Costa de Marfil sorprendió a Francia en la previa al Mundial

El conjunto marfileño lo dio vuelta y se impuso por 2-1 a Francia, en Nantes, en una de los últimos amistosos de cara al arranque del Mundial 2026.

Costa de Marfil dio un batacazo y sorprendió a Francia: se impuso por 2-1, como visitante en el estadio Stade de La Beaujoire - Louis Fonteneau de Nantes, en uno de los últimos amistosos antes del Mundial 2026.

Rayan Cherki, una de las estrellas del Manchester City, con un fuerte derechazo había abierto el marcador a los 45 minutos del primer tiempo para Les Bleus, que jugaron con la formación que se perfila para ser titular en la Copa del Mundo.

Conflicto en entre los jugadores de Francia y la federación a días del Mundial

Sin embargo, Costa de Marfil dio vuelta la historia en la segunda mitad. El gol del empate lo marcó Guéla Doué, francés y hermano de Désiré Doué (estaba en el banco de Didier Deschamps). A puro toque, los marfileños avanzaron rápido y el defensor no perdonó en su mano a mano con Mike Maignan.

El seleccionado africano pasó al frente a poco del final. A los 38 minutos, tras un centro desde la banda derecha, Amad Diallo interceptó en el área y, con un derechazo, selló la victoria para el equipo de Emerse Faé.

Golpe para Francia

De esta manera, Francia sufrió un golpazo inesperado. Su próximo amistoso será ante Irlanda del Norte, el lunes 8 de junio en Lille. El conjunto de Didier Deschamps integra el Grupo I de la Copa del Mundo, con Senegal, Irak y Noruega. Por su parte, Costa de Marfil es parte del Grupo E, con Alemania, Ecuador (rival del debut) y Curazao.