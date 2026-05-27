La edición 2026 de los Premios Gardel reunió este martes a gran parte de la industria musical argentina en el Teatro Coliseo, en una ceremonia organizada por CAPIF que volvió a mostrar la amplitud de géneros y generaciones que atraviesan la escena actual.
Premios Gardel 2026: Milo J ganó el Oro
La ceremonia de los Premios Gardel reunió a artistas de distintos géneros en el Teatro Coliseo. Milo J obtuvo el Gardel de Oro y fue una de las figuras más premiadas de la noche
Los Premios Gardel premiaron a lo mejor de la música argentina
La gala, transmitida por TNT y HBO Max, tuvo como conductores a Diego Leuco y Eleonora Pérez Caresi. A lo largo de la jornada se entregaron premios en 53 categorías, con reconocimientos a álbumes, canciones, producciones audiovisuales y trabajos técnicos publicados durante el último año.
Uno de los nombres centrales de la noche fue Milo J, quien obtuvo el Gardel de Oro y se quedó además con varias de las categorías más importantes, entre ellas Álbum del Año por La Vida Era Más Corta, Canción del Año por “Niño” y Mejor Álbum Urbano por 166 (Deluxe) retirada. El artista también fue distinguido en categorías vinculadas al videoclip, la grabación y la canción de folklore.
Entre los discos destacados también apareció Lali, ganadora en Mejor Álbum Artista Pop por No vayas a atender cuando el demonio llama, mientras que Cazzu recibió el reconocimiento a Mejor Álbum de Música Global con Latinaje. En tanto, Trueno volvió a tener presencia fuerte en las categorías urbanas y en vivo, con premios por “Fresh” y Red Bull Symphonic.
La ceremonia también dejó espacio para artistas históricos y proyectos colectivos. Divididos ganó en Mejor Álbum Grupo de Rock, Miranda! obtuvo el premio a Mejor Álbum Grupo Pop y La Delio Valdez fue reconocida en la categoría tropical/cumbia.
Dentro del rock, Marilina Bertoldi ganó como Mejor Álbum Artista de Rock por Para quién trabajas vol. I, mientras que la colaboración “In the City”, de Charly García junto a Sting, recibió premios en las categorías Mejor Canción de Rock y Mejor Colaboración.
La música folklórica también tuvo una presencia importante. Maggie Cullen fue premiada por Décimas como Mejor Álbum Artista de Folklore, mientras que el proyecto FAlklore Vol. 1 y 2, encabezado por Mex Urtizberea, ganó como Mejor Álbum Grupo de Folklore.
Otro de los momentos destacados fue el reconocimiento a nuevos artistas. La categoría Mejor Nuevo Artista quedó en manos de Blair, en una terna que reunió proyectos emergentes de distintos estilos y regiones del país.
Con una programación atravesada por el pop, el rock, el folklore, el tango, la música urbana y la electrónica, los Premios Gardel volvieron a mostrar un mapa amplio de la producción musical argentina actual.
Todos los ganadores de los Premios Gardel 2026
Gardel de Oro
- Milo J
Álbum del Año
- La Vida Era Más Corta – Milo J
Canción del Año
- “Niño” – Milo J
Grabación del Año
- “Niño” – Milo J
Ingeniería de Grabación
- La Vida Era Más Corta – Milo J
Mejor Álbum Artista de Rock
- Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi
Mejor Álbum Artista de Tango
- Pratanguero: 4º Esquina Final – Ariel Prat
Mejor Álbum Artista de Folklore
- Décimas – Maggie Cullen
Mejor Álbum Artista Pop
- No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali
Mejor Álbum Artista Tropical/Cumbia
- Malportada – Nathy Peluso
Mejor Banda Sonora de Cine/TV
- The Last of Us: Season 2 – Gustavo Santaolalla y David Fleming
Mejor Álbum Canción de Autor
- Querida Yo – Yami Safdie
Mejor Álbum Conceptual
- La Vida Era Más Corta – Milo J
Mejor Álbum de Cuarteto
- Que sed – Luck Ra
Mejor Álbum de Hip Hop/Rap
- EUB Deluxe – Trueno
Mejor Álbum de Jazz
- Apocalipsis – Pipi Piazzolla Trio
Mejor Álbum de Música Clásica
- Compositores Argentinos – Grupo Vocal de Difusión y Mariano Moruja
Mejor Álbum de Música Global
- Latinaje – Cazzu
Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea
- Gracias a la Vida – Abel Pintos
Mejor Álbum Pop Rock
- Polvo de estrellas – Turf
Mejor Álbum Reggae/Ska
- La Respuesta – Leonchalon
Mejor Álbum en Vivo
- Trueno - Red Bull Symphonic – Trueno
Mejor Álbum Folklore Alternativo
- 89 – Flor Paz
Mejor Álbum Grupo de Folklore
- FAlklore Vol. 1 y 2 – Mex Urtizberea y Esto es ¡FA!
Mejor Álbum Grupo de Rock
- Divididos – Divididos
Mejor Álbum Grupo Pop
- Nuevo Hotel Miranda! – Miranda!
Mejor Álbum Grupo Tropical/Cumbia
- El Desvelo – La Delio Valdez
Mejor Álbum Infantil
- Mardearena - Nanas y Arrullos – Magdalena Fleitas
Mejor Álbum Instrumental
- Solo – Pipi Piazzolla
Mejor Álbum Música Electrónica
- Peces Raros - Spotify Sessions – Peces Raros
Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango
- EMPA Orquesta de Tango – EMPA Orquesta de Tango
Mejor Álbum Pop Alternativo
- Papota – Ca7riel & Paco Amoroso
Mejor Álbum Rock Alternativo
- Exultante – Carca
Mejor Álbum Rock Pesado
- Legado – A.N.I.M.A.L
Mejor Álbum Urbano
- 166 (Deluxe) retirada – Milo J
Mejor Arte
- Doga – Juana Molina
Mejor Canción de Autor
- “Luciérnagas” – Milo J y Silvio Rodríguez
Mejor Canción de Folklore
- “Niño” – Milo J
Mejor Canción de Hip Hop/Rap
- “Fresh” – Trueno
Mejor Canción de Rock
- “In the City” – Charly García y Sting
Mejor Canción de Tango
- “La Marcha de la Bronca” – Quinteto Negro La Boca
Mejor Canción en Vivo
- “La que puede, puede - Live at NPR Music’s Tiny Desk” – Ca7riel & Paco Amoroso
Mejor Canción Pop
- “Mejor que vos” – Lali y Miranda!
Mejor Canción Pop Rock
- “#Tetas” – Ca7riel & Paco Amoroso
Mejor Canción de Cuarteto
- “Tu misterioso alguien (cuarteto)” – Luck Ra y Miranda!
Mejor Canción Tropical/Cumbia
- “Si No Es Muy Tarde - Versión Cumbia” – Luciano Pereyra junto a Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido y Pinky SD
Mejor Canción Urbana
- “Olimpo” – Milo J
Mejor Colaboración
- “In the City” – Charly García y Sting
Mejor Colección de Catálogo
- Suiza 1980 (Remastering 2025) – Mercedes Sosa
Mejor Nuevo Artista
- Blair
Mejor Videoclip Corto
- “Bajo De La Piel” – Milo J
Mejor Videoclip Largo
- Papota – Ca7riel & Paco Amoroso
Productor del Año
- Evlay