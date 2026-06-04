Uno Entre Rios | Ovación | APB

APB: Echagüe perdió, pero clasificó a los playoffs

Las derrotas de Paracao y Patronato ubicaron a Echagüe en los cuartos de final del Torneo Apertura de la APB

4 de junio 2026 · 10:17hs
APB: Echagüe perdió, pero clasificó a los playoffs

Con la disputa de cuatro encuentros comenzó la 13° y última fecha de la Etapa Regular del Torneo Apertura de Primera A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). La jornada determinó la clasificación de Echagüe a los playoffs.

El Negro de calle 25 de mayo tropezó en el estadio Luis Butta ante Quique por un categórico 81 a 63. A pesar de la derrota, el AEC logró inscribir su nombre en los cuartos de final del primer certamen de la temporada.

Sionista C es uno de los protagonistas de la Primera C de la APB.

APB: comienzan los playoffs de la Primera C

apb: quique sorprendio a olimpia y se prende en la pelea

APB: Quique sorprendió a Olimpia y se prende en la pelea

Echagüe se vio beneficiado por las derrotas de Paracao y Patronato, los restantes aspirante a continuar en competencia. El Rojinegro perdió 81 a 63 ante Estudiantes en el Gigante del Parque. Por su parte, los del sur de la ciudad perdió en su casa ante Olimpia por 85 a 58.

Por otro lado, Rowing se despidió del certamen celebrando su segunda victoria al derrotar a Sionista 65 a 54.

Este jueves se cierra la fecha 13 y, según los resultados, se confirmarán los puestos de la fase Regular con miras a los playoffs: Ciclista espera por Recreativo y Unión de Crespo se encontrará con San Martín.

Posiciones del Torneo Apertura de la APB

Talleres (10 – 2) 22

Quique (8-4) 20

Olimpia (8-4) 20

Ciclista (8–3) 19

Unión (8-3) 19

Estudiantes (7-5) 19

Recreativo (7-3) 17

Echagüe (5-8) 17

Paracao (4-8) 16

Patronato (4-8) 16

Sionista (3-9) 15

Rowing (2-10) 14

San Martín (1-10) 12

APB Echagüe Torneo Apertura
Noticias relacionadas
apb: recreativo derroto a cae en el inicio de la 12 fecha

APB: Recreativo derrotó a CAE en el inicio de la 12 fecha

Si Talleres le gana a San Martín el jueves en Quico Básquet, será el nuevo líder del campeonato de la APB.

APB: se inicia la fecha 12 del Torneo Apertura

El estadio Raúl Bibi Gómez será el escenario de las actividades de la APB.

La APB llevará adelante una jornada del Plan de Desarrollo Federal de la CAB

murio jose sanfilippo, maximo goleador de la historia de san lorenzo

Murió José Sanfilippo, máximo goleador de la historia de San Lorenzo

Ver comentarios

Lo último

Murió José Sanfilippo, máximo goleador de la historia de San Lorenzo

Murió José Sanfilippo, máximo goleador de la historia de San Lorenzo

Deportivo Máquina y Atlético Neuquén buscan las semifinales en el Nacional Copa de Oro Norte

Deportivo Máquina y Atlético Neuquén buscan las semifinales en el Nacional Copa de Oro Norte

Aftosa: cambios en movimientos de hacienda para 2° campaña de vacunación

Aftosa: cambios en movimientos de hacienda para 2° campaña de vacunación

Ultimo Momento
Murió José Sanfilippo, máximo goleador de la historia de San Lorenzo

Murió José Sanfilippo, máximo goleador de la historia de San Lorenzo

Deportivo Máquina y Atlético Neuquén buscan las semifinales en el Nacional Copa de Oro Norte

Deportivo Máquina y Atlético Neuquén buscan las semifinales en el Nacional Copa de Oro Norte

Aftosa: cambios en movimientos de hacienda para 2° campaña de vacunación

Aftosa: cambios en movimientos de hacienda para 2° campaña de vacunación

Linea 22: difunden cambios en la circulación a San Benito

Linea 22: difunden cambios en la circulación a San Benito

Imputaron por tentativa de homicidio al hombre que hirió al jefe de la Comisaría de Herrera

Imputaron por tentativa de homicidio al hombre que hirió al jefe de la Comisaría de Herrera

Policiales
Imputaron por tentativa de homicidio al hombre que hirió al jefe de la Comisaría de Herrera

Imputaron por tentativa de homicidio al hombre que hirió al jefe de la Comisaría de Herrera

Sigue la búsqueda de una mujer que está desaparecida desde abril en Entre Ríos

Sigue la búsqueda de una mujer que está desaparecida desde abril en Entre Ríos

Prisión preventiva para profesor de música de Concordia

Prisión preventiva para profesor de música de Concordia

Detuvieron a la madre de uno de los acusados por el cargamento de 260 kilos de cocaína en Entre Ríos

Detuvieron a la madre de uno de los acusados por el cargamento de 260 kilos de cocaína en Entre Ríos

Violencia de género: un hombre amenazó a su pareja con un arma de fuego en Paraná

Violencia de género: un hombre amenazó a su pareja con un arma de fuego en Paraná

Ovación
APB: Echagüe perdió, pero clasificó a los playoffs

APB: Echagüe perdió, pero clasificó a los playoffs

Deportivo Máquina y Atlético Neuquén buscan las semifinales en el Nacional Copa de Oro Norte

Deportivo Máquina y Atlético Neuquén buscan las semifinales en el Nacional Copa de Oro Norte

Gualeguaychú será la sede del Torneo Argentino Juvenil Femenino

Gualeguaychú será la sede del Torneo Argentino Juvenil Femenino

Alumnos de la Ecenaa realizaron otra jornada de limpieza en el río Paraná

Alumnos de la Ecenaa realizaron otra jornada de limpieza en el río Paraná

El Rally Entrerriano se presentó en Concepción del Uruguay

El Rally Entrerriano se presentó en Concepción del Uruguay

La provincia
Linea 22: difunden cambios en la circulación a San Benito

Linea 22: difunden cambios en la circulación a San Benito

Vidrieria de San Agustín reabre sus puertas y honra la memoria de Humberto Reding, su fundador

Vidrieria de San Agustín reabre sus puertas y honra la memoria de Humberto Reding, su fundador

Alumnos de la Ecenaa realizaron otra jornada de limpieza en el río Paraná

Alumnos de la Ecenaa realizaron otra jornada de limpieza en el río Paraná

Citricultura: afirman que vender una naranja cuesta más de lo que pagan

Citricultura: afirman que "vender una naranja cuesta más de lo que pagan"

Casa Estudio estrenó una nueva sesión en vivo con la banda Insistentes

Casa Estudio estrenó una nueva sesión en vivo con la banda Insistentes

Dejanos tu comentario