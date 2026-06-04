APB: Echagüe perdió, pero clasificó a los playoffs

Las derrotas de Paracao y Patronato ubicaron a Echagüe en los cuartos de final del Torneo Apertura de la APB

Con la disputa de cuatro encuentros comenzó la 13° y última fecha de la Etapa Regular del Torneo Apertura de Primera A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). La jornada determinó la clasificación de Echagüe a los playoffs.

El Negro de calle 25 de mayo tropezó en el estadio Luis Butta ante Quique por un categórico 81 a 63. A pesar de la derrota, el AEC logró inscribir su nombre en los cuartos de final del primer certamen de la temporada.

Echagüe se vio beneficiado por las derrotas de Paracao y Patronato, los restantes aspirante a continuar en competencia. El Rojinegro perdió 81 a 63 ante Estudiantes en el Gigante del Parque. Por su parte, los del sur de la ciudad perdió en su casa ante Olimpia por 85 a 58.

Por otro lado, Rowing se despidió del certamen celebrando su segunda victoria al derrotar a Sionista 65 a 54.

Este jueves se cierra la fecha 13 y, según los resultados, se confirmarán los puestos de la fase Regular con miras a los playoffs: Ciclista espera por Recreativo y Unión de Crespo se encontrará con San Martín.

Posiciones del Torneo Apertura de la APB

Talleres (10 – 2) 22

Quique (8-4) 20

Olimpia (8-4) 20

Ciclista (8–3) 19

Unión (8-3) 19

Estudiantes (7-5) 19

Recreativo (7-3) 17

Echagüe (5-8) 17

Paracao (4-8) 16

Patronato (4-8) 16

Sionista (3-9) 15

Rowing (2-10) 14

San Martín (1-10) 12