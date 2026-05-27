Uno Entre Rios | Show | Premios Gardel

Premios Gardel 2026: Milo J ganó el Oro

La ceremonia de los Premios Gardel reunió a artistas de distintos géneros en el Teatro Coliseo. Milo J obtuvo el Gardel de Oro y fue una de las figuras más premiadas de la noche

27 de mayo 2026 · 11:32hs
Premios Gardel 2026: Milo J ganó el Oro

Premios Gardel 2026: Milo J ganó el Oro
Lali

Lali, ganadora en Mejor Álbum Artista Pop por No vayas a atender cuando el demonio llama

La edición 2026 de los Premios Gardel reunió este martes a gran parte de la industria musical argentina en el Teatro Coliseo, en una ceremonia organizada por CAPIF que volvió a mostrar la amplitud de géneros y generaciones que atraviesan la escena actual.

Los Premios Gardel premiaron a lo mejor de la música argentina

raymundo gleyzer, el cineasta que inspira el dia del documentalista

Raymundo Gleyzer, el cineasta que inspira el Día del Documentalista

Te Traigo Un Son festejará su historia con un concierto especial en Paraná

Te Traigo Un Son celebrará siete años con una fiesta salsera en La Vieja Usina

La gala, transmitida por TNT y HBO Max, tuvo como conductores a Diego Leuco y Eleonora Pérez Caresi. A lo largo de la jornada se entregaron premios en 53 categorías, con reconocimientos a álbumes, canciones, producciones audiovisuales y trabajos técnicos publicados durante el último año.

Uno de los nombres centrales de la noche fue Milo J, quien obtuvo el Gardel de Oro y se quedó además con varias de las categorías más importantes, entre ellas Álbum del Año por La Vida Era Más Corta, Canción del Año por “Niño” y Mejor Álbum Urbano por 166 (Deluxe) retirada. El artista también fue distinguido en categorías vinculadas al videoclip, la grabación y la canción de folklore.

Entre los discos destacados también apareció Lali, ganadora en Mejor Álbum Artista Pop por No vayas a atender cuando el demonio llama, mientras que Cazzu recibió el reconocimiento a Mejor Álbum de Música Global con Latinaje. En tanto, Trueno volvió a tener presencia fuerte en las categorías urbanas y en vivo, con premios por “Fresh” y Red Bull Symphonic.

Lali

La ceremonia también dejó espacio para artistas históricos y proyectos colectivos. Divididos ganó en Mejor Álbum Grupo de Rock, Miranda! obtuvo el premio a Mejor Álbum Grupo Pop y La Delio Valdez fue reconocida en la categoría tropical/cumbia.

Dentro del rock, Marilina Bertoldi ganó como Mejor Álbum Artista de Rock por Para quién trabajas vol. I, mientras que la colaboración “In the City”, de Charly García junto a Sting, recibió premios en las categorías Mejor Canción de Rock y Mejor Colaboración.

La música folklórica también tuvo una presencia importante. Maggie Cullen fue premiada por Décimas como Mejor Álbum Artista de Folklore, mientras que el proyecto FAlklore Vol. 1 y 2, encabezado por Mex Urtizberea, ganó como Mejor Álbum Grupo de Folklore.

Otro de los momentos destacados fue el reconocimiento a nuevos artistas. La categoría Mejor Nuevo Artista quedó en manos de Blair, en una terna que reunió proyectos emergentes de distintos estilos y regiones del país.

Con una programación atravesada por el pop, el rock, el folklore, el tango, la música urbana y la electrónica, los Premios Gardel volvieron a mostrar un mapa amplio de la producción musical argentina actual.

Todos los ganadores de los Premios Gardel 2026

Gardel de Oro

  • Milo J

Álbum del Año

  • La Vida Era Más Corta – Milo J

Canción del Año

  • “Niño” – Milo J

Grabación del Año

  • “Niño” – Milo J

Ingeniería de Grabación

  • La Vida Era Más Corta – Milo J

Mejor Álbum Artista de Rock

  • Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi

Mejor Álbum Artista de Tango

  • Pratanguero: 4º Esquina Final – Ariel Prat

Mejor Álbum Artista de Folklore

  • Décimas – Maggie Cullen

Mejor Álbum Artista Pop

  • No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali

Mejor Álbum Artista Tropical/Cumbia

  • Malportada – Nathy Peluso

Mejor Banda Sonora de Cine/TV

  • The Last of Us: Season 2 – Gustavo Santaolalla y David Fleming

Mejor Álbum Canción de Autor

  • Querida Yo – Yami Safdie

Mejor Álbum Conceptual

  • La Vida Era Más Corta – Milo J

Mejor Álbum de Cuarteto

  • Que sed – Luck Ra

Mejor Álbum de Hip Hop/Rap

  • EUB Deluxe – Trueno

Mejor Álbum de Jazz

  • Apocalipsis – Pipi Piazzolla Trio

Mejor Álbum de Música Clásica

  • Compositores Argentinos – Grupo Vocal de Difusión y Mariano Moruja

Mejor Álbum de Música Global

  • Latinaje – Cazzu

Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea

  • Gracias a la Vida – Abel Pintos

Mejor Álbum Pop Rock

  • Polvo de estrellas – Turf

Mejor Álbum Reggae/Ska

  • La Respuesta – Leonchalon

Mejor Álbum en Vivo

  • Trueno - Red Bull Symphonic – Trueno

Mejor Álbum Folklore Alternativo

  • 89 – Flor Paz

Mejor Álbum Grupo de Folklore

  • FAlklore Vol. 1 y 2 – Mex Urtizberea y Esto es ¡FA!

Mejor Álbum Grupo de Rock

  • Divididos – Divididos

Mejor Álbum Grupo Pop

  • Nuevo Hotel Miranda! – Miranda!

Mejor Álbum Grupo Tropical/Cumbia

  • El Desvelo – La Delio Valdez

Mejor Álbum Infantil

  • Mardearena - Nanas y Arrullos – Magdalena Fleitas

Mejor Álbum Instrumental

  • Solo – Pipi Piazzolla

Mejor Álbum Música Electrónica

  • Peces Raros - Spotify Sessions – Peces Raros

Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango

  • EMPA Orquesta de Tango – EMPA Orquesta de Tango

Mejor Álbum Pop Alternativo

  • Papota – Ca7riel & Paco Amoroso

Mejor Álbum Rock Alternativo

  • Exultante – Carca

Mejor Álbum Rock Pesado

  • Legado – A.N.I.M.A.L

Mejor Álbum Urbano

  • 166 (Deluxe) retirada – Milo J

Mejor Arte

  • Doga – Juana Molina

Mejor Canción de Autor

  • “Luciérnagas” – Milo J y Silvio Rodríguez

Mejor Canción de Folklore

  • “Niño” – Milo J

Mejor Canción de Hip Hop/Rap

  • “Fresh” – Trueno

Mejor Canción de Rock

  • “In the City” – Charly García y Sting

Mejor Canción de Tango

  • “La Marcha de la Bronca” – Quinteto Negro La Boca

Mejor Canción en Vivo

  • “La que puede, puede - Live at NPR Music’s Tiny Desk” – Ca7riel & Paco Amoroso

Mejor Canción Pop

  • “Mejor que vos” – Lali y Miranda!

Mejor Canción Pop Rock

  • “#Tetas” – Ca7riel & Paco Amoroso

Mejor Canción de Cuarteto

  • “Tu misterioso alguien (cuarteto)” – Luck Ra y Miranda!

Mejor Canción Tropical/Cumbia

  • “Si No Es Muy Tarde - Versión Cumbia” – Luciano Pereyra junto a Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido y Pinky SD

Mejor Canción Urbana

  • “Olimpo” – Milo J

Mejor Colaboración

  • “In the City” – Charly García y Sting

Mejor Colección de Catálogo

  • Suiza 1980 (Remastering 2025) – Mercedes Sosa

Mejor Nuevo Artista

  • Blair

Mejor Videoclip Corto

  • “Bajo De La Piel” – Milo J

Mejor Videoclip Largo

  • Papota – Ca7riel & Paco Amoroso

Productor del Año

  • Evlay

LEER MÁS: Raymundo Gleyzer, el cineasta que inspira el Día del Documentalista

Premios Gardel Milo J Música 2026 Argentina Lali
Noticias relacionadas
El reconocimiento a Emilia Mernes divide opiniones en Nogoyá.

El reconocimiento a Emilia Mernes divide opiniones en Nogoyá

un domingo de teatro propone una tarde para las infancias con musica, danza y juego en la vieja usina

Un Domingo de Teatro propone una tarde para las infancias con música, danza y juego en La Vieja Usina

el ritual volvio a sentirse fuerte en santa fe junto a ciro y los persas

El ritual volvió a sentirse fuerte en Santa Fe junto a Ciro y Los Persas

Este sábado se celeba el Día del Cine Nacional en Argentina

Este sábado se celebra el Día del Cine Nacional en Argentina

Ver comentarios

Lo último

El Cineclub Noble completó un ciclo especial a 50 años del golpe cívico militar

El Cineclub Noble completó un ciclo especial a 50 años del golpe cívico militar

La Biblioteca Provincial impulsa un relevamiento de bibliotecas en toda la provincia

La Biblioteca Provincial impulsa un relevamiento de bibliotecas en toda la provincia

Premios Gardel 2026: Milo J ganó el Oro

Premios Gardel 2026: Milo J ganó el Oro

Ultimo Momento
El Cineclub Noble completó un ciclo especial a 50 años del golpe cívico militar

El Cineclub Noble completó un ciclo especial a 50 años del golpe cívico militar

La Biblioteca Provincial impulsa un relevamiento de bibliotecas en toda la provincia

La Biblioteca Provincial impulsa un relevamiento de bibliotecas en toda la provincia

Premios Gardel 2026: Milo J ganó el Oro

Premios Gardel 2026: Milo J ganó el Oro

Allanaron la casa de una funcionaria y encontraron medio kilo de cocaína

Allanaron la casa de una funcionaria y encontraron medio kilo de cocaína

Salud continúa la compra y distribución de preservativos 

Salud continúa la compra y distribución de preservativos 

Policiales
Robó objetos de un auto estacionado, lo descubrieron y quedó detenido

Robó objetos de un auto estacionado, lo descubrieron y quedó detenido

Detuvieron a una mujer armada tras provocar daños y amenazar a su ex en Paraná

Detuvieron a una mujer armada tras provocar daños y amenazar a su ex en Paraná

Concordia: una joven sufrió heridas tras chocar con su moto un tanque cisterna

Concordia: una joven sufrió heridas tras chocar con su moto un tanque cisterna

Investigan si fue intencional el incendio de un camión estacionado

Investigan si fue intencional el incendio de un camión estacionado

General Galarza: un trabajador murió tras aplastado por un rollo de alfalfa

General Galarza: un trabajador murió tras aplastado por un rollo de alfalfa

Ovación
Futsal: Las pibas de Mariano Moreno, otra vez campeonas

Futsal: Las pibas de Mariano Moreno, otra vez campeonas

Crystal Palace y Rayo Vallecano se miden en la final de la Conference League

Crystal Palace y Rayo Vallecano se miden en la final de la Conference League

Copa Sudamericana: River busca sellar su pase a octavos de final

Copa Sudamericana: River busca sellar su pase a octavos de final

Papelón de San Lorenzo: perdió como local con Recoleta de Paraguay y quedó eliminado de la Sudamericana

Papelón de San Lorenzo: perdió como local con Recoleta de Paraguay y quedó eliminado de la Sudamericana

Estudiantes venció a Independiente Medellín en un partido dramático y se clasificó

Estudiantes venció a Independiente Medellín en un partido dramático y se clasificó

La provincia
El Cineclub Noble completó un ciclo especial a 50 años del golpe cívico militar

El Cineclub Noble completó un ciclo especial a 50 años del golpe cívico militar

La Biblioteca Provincial impulsa un relevamiento de bibliotecas en toda la provincia

La Biblioteca Provincial impulsa un relevamiento de bibliotecas en toda la provincia

Salud continúa la compra y distribución de preservativos 

Salud continúa la compra y distribución de preservativos 

Reactivan Registro Provincial de Bibliotecas Públicas y Populares

Reactivan Registro Provincial de Bibliotecas Públicas y Populares

Turismo: Colón registró más de 10.500 pernoctes

Turismo: Colón registró más de 10.500 pernoctes

Dejanos tu comentario