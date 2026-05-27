Premios Gardel 2026: Milo J ganó el Oro

La ceremonia de los Premios Gardel reunió a artistas de distintos géneros en el Teatro Coliseo. Milo J obtuvo el Gardel de Oro y fue una de las figuras más premiadas de la noche

Lali, ganadora en Mejor Álbum Artista Pop por No vayas a atender cuando el demonio llama

La edición 2026 de los Premios Gardel reunió este martes a gran parte de la industria musical argentina en el Teatro Coliseo, en una ceremonia organizada por CAPIF que volvió a mostrar la amplitud de géneros y generaciones que atraviesan la escena actual.

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La gala, transmitida por TNT y HBO Max, tuvo como conductores a Diego Leuco y Eleonora Pérez Caresi. A lo largo de la jornada se entregaron premios en 53 categorías, con reconocimientos a álbumes, canciones, producciones audiovisuales y trabajos técnicos publicados durante el último año.

Uno de los nombres centrales de la noche fue Milo J, quien obtuvo el Gardel de Oro y se quedó además con varias de las categorías más importantes, entre ellas Álbum del Año por La Vida Era Más Corta, Canción del Año por “Niño” y Mejor Álbum Urbano por 166 (Deluxe) retirada. El artista también fue distinguido en categorías vinculadas al videoclip, la grabación y la canción de folklore.

Entre los discos destacados también apareció Lali, ganadora en Mejor Álbum Artista Pop por No vayas a atender cuando el demonio llama, mientras que Cazzu recibió el reconocimiento a Mejor Álbum de Música Global con Latinaje. En tanto, Trueno volvió a tener presencia fuerte en las categorías urbanas y en vivo, con premios por “Fresh” y Red Bull Symphonic.

Lali

La ceremonia también dejó espacio para artistas históricos y proyectos colectivos. Divididos ganó en Mejor Álbum Grupo de Rock, Miranda! obtuvo el premio a Mejor Álbum Grupo Pop y La Delio Valdez fue reconocida en la categoría tropical/cumbia.

Dentro del rock, Marilina Bertoldi ganó como Mejor Álbum Artista de Rock por Para quién trabajas vol. I, mientras que la colaboración “In the City”, de Charly García junto a Sting, recibió premios en las categorías Mejor Canción de Rock y Mejor Colaboración.

La música folklórica también tuvo una presencia importante. Maggie Cullen fue premiada por Décimas como Mejor Álbum Artista de Folklore, mientras que el proyecto FAlklore Vol. 1 y 2, encabezado por Mex Urtizberea, ganó como Mejor Álbum Grupo de Folklore.

Otro de los momentos destacados fue el reconocimiento a nuevos artistas. La categoría Mejor Nuevo Artista quedó en manos de Blair, en una terna que reunió proyectos emergentes de distintos estilos y regiones del país.

Con una programación atravesada por el pop, el rock, el folklore, el tango, la música urbana y la electrónica, los Premios Gardel volvieron a mostrar un mapa amplio de la producción musical argentina actual.

Todos los ganadores de los Premios Gardel 2026

Gardel de Oro

Milo J

Álbum del Año

La Vida Era Más Corta – Milo J

Canción del Año

“Niño” – Milo J

Grabación del Año

“Niño” – Milo J

Ingeniería de Grabación

La Vida Era Más Corta – Milo J

Mejor Álbum Artista de Rock

Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi

Mejor Álbum Artista de Tango

Pratanguero: 4º Esquina Final – Ariel Prat

Mejor Álbum Artista de Folklore

Décimas – Maggie Cullen

Mejor Álbum Artista Pop

No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali

Mejor Álbum Artista Tropical/Cumbia

Malportada – Nathy Peluso

Mejor Banda Sonora de Cine/TV

The Last of Us: Season 2 – Gustavo Santaolalla y David Fleming

Mejor Álbum Canción de Autor

Querida Yo – Yami Safdie

Mejor Álbum Conceptual

La Vida Era Más Corta – Milo J

Mejor Álbum de Cuarteto

Que sed – Luck Ra

Mejor Álbum de Hip Hop/Rap

EUB Deluxe – Trueno

Mejor Álbum de Jazz

Apocalipsis – Pipi Piazzolla Trio

Mejor Álbum de Música Clásica

Compositores Argentinos – Grupo Vocal de Difusión y Mariano Moruja

Mejor Álbum de Música Global

Latinaje – Cazzu

Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea

Gracias a la Vida – Abel Pintos

Mejor Álbum Pop Rock

Polvo de estrellas – Turf

Mejor Álbum Reggae/Ska

La Respuesta – Leonchalon

Mejor Álbum en Vivo

Trueno - Red Bull Symphonic – Trueno

Mejor Álbum Folklore Alternativo

89 – Flor Paz

Mejor Álbum Grupo de Folklore

FAlklore Vol. 1 y 2 – Mex Urtizberea y Esto es ¡FA!

Mejor Álbum Grupo de Rock

Divididos – Divididos

Mejor Álbum Grupo Pop

Nuevo Hotel Miranda! – Miranda!

Mejor Álbum Grupo Tropical/Cumbia

El Desvelo – La Delio Valdez

Mejor Álbum Infantil

Mardearena - Nanas y Arrullos – Magdalena Fleitas

Mejor Álbum Instrumental

Solo – Pipi Piazzolla

Mejor Álbum Música Electrónica

Peces Raros - Spotify Sessions – Peces Raros

Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango

EMPA Orquesta de Tango – EMPA Orquesta de Tango

Mejor Álbum Pop Alternativo

Papota – Ca7riel & Paco Amoroso

Mejor Álbum Rock Alternativo

Exultante – Carca

Mejor Álbum Rock Pesado

Legado – A.N.I.M.A.L

Mejor Álbum Urbano

166 (Deluxe) retirada – Milo J

Mejor Arte

Doga – Juana Molina

Mejor Canción de Autor

“Luciérnagas” – Milo J y Silvio Rodríguez

Mejor Canción de Folklore

“Niño” – Milo J

Mejor Canción de Hip Hop/Rap

“Fresh” – Trueno

Mejor Canción de Rock

“In the City” – Charly García y Sting

Mejor Canción de Tango

“La Marcha de la Bronca” – Quinteto Negro La Boca

Mejor Canción en Vivo

“La que puede, puede - Live at NPR Music’s Tiny Desk” – Ca7riel & Paco Amoroso

Mejor Canción Pop

“Mejor que vos” – Lali y Miranda!

Mejor Canción Pop Rock

“#Tetas” – Ca7riel & Paco Amoroso

Mejor Canción de Cuarteto

“Tu misterioso alguien (cuarteto)” – Luck Ra y Miranda!

Mejor Canción Tropical/Cumbia

“Si No Es Muy Tarde - Versión Cumbia” – Luciano Pereyra junto a Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido y Pinky SD

Mejor Canción Urbana

“Olimpo” – Milo J

Mejor Colaboración

“In the City” – Charly García y Sting

Mejor Colección de Catálogo

Suiza 1980 (Remastering 2025) – Mercedes Sosa

Mejor Nuevo Artista

Blair

Mejor Videoclip Corto

“Bajo De La Piel” – Milo J

Mejor Videoclip Largo

Papota – Ca7riel & Paco Amoroso

Productor del Año