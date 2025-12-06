Uno Entre Rios | Show | Emilia Mernes

La entrerriana Emilia Mernes es la artista mujer más escuchada en Spotify en 2025

Por segundo año consecutivo, la cantante entrerriana Emilia Mernes es la artista más escuchada en Spotify en 2025.

6 de diciembre 2025 · 14:45hs
La entrerriana Emilia Mernes es la artista mujer más escuchada en Spotify en 2025

La entrerriana Emilia Mernes es la artista mujer más escuchada en Spotify en 2025

El Top 10 de artistas argentinas más escuchadas en 2025 estuvo encabezado por Emilia Mernes, quien se quedó con el primer puesto. El ranking general de los artistas más escuchados en Argentina durante 2025 estuvo encabezado por Bad Bunny y Emilia quedó en el quinto lugar.

A lo largo de 2025, varios artistas argentinos se consolidaron como protagonistas indiscutidos, impusieron su estilo y se convirtieron en los favoritos del público dentro de las plataformas digitales. Fue un año en el que géneros como el rock, la cumbia y el pop tuvieron un impulso notable y ocuparon un lugar central en las playlists de miles de oyentes. En ese panorama, el esperado informe Spotify Wrapped 2025 volvió a mostrar las preferencias de quienes escuchan música y pódcast en Argentina, en donde se dio a conocer cuáles fueron las diez artistas argentinas más reproducidas del año.

El Taller de Adultos del Teatro del Bardo presentará su montaje final del año con dos funciones de “¡Que Lorca Federico! Teatro en 25 minutos”

"¡Que Lorca Federico! Teatro en 25 minutos", de Teatro del Bardo

TOTO:Los creadores de himnos inmortales como Africa, Rosanna y Hold the Line, con más de 40 millones de discos vendidos y múltiples premios Grammy volverán al país donde sus fns esperan revivir su excelencia musical y su energía en vivo.

TOTO: gran expectativa por la vuelta de la banda a Argentina

Spotify Wrapped 2025

Este miércoles, Spotify puso en marcha su esperado resumen anual, una herramienta que ofrece a cada usuario la posibilidad de revisar en detalle cómo fue su actividad musical durante los últimos doce meses. Con su lanzamiento global, la plataforma habilita la consulta de rankings personalizados, géneros más escuchados y el tiempo total dedicado a reproducir contenido dentro del servicio, una tradición que ya se convirtió en un clásico digital para despedir el año dentro de la industria musical.

LEER MÁS: Emilia Mernes es la artista argentina más escuchada de Spotify

Según lo señalado en el informe, el Top 10 de artistas argentinas más escuchadas en 2025 estuvo encabezado por Emilia Mernes, quien se quedó con el primer puesto. Detrás de ella se ubicaron María Becerra y Tini Stoessel, seguidas por Nicki Nicole, Eugenia Quevedo, Cazzu, Lali, Ángela Leiva, La Joaqui y Karina, ‘La Princesita’, que completan el ranking de las más elegidas por el público a lo largo del año.

Emilia Mernes Spotify Artista 2025 emilia mernes Bad Bunny
Noticias relacionadas
ivana figueiras rompio el silencio: separacion, escandalo y un ramo de flores de dario cvitanich

Ivana Figueiras rompió el silencio: separación, escándalo y un ramo de flores de Darío Cvitanich

maxi lopez hablo sobre el vinculo de sus hijos con mauro icardi: no les voy a decir a quien querer

Maxi López habló sobre el vínculo de sus hijos con Mauro Icardi: "No les voy a decir a quién querer"

Canciones de Luca y Sumo

Neuquen Rock: tocarán Canciones de Luca y Sumo, Dulces Rufianes, Cultura Frita y La Posta

peppers monks se presenta en tierra bomba

Peppers Monks se presenta en Tierra Bomba

Ver comentarios

Lo último

Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Gustavo Vergara: La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó

Gustavo Vergara: "La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó"

Ultimo Momento
Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Gustavo Vergara: La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó

Gustavo Vergara: "La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó"

Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Policiales
Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Ajustaron la pena a expolicía de la federal condenado por La Noche del Mimeógrafo

Ajustaron la pena a expolicía de la federal condenado por "La Noche del Mimeógrafo"

Feliciano: un hombre estuvo a punto de morir en un incendio

Feliciano: un hombre estuvo a punto de morir en un incendio

Un entrerriano murió en un choque en Uruguay

Un entrerriano murió en un choque en Uruguay

Detienen a supuesto jefe narco y secuestran dinero, drogas y autos

Detienen a supuesto jefe narco y secuestran dinero, drogas y autos

Ovación
Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Con un gol de Maravilla Martínez, Racing le ganó a Boca Juniors y es finalista

Con un gol de Maravilla Martínez, Racing le ganó a Boca Juniors y es finalista

Don Bosco es el tricampeón del Lanzamiento Lento +35 de la APS

Don Bosco es el tricampeón del Lanzamiento Lento +35 de la APS

Podio entrerriano en el cierre del año en Mina Clavero

Podio entrerriano en el cierre del año en Mina Clavero

Talleres se consagró campeón invicto de la temporada 2025 en Cadetes

Talleres se consagró campeón invicto de la temporada 2025 en Cadetes

La provincia
Gustavo Vergara: La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó

Gustavo Vergara: "La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó"

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Alerta amarilla por tormentas en el centro-norte de Entre Ríos

Alerta amarilla por tormentas en el centro-norte de Entre Ríos

Paraná: primeras sensaciones del nuevo transporte público

Paraná: primeras sensaciones del nuevo transporte público

La emotiva carta de la pareja de un chofer para los conductores que quedaron sin sus puestos de trabajo

La emotiva carta de la pareja de un chofer para los conductores que quedaron sin sus puestos de trabajo

Dejanos tu comentario