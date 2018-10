Emotivo reencuentro en "La Voz": Montaner volvió a ver a su profesora de piano de su adolescencia

La Voz Argentina no para de sorprender a Ricardo Montaner. El cantante argentino-venezolano vivió una noche mágica al reencontrarse con su profesora de piano de la adolescencia, Nelly Marcano.





Todo comenzó cuando el nieto de Nelly, Gianfranco Nelli, se presentó en las audiciones a ciegas y cantó el tema de "Sin Bandera", "Te vi venir". La primera en elegirlo fue Soledad Pastorutti, segundo se dio vuelta Montaner y sobre el final se sumó Axel.





"Vivo de la música, gracias a Dios, mi nombre es Gianfranco Nanni, soy oriundo de Venezuela pero vivo acá hace casi 16 años", dijo el participante, a lo que Montaner respondió: "¡Paisano, mira tú!".





"Es más, mi abuela te dio clases de piano cuando eras chiquito", agregó Gianfranco, a lo que Ricardo reaccionó de inmediato: "¡Nelly Marcano!".

Lo cierto es que Nelly estaba acompañando a su nieto en el estudio y Montaner fue de inmediato a fundirse en un abrazo tan sincero como emotivo.





"¡Te quiero, te quiero, te quiero!", enfatizó Montaner mientras la alzaba con su abrazo. "Tengo algo que contarte, Nelly, yo estaba esperando encontrame contigo alguna vez y Dios me ha premiado. ¡Tengo ganas de llorar!", añadió.





"Yo cantaba en bares en Maracaibo. Recuerdo que cuando yo terminaba de cantar yo me iba al piano bar que tenía Nelly, que se llamaba El Piano Blanco, ella cantaba y tocaba el piano maravillosamente, me enamoraba ir para allá a escuchar música en las madrugadas de Maracaibo. Un día me atreví a decirle si me daba clases de piano", contó el cantante.





"Ella me dio los primeros ejercicios, yo me iba a casa y cuando volvía a la siguiente clase no había avanzado nada. Ella me dijo por qué no había practicado, y yo le respondí porque no tenía piano", expresó Ricardo sobre su anécdota en la academia de Nelly.