La entrerriana Emilia Mernes es la artista mujer más escuchada en Spotify en 2025

El ranking general de los artistas más escuchados en Argentina durante 2025 estuvo encabezado por Bad Bunny y Emilia quedó en el quinto lugar.

A lo largo de 2025, varios artistas argentinos se consolidaron como protagonistas indiscutidos, impusieron su estilo y se convirtieron en los favoritos del público dentro de las plataformas digitales. Fue un año en el que géneros como el rock, la cumbia y el pop tuvieron un impulso notable y ocuparon un lugar central en las playlists de miles de oyentes. En ese panorama, el esperado informe Spotify Wrapped 2025 volvió a mostrar las preferencias de quienes escuchan música y pódcast en Argentina, en donde se dio a conocer cuáles fueron las diez artistas argentinas más reproducidas del año.

Spotify Wrapped 2025

Este miércoles, Spotify puso en marcha su esperado resumen anual, una herramienta que ofrece a cada usuario la posibilidad de revisar en detalle cómo fue su actividad musical durante los últimos doce meses. Con su lanzamiento global, la plataforma habilita la consulta de rankings personalizados, géneros más escuchados y el tiempo total dedicado a reproducir contenido dentro del servicio, una tradición que ya se convirtió en un clásico digital para despedir el año dentro de la industria musical.

Según lo señalado en el informe, el Top 10 de artistas argentinas más escuchadas en 2025 estuvo encabezado por Emilia Mernes, quien se quedó con el primer puesto. Detrás de ella se ubicaron María Becerra y Tini Stoessel, seguidas por Nicki Nicole, Eugenia Quevedo, Cazzu, Lali, Ángela Leiva, La Joaqui y Karina, ‘La Princesita’, que completan el ranking de las más elegidas por el público a lo largo del año.