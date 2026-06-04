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La inversión directa del Gobierno nacional en las provincias bajó más del 70% en abril

La inversión real directa del Gobierno nacional en las provincias bajó más del 70% en abril. Entre Ríos recibió $824 millones, un 46,4% menos.

4 de junio 2026 · 21:30hs
La inversión directa del Gobierno nacional en las provincias bajó más del 70% en abril.

La inversión directa del Gobierno nacional en las provincias bajó más del 70% en abril.

La inversión real directa (IRD) del Gobierno nacional hacia las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se desplomó en abril por encima del 70%. Los datos muestran que hubo una fuerte contracción sobre la IRD y las transferencias de capital de acuerdo con su ubicación geográfica y su evolución interanual.

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La inversión del Gobierno nacional

De esta manera, en abril totalizaron $30.566 millones, lo que representó una caída del 72,5% contra el mismo mes del último año, ajustado por inflación.

Los números surgen del informe sobre la ejecución financiera del presupuesto nacional que realizó la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), siendo abril el último mes disponible.

Para encontrar una pérdida mayor a la registrada hay que remontarse al 2024, cuando en octubre la merma se ubicó en 89,3% interanual.

De acuerdo con los datos de la ASAP, únicamente cuatro provincias registraron incrementos en la medición año vs año: Catamarca (132,6%), Mendoza (132,5%), Tucumán (117%) y Chubut (50,6%).

Sin embargo, el esquema cambia cuando se analizan las que más IRD recibieron en el cuarto mes del año. Se mantiene Tucumán —con $7.768 millones— y aparecen la provincia de Buenos Aires ($7.231 millones) y CABA ($4.272 millones).

Al mismo tiempo, son nueve las provincias que recibieron transferencias inferiores a los $100 millones.

Así, en el primer cuatrimestre del año la IRD sumó $234.167 millones, lo que significó una caída del 36,8% interanual.

Provincia por provincia

Catamarca: $662 millones (132,6%).

Mendoza: $2.119 millones (132,5%).

Tucumán: $7.768 millones (117%).

Chubut: $568 millones (50,6%).

Buenos Aires: $7.231 millones (-41,7%).

Entre Ríos: $824 millones (-46,4%).

Santa Fe: $707 millones (-59,9%).

Misiones: $2.439 millones (-61,6%).

Santa Cruz: $28 millones (-61,8%).

San Luis: $23 millones (-63,2%).

La Rioja: $59 millones (-75,8%).

Chaco: $556 millones (-81,3%).

Salta: $361 millones (-81,3%).

Corrientes: $804 millones (-85%).

No clasificado: $1.033 millones (-86,5%).

CABA: $4.272 millones (-88%).

Río Negro: $252 millones (-88,1%).

La Pampa: $54 millones (-88,4%).

Santiago del Estero: $67 millones (-94,3%).

Córdoba: $299 millones (-95,3%).

San Juan: $34 millones (-96,7%).

Jujuy: $325 millones (-97,2%).

Tierra del Fuego: $10 millones (-97,8%).

Neuquén: $55 millones (-98,9%).

Formosa: $16 millones (-99%).

Inversión gobierno nacional provincias
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