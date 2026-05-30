Tres personas hospitalizadas tras el vuelco de un camión en la Ruta 12

Tres personas fueron hospitalizadas tras el vuelco de un camión en la Ruta 12, en Gualeguay, por causas que aún se investigan.

Tres personas resultaron heridas y debieron ser trasladadas al hospital luego del violento vuelco de un camión ocurrido este sábado en la Ruta Nacional 12, en el departamento Gualeguay.

Según se informó, pasadas las 14:00 horas, dos dotaciones de Bomberos Voluntarios acudieron de urgencia al lugar tras recibir el alerta sobre el siniestro vial.

Falleció el operario que fue chocado por un camión en la ruta 14

Investigan si fue intencional el incendio de un camión estacionado

Por causas que aún no han sido establecidas, el vehículo de gran porte terminó volcado al costado de la ruta. Como consecuencia del accidente, los tres ocupantes del camión sufrieron lesiones y fueron trasladados al Hospital San Antonio de Gualeguay para recibir atención médica, consignó El Debate Pregón.

Camion Ruta 12

Despliegue en la Ruta 12

En el operativo trabajaron efectivos de Bomberos Voluntarios, personal policial y servicios de emergencia, quienes asistieron a los involucrados y realizaron las tareas correspondientes en la zona.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias que provocaron el vuelco.