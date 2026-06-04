Con la disputa de cuatro encuentros comenzó la 13° y última fecha de la Etapa Regular del Torneo Apertura de Primera A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). La jornada determinó la clasificación de Echagüe a los playoffs.
APB: Echagüe perdió, pero clasificó a los playoffs
Las derrotas de Paracao y Patronato ubicaron a Echagüe en los cuartos de final del Torneo Apertura de la APB
El Negro de calle 25 de mayo tropezó en el estadio Luis Butta ante Quique por un categórico 81 a 63. A pesar de la derrota, el AEC logró inscribir su nombre en los cuartos de final del primer certamen de la temporada.
Echagüe se vio beneficiado por las derrotas de Paracao y Patronato, los restantes aspirante a continuar en competencia. El Rojinegro perdió 81 a 63 ante Estudiantes en el Gigante del Parque. Por su parte, los del sur de la ciudad perdió en su casa ante Olimpia por 85 a 58.
Por otro lado, Rowing se despidió del certamen celebrando su segunda victoria al derrotar a Sionista 65 a 54.
Este jueves se cierra la fecha 13 y, según los resultados, se confirmarán los puestos de la fase Regular con miras a los playoffs: Ciclista espera por Recreativo y Unión de Crespo se encontrará con San Martín.
Posiciones del Torneo Apertura de la APB
Talleres (10 – 2) 22
Quique (8-4) 20
Olimpia (8-4) 20
Ciclista (8–3) 19
Unión (8-3) 19
Estudiantes (7-5) 19
Recreativo (7-3) 17
Echagüe (5-8) 17
Paracao (4-8) 16
Patronato (4-8) 16
Sionista (3-9) 15
Rowing (2-10) 14
San Martín (1-10) 12