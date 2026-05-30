Uno Entre Rios | Policiales | Camión

Tres personas hospitalizadas tras el vuelco de un camión en la Ruta 12

Tres personas fueron hospitalizadas tras el vuelco de un camión en la Ruta 12, en Gualeguay, por causas que aún se investigan.

30 de mayo 2026 · 18:29hs
Tres personas hospitalizadas tras el vuelco de un camión en la Ruta 12

Tres personas resultaron heridas y debieron ser trasladadas al hospital luego del violento vuelco de un camión ocurrido este sábado en la Ruta Nacional 12, en el departamento Gualeguay.

Según se informó, pasadas las 14:00 horas, dos dotaciones de Bomberos Voluntarios acudieron de urgencia al lugar tras recibir el alerta sobre el siniestro vial.

El camión ardió en minutos, pese a la intervención de los Bomberos.

Investigan si fue intencional el incendio de un camión estacionado

Falleció el operario que fue chocado por un camión en la ruta 14.

Falleció el operario que fue chocado por un camión en la ruta 14

Por causas que aún no han sido establecidas, el vehículo de gran porte terminó volcado al costado de la ruta. Como consecuencia del accidente, los tres ocupantes del camión sufrieron lesiones y fueron trasladados al Hospital San Antonio de Gualeguay para recibir atención médica, consignó El Debate Pregón.

Camion Ruta 12

Despliegue en la Ruta 12

En el operativo trabajaron efectivos de Bomberos Voluntarios, personal policial y servicios de emergencia, quienes asistieron a los involucrados y realizaron las tareas correspondientes en la zona.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias que provocaron el vuelco.

Camión vuelco Ruta 12
Noticias relacionadas
parana: detenido por tentativa de homicidio de 2019

Paraná: detenido por tentativa de homicidio de 2019

A pesar de la incertidumbre forense, la Justicia mantiene la carátula de abandono seguido de muerte agravado para los progenitores de Luana Cabral

Luana Cabral: la Justicia avanza en la investigación pese a una autopsia sin resultados concluyentes

Falleció el hombre de 36 años que volcó en el acceso a Paraná el 1 de mayo, tras permanecer casi 30 días internado en estado crítico

Murió el hombre accidentado en el acceso a Paraná

Varios hechos policiales ocurrieron en la madrugada de este sábado en Paraná: Robos y violencia de género y pelea entre hermanos con un incendio 

Paraná: robos y violencia familiar con intervención policial

Ver comentarios

Lo último

Cayó capo narco en Entre Ríos con 250 kilos de cocaína

Cayó capo narco en Entre Ríos con 250 kilos de cocaína

Millones de dólares y drogas: la lista de lo secuestrado en la causa en la que terminó detenido el ex titular de ARSAT

Millones de dólares y drogas: la lista de lo secuestrado en la causa en la que terminó detenido el ex titular de ARSAT

Tres personas hospitalizadas tras el vuelco de un camión en la Ruta 12

Tres personas hospitalizadas tras el vuelco de un camión en la Ruta 12

Ultimo Momento
Cayó capo narco en Entre Ríos con 250 kilos de cocaína

Cayó capo narco en Entre Ríos con 250 kilos de cocaína

Millones de dólares y drogas: la lista de lo secuestrado en la causa en la que terminó detenido el ex titular de ARSAT

Millones de dólares y drogas: la lista de lo secuestrado en la causa en la que terminó detenido el ex titular de ARSAT

Tres personas hospitalizadas tras el vuelco de un camión en la Ruta 12

Tres personas hospitalizadas tras el vuelco de un camión en la Ruta 12

Hallan muerta a Agostina Vega tras siete días de intensa búsqueda en Córdoba

Hallan muerta a Agostina Vega tras siete días de intensa búsqueda en Córdoba

PSG se consagró campeón de la UEFA Champions League por segundo año consecutivo

PSG se consagró campeón de la UEFA Champions League por segundo año consecutivo

Policiales
Tres personas hospitalizadas tras el vuelco de un camión en la Ruta 12

Tres personas hospitalizadas tras el vuelco de un camión en la Ruta 12

Paraná: detenido por tentativa de homicidio de 2019

Paraná: detenido por tentativa de homicidio de 2019

Luana Cabral: la Justicia avanza en la investigación pese a una autopsia sin resultados concluyentes

Luana Cabral: la Justicia avanza en la investigación pese a una autopsia sin resultados concluyentes

Murió el hombre accidentado en el acceso a Paraná

Murió el hombre accidentado en el acceso a Paraná

Paraná: robos y violencia familiar con intervención policial

Paraná: robos y violencia familiar con intervención policial

Ovación
PSG se consagró campeón de la UEFA Champions League por segundo año consecutivo

PSG se consagró campeón de la UEFA Champions League por segundo año consecutivo

Torneo del Interior: Estudiantes y Rowing juegan como visitante

Torneo del Interior: Estudiantes y Rowing juegan como visitante

Hockey sobre césped: Universitario concretó una compra histórica

Hockey sobre césped: Universitario concretó una compra histórica

Talleres recibe al líder del Torneo Dos Orillas de Damas

Talleres recibe al líder del Torneo Dos Orillas de Damas

Súper Rugby Américas: Capibaras XV cayó ante Dogos XV en Rosario

Súper Rugby Américas: Capibaras XV cayó ante Dogos XV en Rosario

La provincia
Seleccionaron los proyectos para los Talleres Culturales Barriales 2026

Seleccionaron los proyectos para los Talleres Culturales Barriales 2026

Del Mundial 2022 al 2026: los televisores subieron hasta un 934%

Del Mundial 2022 al 2026: los televisores subieron hasta un 934%

Concepción del Uruguay presentó una novedosa App de accesibilidad

Concepción del Uruguay presentó una novedosa App de accesibilidad

La Asociación de Amigos del Museo Histórico Provincial celebra su día

La Asociación de Amigos del Museo Histórico Provincial celebra su día

El Servicio Meteorológico pronosticó semana fría y nubosa

El Servicio Meteorológico pronosticó semana fría y nubosa

Dejanos tu comentario