El Gobierno suspendió el show de Milo J en la exESMA: organismos de derechos humanos denuncian censura

Milo J en la exESMA

El pedido de suspensión fue promovido por el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, quien argumentó que el evento carecía de la debida autorización del Poder Ejecutivo Nacional y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, violando así los términos establecidos en la Ley N° 26.415, que regula el funcionamiento del Espacio Memoria.

Según el Ministerio de Justicia, la actividad no cumplía con los objetivos establecidos por la ley para el espacio público, destinado a la preservación de la memoria histórica y la promoción de los derechos humanos. "El recital carece de la debida evaluación y autorización de las autoridades competentes", argumentó la cautelar.

Denuncian censura

Desde el directorio de la exESMA, organismo autónomo creado por ley, se mostró en desacuerdo con la suspensión.

A través de un comunicado, expresaron su preocupación por la intervención del Gobierno y afirmaron que estaban evaluando una respuesta legal para asegurar que el espectáculo pudiera llevarse a cabo. Organismos de derechos humanos, por su parte, denunciaron lo que consideran una acción de censura por parte del Gobierno de Milei. "El gobierno de Milei censuró a Milo J y dejó a 20.000 jóvenes sin su recital", expresaron en una convocatoria a conferencia de prensa organizada para este miércoles a las 18 en la exESMA.

El evento había generado gran expectativa, con una entrada libre y gratuita que se agotó rápidamente a través de las redes sociales del artista. Sin embargo, la jornada se vio empañada por una fuerte presencia policial en las inmediaciones del predio, lo que fue denunciado previamente por los organismos de derechos humanos.

El show de Milo J había sido planeado para presentarse en la plaza central del espacio de memoria, donde el artista había realizado actividades de homenaje y reflexión en el pasado. En 2024, junto a su banda, recorrió la Casa de la Memoria y la Vida y las excavaciones de la ex Mansión Seré, un lugar que funcionó como centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar.

La decisión judicial, firmada por la jueza María Alejandra Biotti, argumentó que el recital no contaba con la debida autorización y no se alineaba con los fines del Espacio para la Memoria. La cautelar también destacó la falta de consentimiento por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En un vivo a través de Instagram, Milo J confirmó la suspensión del evento y pidió a sus seguidores que se retiraran del lugar sin generar conflictos. "No voy a poder dar el show. Estoy muy triste por eso", expresó el cantante, lamentando la situación y pidiendo que sus fanáticos se marcharan de manera pacífica.

A pesar de la cancelación de la presentación en vivo, Milo J anunció que la edición deluxe de 166 se publicará a las 21:00 horas, como estaba previsto originalmente. Con esta suspensión, el conflicto sobre el uso del Espacio Memoria y Derechos Humanos exESMA continúa, y se esperan más reacciones y posibles respuestas legales.