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Imputaron por tentativa de homicidio al hombre que hirió al jefe de la Comisaría de Herrera

Detuvieron e imputaron por tentativa de homicidio al hombre que apuñaló al jefe de la Comisaría de Herrera durante un violento episodio ocurrido el domingo.

4 de junio 2026 · 10:29hs
Detuvieron e imputaron por tentativa de homicidio al hombre que apuñaló al jefe de la Comisaría de Herrera durante un violento episodio ocurrido el domingo.

Detuvieron e imputaron por tentativa de homicidio al hombre que apuñaló al jefe de la Comisaría de Herrera durante un violento episodio ocurrido el domingo.

Un hombre de 49 años que hirió con un cuchillo al jefe de la Comisaría de Herrera, departamento Uruguay, fue detenido tras recibir el alta médica. Además, se le imputó el delito de intento de homicidio.

La medida se concretó luego de una serie de tareas investigativas desarrolladas por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura de Policía, que incluyeron el relevamiento de cámaras de seguridad y diversas diligencias orientadas a reunir elementos de prueba en la causa.

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Por disposición de la fiscal María José Labalta, se llevó adelante un allanamiento en el domicilio ubicado sobre calle Presbítero Andrés Queirolo al 1000, donde ocurrió el hecho. El procedimiento culminó con la detención del sospechoso, quien quedó imputado por el delito de “Homicidio en grado de tentativa”.

LEER MÁS: Herrera: hombre atacó a cuchillazos a comisario

Coisaría de Herrera

Tentativa de homicidio

El caso tuvo origen el domingo por la noche, cuando efectivos policiales acudieron a una vivienda tras reiterados llamados de vecinos que alertaban sobre la presencia de un hombre en estado de alteración y con una actitud agresiva.

Según informó la Jefatura Departamental, al llegar al lugar el individuo atacó a los uniformados utilizando un palo y un cuchillo. En medio del procedimiento para reducirlo y resguardar la integridad de los vecinos, el jefe de la Comisaría de Herrera sufrió heridas cortantes en una muñeca y en varios dedos.

Tras ser reducido, el agresor cayó al suelo y se autolesionó con el arma blanca en la zona de la ingle, por lo que debió ser trasladado de urgencia al Hospital Urquiza de Concepción del Uruguay, donde fue intervenido quirúrgicamente. En aquel momento se constató además que se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Una vez recuperado y tras recibir el alta médica, el hombre fue examinado por el médico policial y posteriormente alojado en la Alcaldía de Comisaría Primera, donde permanece a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

tentativa de homicidio comisaría Herrera
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