El Cuarto Soda revive en Paraná el espíritu de "Me Verás Volver"

El Cuarto Soda, la banda que rinde homenaje a Soda Stereo, se presentará el sábado 14 de marzo en el Teatro 3 de Febrero de Paraná

4 de marzo 2026 · 10:10hs
El sábado 14 de marzo a las 21, el Teatro 3 de Febrero recibirá a El Cuarto Soda, banda homenaje que presentará un espectáculo inspirado en Me Verás Volver, la gira con la que Soda Stereo regresó a los escenarios en 2007 y que quedó registrada como uno de los hitos del rock en español.

El Cuarto Soda: un homenaje a Soda Stereo inspirado en su regreso histórico

A casi dos décadas de aquel reencuentro, el interés por la obra de Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti se mantiene vigente. Las canciones atraviesan generaciones y los tributos confluyen como espacios donde el público vuelve a encontrarse con un repertorio que forma parte de la memoria de todos. En ese contexto, El Cuarto Soda construyó un proyecto que apuesta a la fidelidad sonora y estética como eje central.

La propuesta que llegará a Paraná toma como referencia la última gran postal en vivo de Soda Stereo: una gira que recorrió estadios de América Latina y dejó registros discográficos que hoy integran la historia grande del rock latinoamericano. El show reproduce ese clima, con un repertorio que repasa clásicos y momentos emblemáticos de aquella etapa.

En diálogo con UNO, Brian Tolenti —voz y guitarra— explicó que el grupo se planteó desde el inicio un formato “purista”. “Los instrumentos tienen que ser los mismos y el acercamiento del audio lo más preciso posible. También trabajamos el vestuario, jugando con distintas épocas. Hacemos toda la discografía y cada año cambiamos la temática”, señaló.

Integrantes del grupo

El Cuarto Soda está integrado por Brian Tolenti (voz y guitarra), Diego Sánchez (bajo y coros), Gabriel Muscio (batería y percusión) y Gonzalo Lorenzo (teclados y coros). En sus presentaciones, el cuarteto prioriza el respeto por las versiones originales y sostiene una línea de trabajo centrada en la precisión sonora y la puesta en escena. Cada show parte de un proceso de ensayo riguroso que busca reproducir con claridad los climas, dinámicas y matices de cada etapa de Soda Stereo. “No improvisamos. Es un homenaje y la gente quiere escuchar las canciones como las conoce. Todo está trabajado y ensayado para que suene cada vez mejor”, sostuvo el cantante.

Tolenti reconoció que la construcción vocal fue uno de los mayores desafíos dentro del proyecto. “Al principio me costaba. Siempre fui guitarrista, pero en lo vocal tuve que buscar el color, los matices y las terminaciones de las frases. Lo trabajé durante años para acercarme, sin caer en la imitación”, explicó. Ese proceso incluyó estudio técnico y una escucha detallada de las distintas etapas del trío, con el objetivo de lograr una interpretación fiel sin resignar identidad propia. La intención, remarcó, no es copiar, sino interpretar con respeto y profundidad.

La expectativa para la presentación en Paraná es alta. “Es un público muy rockero y el teatro tiene el espacio justo para lo que proponemos. Esta vez vamos con una temática que muchos recuerdan como la última gran imagen de Soda”, afirmó.

Legado en escena

El fenómeno de las bandas homenaje se sostiene en esa necesidad de volver a escuchar en vivo canciones que marcaron época. En el caso de Soda Stereo, el repertorio funciona como un puente generacional: convoca a quienes vivieron la gira de 2007 y a quienes la conocieron a través de registros audiovisuales y plataformas digitales. Las entradas se encuentran a la venta a través de gradatickets.com y en la boletería del teatro. Se puede abonar en tres y seis cuotas sin interés con tarjetas de Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe.

El Cuarto Soda Paraná Me Verás Volver Teatro 3 de Febrero Soda Stereo
