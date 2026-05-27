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Nogoyá: Emilia Mernes, Ciudadana Ilustre

El Honorable Concejo Deliberante de Nogoyá nombró Ciudadana Ilustre a Emilia Mernes este miércoles. La presidenta del HCD se fue del recinto.

27 de mayo 2026 · 17:26hs
Emilia Mernes fue nombrada Ciudadana Ilustre en la ciudad de Nogoyá. 

Emilia Mernes fue nombrada Ciudadana Ilustre en la ciudad de Nogoyá. 

La cantante Emilia Mernes recibió el reconocimiento en su ciudad natal por parte del Concejo Deliberante y el proyecto fue aprobado por unanimidad.

LEER MÁS: El reconocimiento a Emilia Mernes divide opiniones en Nogoyá

Emilia Mernes, reconocida en Nogoyá

Justamente, el punto Nº 10 de la sesión del HCD, proponía: Declarar como “Nogoyaense Ilustre” a la artista María Emilia Mernes Rueda (oriunda de Nogoyá), lo que fue aprobado en el “Orden del Día” de este miércoles.

El reconocimiento a Emilia Mernes divide opiniones en Nogoyá.

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Al momento de la votación, la presidenta del organismo legislativo y viceintendenta de la comunidad nogoyaense, Desireé Peñaloza, se retiró del lugar y explicó que lo hacía “por respeto a una institución de más de 120 años en la educación de nuestro pueblo, por principios éticos y por no estar de acuerdo con el proyecto”.

El mensaje emitido por la funcionaria, fue en el marco del relato que hizo Mernes en su momento, sobre las situaciones de bullying que sufrió durante su paso por el “Colegio Nuestra Señora del Huerto” de Nogoyá y que se divulgó por distintos medios regionales y nacionales.

Nogoyá Emilia Mernes Ciudadana Ilustre
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