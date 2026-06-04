Túnel Subfluvial: se restituyó el tránsito por el viaducto tras retirar los vehículos involucrados en choque Este jueves pasado el mediodía ocurrió un accidente de tránsito en el ingreso al túnel subfluvial. Se formaron largas las filas de vehículos 4 de junio 2026 · 14:11hs

Pasado el mediodía de este jueves 4 de junio ocurrió un triple choque en el lado entrerriano del túnel subfluvial Uranga Sylvestre Begnis , que conecta Entre Ríos con Santa Fe. A raíz del accidente el tránsito se realizó por un tiempo de manera alternada. Desde el ente informaron que por estas horas se normalizó la circulación.

Desde el Túnel Subfluvial informaron que a las 13:15 horas se produjo una colisión entre tres vehículos en el ingreso al viaducto del Túnel Subfluvial, en la cabecera Paraná. Ante la situación, se activó de manera inmediata el protocolo de actuación correspondiente, interviniendo en el lugar personal del Ente Túnel Subfluvial y efectivos de la Policía de Entre Ríos, quienes trabajaron para asistir a los involucrados y ordenar la circulación vehicular.

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Como consecuencia, y hasta tanto se realizaron las pericias correspondientes y se quitó de la cinta asfáltica uno los rodados involucrados, el tránsito fue alternado y se formaron largas filas de vehículos a la espera de poder avanzar. No se registraron personas heridas, se constató únicamente daños materiales en los tres vehículos involucrados. Luego de un tiempo se normalizó la circulación. accidente túnel subfluvial túnel subfluvial accidente demoras Túnel Subfluvial: por un accidente de tránsito hay tránsito alternado