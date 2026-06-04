Senado: con apoyo del PJ se aprobó el pliego de Verónica Michelli pese al veto del Gobierno nacional

La decisión de incorporar el pliego de Verónica Michelli, peso al veto del Gobierno nacional, fue respaldada por el PJ en el Senado.

En el Senado, y con apoyo del PJ, se aprobó el pliego de Verónica Michelli pese al veto del Gobierno nacional.

El Senado aprobó el pliego de Veronica Michelli, cuya postulación fue vetada por el Gobierno Nacional por ser la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, en un claro desafío al presidente Javier Milei.

La designación de Michelli fue aprobado por 44 votos aportados el peronismo, bloques dialoguistas y el libertario Francisco Paoltroni, y en contra lo hicieron 18 senadores de la Libertad Avanza, mientras que la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, y la radical chaqueña Silvina Schneider se abstuvieron.

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Se ausentaron de la votación Luis Juez, Alejandra Vigo de Provincias Unidas, y los peronistas Mariano Recalde, Adan Bahal, Marcelo Lewandowski, y María Florencia López.

Bullrich dijo que “tengo una objeción de conciencia. Estoy convencida que no se puede atribuir consecuencias disciplinarias a una persona por una relación familiar. La evaluación que hace el Senado es por los méritos y estos se han merituado en los distintos pasos”.

En forma previa se votó por amplia mayoría los 73 pliegos, en los que se encuentran varios miembros de la familia judicial, como el hijo del presidente de la Corte Suprema, Emilio Rosatti, Ana Maria Cristina Juan, la esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, entre otros.

El debate

La incorporación de ese dictamen de Michelli fue adoptada tras la fuerte presión que realizó el peronismo luego de la polémica que se planteó cuando la Libertad Avanza quiso incluir los 73 pliegos en condiciones de ser tratados, pese a que en la reunión de Labor Parlamentaria.

Esta situación derivó en una fuerte polémica y un pedido de cuarto intermedio de Bullrich para poder ordenar la sesión donde se acordó incluir el pliego de Michelli, quien es candidata como vocal del Tribunal Oral de La Plata.

El presidente del interbloque peronista, Jose Mayans, disparó que se estaba rompiendo los acuerdos de buena fe alcanzado en Labor Parlamentaria y pidió a la prosecretaria parlamentaria, Dolores Martínez, que confirme si solo se incluían 50 pliegos.

En ese sentido, Villarruel dijo que “se dijeron 50 pliegos efectivamente y antes de la sesión se sumaron todos los pliegos”.

Tras el conflicto desatado, Bullrich pidió un cuarto intermedio que se extendió por casi una hora donde se acordó tratar todos los pliegos en condiciones de ser analizados en el recinto de sesiones.

En cambio quedaron pendientes las designaciones de los jueces Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, por sus presuntos vínculos con el jefe de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, como así también la de Juan Manuel Mejuto por su posible cercanía con el kirchnerismo y la agrupación K Justicia Legítima.

Los pliegos

El Senado aprobó 73 dictámenes donde se plasman los candidatos para cubrir vacantes judiciales, entre los que figuran los pliegos del hijo de la presidenta de la Corte, Emilio Rossi, la esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, Ana Maria Cristina Juan, los hijos de Germán Moldes, Juan Pablo Moldes, y del ex camarista Alberto Duran, Laureano Duran.

También se aprobó el pliego de María Julia Sosa, secretaria del juzgado de Julián Ercolini, el magistrado que instruyó causas de alto perfil que involucraron a la ex presidenta Cristina Kirchner, como Vialidad y Hotesur-Los Sauces.

El ex funcionario macrista Jorge Djivaris consiguió convertirse en vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, y recibió una impugnación.

En la lista de pliegos aprobados figuran los del secretario de juzgado Juan Pedro Guidici, como juez del Juzgado de Primera instancia en lo Comercial de la Capital Federal del fiscal de Morón, Mario Ferrario como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de San Martín.

Se aprobó ademas la postulación de Nicolas Pacilio-hijo del ex camarista Antonio Pacilio, y Pablo Wilk, propuesto como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de La Plata, quien fue mencionado en la causa denominada “Gestapo antisindical”.