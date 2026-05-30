Cayó capo narco en Entre Ríos con 250 kilos de cocaína

Capturaron al narco rosarino Carlos Fiordelino y a un joven tras una persecución en el departamento Feliciano. Transportaban 250 kilos de cocaína.

Un importante operativo policial realizado en el norte de Entre Ríos culminó con la detención del narco Carlos Manuel Fiordelino, con un extenso historial delictivo y antecedentes que lo llevaron a integrar la lista de los diez prófugos más buscados del país. Junto a él fue arrestado un joven de 19 años cuando transportaban un cargamento de 260 kilos de cocaína valuado en casi cuatro millones de dólares. El operativo fue supervisado por el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, y el Jefe de Policía de la provincia, Claudio González. La causa quedó a cargo del Juzgado Federal de Concordia.

El procedimiento tuvo lugar durante la noche del jueves en el Puesto Caminero “Puente de Hierro”, en el departamento Feliciano. Efectivos de la Policía de Entre Ríos intentaron detener para un control preventivo un Mercedes Benz de alta gama, pero el conductor hizo caso omiso a la orden y emprendió una peligrosa fuga por la Ruta Provincial Nº 28.

Persecusión

La persecución se extendió por varios kilómetros de caminos rurales. Durante la huida, los ocupantes del vehículo arrojaron bolsos y mochilas hacia la banquina con la intención de desprenderse de la carga ilegal. La maniobra terminó cuando uno de los neumáticos delanteros estalló, obligando al automóvil a detenerse y permitiendo que los uniformados redujeran a los sospechosos. Al inspeccionar los elementos descartados, los policías hallaron 250 ladrillos compactos de clorhidrato de cocaína de máxima pureza, con un peso total de 250 kilos.

Además, durante los rastrillajes posteriores se secuestraron una pistola calibre 9 milímetros, un cuchillo y varios teléfonos celulares. Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue que numerosos panes de droga presentaban el sello de un león, una marca que suele ser asociada a organizaciones criminales vinculadas al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien fue detenido el 13 de marzo de este año en Santa Cruz, Bolivia, tras estar varios años prófugo. Fue extraditado a Estados Unidos, donde actualmente enfrenta cargos por lavado de activos y narcotráfico.

Despliegue de la Policía de Entre Ríos en la Lucha contra el narcotráfico.P E R NUEVA GENERACIÓN

La hipótesis más fuerte

La hipótesis principal sostiene que el cargamento era transportado desde el norte argentino con destino final a Europa, utilizando puertos de la provincia de Santa Fe como posible vía de salida. La detención de Fiordelino representa un duro golpe contra el narcotráfico debido a la trayectoria criminal del acusado.

El rosarino, de 53 años e hijo de un comisario retirado, acumula más de una década de antecedentes vinculados al tráfico de drogas y la tenencia de armamento de guerra. Su nombre cobró notoriedad nacional en 2011, cuando fue imputado por el transporte de 227 kilos de marihuana en la localidad bonaerense de Junín.

Apenas tres meses después protagonizó una insólita fuga al escapar de una alcaidía de Rosario, situación que derivó en una intensa búsqueda y en el ofrecimiento de una recompensa por parte de las autoridades nacionales.

Tras permanecer prófugo durante cinco años, fue recapturado en 2016 en Escobar. En aquel procedimiento se constató su alto nivel de peligrosidad: además de drogas y dinero en efectivo, tenía en su poder un fusil de asalto táctico M4 de uso militar con varios cargadores completos y una pistola equipada con silenciador. Pese a las condenas acumuladas, en marzo de 2025 obtuvo la libertad condicional por decisión del Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario.

Según los investigadores, desde entonces habría retomado actividades vinculadas al narcotráfico, utilizando la provincia de Corrientes como base de operaciones. Junto a Fiordelino fue arrestado Benjamín Ariel Maciel, de 19 años. Fueron alojados en la Unidad Penal N° 1 de Paraná.

Con información de Infobae, La Capital e Infofunes.