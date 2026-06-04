En Chajarí se preparan para el concurso del locro del 9 de julio

El concurso del locro del 9 de julio en Chajarí ya comienza a organizarse. Apuntan a destacar los sabores tradicionales y fomentar la participación.

Un total de 10 equipos competirán por el mejor locro en Chajarí.

El jueves 9 de julio, en el Paseo de la Vía en Chajarí, tendrá lugar una nueva edición del concurso de locro. Podrán participar vecinos mayores de 18 años, en equipos de hasta tres integrantes, que cuenten con Carnet de Manipulación de Alimentos.

Desde el Gobierno municipal proveerán a los equipos los insumos para elaborar 50 porciones, leña para la cocción, delantales, cofias, guantes y espacio de trabajo equipado. Cada grupo deberá elaborar locro para su posterior comercialización durante la jornada.

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La propuesta apunta a combinar la celebración de la fecha patria con una actividad comunitaria que permita destacar los sabores tradicionales y fomentar la participación.

Los participantes deberán comercializar todas sus porciones a un valor de 8 mil pesos cada una. La recaudación será íntegramente para el equipo participante. El premio para el equipo ganador será de 300 mil pesos.

Las inscripciones se realizan en la Dirección de Cultura, escribiendo un WhatsApp al 3456 622047, estarán abiertas hasta el 19 de junio o hasta completar el cupo de 10 equipos.