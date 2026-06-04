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Concordia: un lobo marino apareció en la costa del río Uruguay

El lobo marino fue divisado por pescadores en Concordia, se preparaba un operativo para capturarlo y enviarlo a su hábitat natural.

4 de junio 2026 · 17:23hs
Testigos manifestaron la presencia del lobo marino en la zona de Salto Chico y se dirigió al norte.

Testigos manifestaron la presencia del lobo marino en la zona de Salto Chico y se dirigió al norte.

La aparición de un lobo marino en la zona de Salto Chico en Concordia movilizó a proteccionistas y especialistas, quienes ya coordinan un operativo para intentar rescatar al animal y trasladarlo a un centro especializado para su rehabilitación.

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lobo marino
Lobo marino extraviado.

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Según explicó la veterinaria Paula Pitura, el ejemplar fue visto inicialmente en una isla ubicada frente a Salto Chico, aunque posteriormente se desplazó hacia la zona de La Bianca. Ante esta situación, pidió a la comunidad evitar cualquier tipo de interacción con el animal.

“Pedimos que no se acerquen, no le den de comer, no lo espanten ni le arrojen objetos. Ya nos vamos a encargar de sacarlo, pero necesitamos encontrarlo. Si alguien lo ve, por favor que se comunique con nosotros”, señaló a Concordia Policiales.

Tras conocerse el hallazgo, la profesional se contactó con un grupo especializado en rescate y rehabilitación de animales marinos que trabaja en la provincia de Buenos Aires. Según explicó, estos organismos ya han intervenido en otros casos similares registrados en distintos puntos del río Paraná y en localidades de Entre Ríos.

“Con las corrientes fuertes y los cambios climáticos, estos animales a veces se desorientan y terminan varados lejos de su hábitat natural. Esta gente ya tiene experiencia en este tipo de rescates y ha logrado rehabilitar y devolver al mar a varios ejemplares”, indicó.

En Concordia, Prefectura trabajará para hallarlo

Para las próximas horas está previsto un operativo conjunto con Prefectura Naval Argentina para intentar localizar al lobo marino. Una vez capturado, la intención es trasladarlo hacia un centro especializado donde pueda ser evaluado y posteriormente reinsertado en su ambiente natural.

Mientras tanto, las autoridades y los rescatistas reiteraron el pedido a la población para que no intervenga y avise de inmediato en caso de observar nuevamente al animal en la costa concordiense.

lobo marino Concordia Prefectura
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