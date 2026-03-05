Uno Entre Rios | Show | Emilia Mernes

Emilia Mernes y Duki se relajaron en Japón

La cantante entrerriana Emilia Mernes y el rapero Duki compartieron imágenes de su viaje por la capital de Japón, Tokio, junto a amigos.

5 de marzo 2026 · 22:33hs
La entrerriana Emilia Mernes y Duki disfrutan sus vacaciones en Japón, donde recorren las calles de Tokio, prueban platos típicos y comparten parte de su experiencia a través de redes sociales. La pareja de artistas argentinos decidió viajar al país asiático luego de su paso por la Fashion Week de Milán y se mostró relajada en distintos puntos emblemáticos de la capital japonesa.

La visita a de Emilia Mernes y Duki a Japón

La cantante nacida en Entre Ríos y el referente del trap argentino llegaron a Japón junto a un grupo de amigos para pasar unos días de descanso mientras continúan desarrollando sus carreras internacionales.

A través de historias y publicaciones en Instagram, ambos mostraron distintos momentos del viaje, desde recorridos por zonas comerciales hasta almuerzos con gastronomía típica del país asiático.

El anuncio del viaje lo realizó la propia Emilia Mernes, quien publicó una historia con la palabra “Konichiwa”, que significa “hola” en japonés. En la imagen se la veía junto a Duki y sus amigos posando frente a un espejo curvo dentro de un supermercado en Tokio.

Al día siguiente, la artista compartió una postal del paisaje urbano de la ciudad. En la fotografía se observaba que se encontraba paseando por el famoso barrio de Shibuya, uno de los puntos más reconocidos de Tokio por su intensa vida nocturna, su escena cultural y su fuerte influencia en la moda juvenil.

Durante el recorrido por la zona, el grupo se detuvo a almorzar en un restaurante donde probaron dumplings, una de las preparaciones tradicionales de la gastronomía asiática, utilizando los clásicos palillos de madera.

Tras la comida, los músicos continuaron caminando por el centro de la ciudad bajo un cielo despejado. Mernes incluso compartió una imagen de Duki observando el paisaje urbano de Tokio.

Moda y estilo en el viaje

En varias de las imágenes compartidas en redes sociales, Emilia también mostró parte de los looks que eligió para recorrer la ciudad. En una de las publicaciones se la vio posando frente a una vidriera de jarrones con flores.

La cantante lucía una chaqueta negra oversize con detalles metálicos, combinada con una minifalda de cuadros en tonos grises.

Debajo llevaba una camiseta deportiva oscura con letras blancas, acompañada por medias negras opacas y zapatillas deportivas de suela gruesa. El outfit se completaba con un bolso negro que llevaba colgado del hombro.

Las imágenes reflejaron el estilo urbano que caracteriza a la artista y que también fue protagonista durante su reciente paso por eventos internacionales de moda.

Emilia Mernes Duki Japón Tokio
