tener todo desparramado, pero sé dónde está cada cosa", remarcó.

Entre sus objetos más preciados se destacan un violín de cartón y una colección de 170 peluches. "De chiquito, me encariñé con los peluches. Tengo 170 y sé los nombres de cada uno. Soy un coleccionista de cosas inútiles o 'bolucosas', como dice mi madrina Cecilia Rodríguez (violista de la Orquesta Municipal de Avellaneda)", reveló con una sonrisa cómplice.

Con un futuro promisorio, el joven artista avanza paso a paso. "Mi sueño es hacer una gira internacional y tocar en los lugares más importantes de Europa y el mundo", concluyó Marcos Carreras.