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PSG se consagró campeón de la UEFA Champions League por segundo año consecutivo

El PSG se consagró campeón de la Champions League tras empatar 1-1 con el Arsenal y ganar 4-3 en penales en una final disputada en Budapest.

30 de mayo 2026 · 16:07hs
PSG se consagró campeón de la UEFA Champions League por segundo año consecutivo.

PSG se consagró campeón de la UEFA Champions League por segundo año consecutivo.

El Paris Saint-Germain volvió a quedarse con la gloria europea y levantó la UEFA Champions League por segundo año seguido, consolidando su dominio tras el título de 2025, cuando había vencido al Inter de Milán por 5-0 en la final.

En esta nueva definición, disputada en Budapest, el conjunto parisino tuvo una final muy exigente ante el Arsenal. El partido comenzó de la peor manera para el PSG: antes de los cinco minutos del primer tiempo, un error defensivo fue aprovechado por Kai Havertz, que abrió el marcador para el equipo inglés.

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Ya en el complemento, el PSG reaccionó. Tras una infracción de Cristhian Mosquera sobre Khvicha Kvaratskhelia dentro del área, el árbitro sancionó penal. Ousmane Dembélé se hizo cargo de la ejecución y marcó el 1-1, devolviendo al equipo de Luis Enrique al partido.

A partir de allí, el PSG tomó el control del juego y generó varias situaciones claras para ganarlo en el tiempo reglamentario, incluida una última oportunidad de Bradley Barcola que no logró concretarse. Sin embargo, el 1-1 se mantuvo hasta el final del tiempo reglamentario y también en el alargue.

La definición llegó desde los penales, donde el PSG fue más efectivo y se impuso por 4-3, sellando así un nuevo título europeo y reafirmando su hegemonía en el continente.

PSG Arsenal Champions League
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