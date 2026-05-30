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Hallan muerta a Agostina Vega tras siete días de intensa búsqueda en Córdoba

Agostina Vega, de 14 años, fue hallada muerta en un descampado en Córdoba y la investigación apunta al principal sospechoso detenido, Claudio Barrelier.

30 de mayo 2026 · 17:02hs
Hallan muerta a Agostina Vega tras siete días de intensa búsqueda en Córdoba

Hallan muerta a Agostina Vega tras siete días de intensa búsqueda en Córdoba

Agostina Vega, la adolescente de 14 años que era buscada en la provincia de Córdoba hace 7 días, fue hallada muerta este sábado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, al sur de la capital provincial. Los investigadores se encontraban rastrillando el predio hace más de 24 horas. Llegaron tras una pista que ubicó al principal acusado y único detenido, Claudio Barrelier, en el lugar.

Los restos se encontraron pasadas las 14 horas. La familia de la menor fue informada de la noticia apenas unos minutos antes. Su madre, que estaba en la vivienda de donde se fue Agostina el sábado pasado, se descompensó y debió ser asistida por una ambulancia que llegó al lugar.

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El hallazgo

El lugar donde encontraron a la joven es una zona de pastizales. En total, tiene más de 200 hectáreas y está ubicado a unos 12 kilómetros del centro. En las últimas horas se había vuelto el epicentro de la búsqueda porque las autoridades confirmaron que el sospechoso Barrelier había estado allí poco después de ser grabado en su casa con la víctima.

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La hipótesis central de la Justicia tiene como punto 0 la casa del hombre de 32 años, quien el sábado 23 de mayo le pagó a Agostina Vega un remís hasta su domicilio ubicado en la calle Juan del Campillo al 800, en el barrio de Cofico. Los investigadores creen que la menor fue engañada por el sospechoso, convencida de que iba a buscar un regalo para su madre. Confió porque lo conocía: había sido pareja de su mamá.

Las cámaras

Ese sábado a la noche, una cámara grabó a Barrelier entrando a la casa con Agostina. Es la última imagen de ella. Creen que adentro habría más gente. Sin embargo, lo que pasó en esas horas es lo que intentan esclarecer. Fuentes con conocimiento del caso señalaron que la hipótesis más fuerte es un abuso sexual y una presunta agresión posterior del sospechoso a la víctima.

Lo cierto es que ninguna cámara registró a la nena salir de ese domicilio. A él, en cambio, sí. Desde el sábado hasta el lunes, el acusado pidió plata y un auto prestado desesperadamente. El rodado -creen los investigadores- era para llevársela. “La buscamos con y sin vida”, aclaró desde el principio el fiscal Garzón.

Barrelier consiguió el vehículo el lunes. Fue un Ford Ka negro, que se lo habría prestado una amante, también engañada: siempre según la teoría del fiscal, le dijo que lo requería para hacer unos trabajos. En ese momento, la búsqueda de Agostina recién comenzaba.

El sospechoso buscó el auto en el barrio Yofré, donde vive la otra mujer, y volvió hasta su domicilio manejando. En ese instante, la misma cámara que el sábado lo había grabado con Agostina, lo registró solo.

Barrelier estacionó en la puerta. Pero en el video, que tiene la Justicia, el mismo vehículo no permite ver con claridad su accionar. Lo que sí se llegar a notar es que el acusado entra y sale de la vivienda al auto cargando unos “tachos o baldes”.

Minutos después, el hombre arranca la marcha otra vez. Al poco tiempo, las antenas de su teléfono impactaron en la zona de Ampliación Ferreyra, donde ahora encontraron a Agostina. En el barrio no hay cámaras, por lo que entró en un punto ciego. Sin embargo, un dispositivo fílmico ubicado cerca de la entrada lo captó a punto de ingresar. Una hora después, lo grabó salir, publicó Infobae.

Agostina Vega Córdoba
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