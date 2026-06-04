Uno Entre Rios | La Provincia | Chajarí

En Chajarí se preparan para el concurso del locro del 9 de julio

El concurso del locro del 9 de julio en Chajarí ya comienza a organizarse. Apuntan a destacar los sabores tradicionales y fomentar la participación.

4 de junio 2026 · 19:44hs
Un total de 10 equipos competirán por el mejor locro en Chajarí.

Un total de 10 equipos competirán por el mejor locro en Chajarí.

El jueves 9 de julio, en el Paseo de la Vía en Chajarí, tendrá lugar una nueva edición del concurso de locro. Podrán participar vecinos mayores de 18 años, en equipos de hasta tres integrantes, que cuenten con Carnet de Manipulación de Alimentos.

locro chajari
Concurso de locro en Chajar&iacute;.

Concurso de locro en Chajarí.

Desde el Gobierno municipal proveerán a los equipos los insumos para elaborar 50 porciones, leña para la cocción, delantales, cofias, guantes y espacio de trabajo equipado. Cada grupo deberá elaborar locro para su posterior comercialización durante la jornada.

Rescataron a ocho perros en una causa por maltrato animal en Chajarí.

Rescataron a ocho perros en una causa por maltrato animal en Chajarí

La UCR suspendió el Congreso Provincial anunciado para este sábado.

La UCR suspendió el Congreso Provincial anunciado para este sábado

La propuesta apunta a combinar la celebración de la fecha patria con una actividad comunitaria que permita destacar los sabores tradicionales y fomentar la participación.

Los participantes deberán comercializar todas sus porciones a un valor de 8 mil pesos cada una. La recaudación será íntegramente para el equipo participante. El premio para el equipo ganador será de 300 mil pesos.

Las inscripciones se realizan en la Dirección de Cultura, escribiendo un WhatsApp al 3456 622047, estarán abiertas hasta el 19 de junio o hasta completar el cupo de 10 equipos.

Chajarí Locro concurso
Noticias relacionadas
Testigos manifestaron la presencia del lobo marino en la zona de Salto Chico y se dirigió al norte.

Concordia: un lobo marino apareció en la costa del río Uruguay

El boleto combinado amplía su plazo a 90 minutos para mejorar el transporte urbano

El boleto combinado amplía su plazo a 90 minutos para mejorar el transporte urbano

tunel subfluvial: se restituyo el transito por el viaducto tras retirar los vehiculos involucrados en choque

Túnel Subfluvial: se restituyó el tránsito por el viaducto tras retirar los vehículos involucrados en choque

El joven paranaense de 23 años explicó sobre la carrera de su elección, que estudió en la Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba

Ramiro Spretz, el primer microbiólogo de Entre Ríos

Ver comentarios

Lo último

La UCR suspendió el Congreso Provincial anunciado para este sábado

La UCR suspendió el Congreso Provincial anunciado para este sábado

La inversión directa del Gobierno nacional en las provincias bajó más del 70% en abril

La inversión directa del Gobierno nacional en las provincias bajó más del 70% en abril

En Chajarí se preparan para el concurso del locro del 9 de julio

En Chajarí se preparan para el concurso del locro del 9 de julio

Ultimo Momento
La UCR suspendió el Congreso Provincial anunciado para este sábado

La UCR suspendió el Congreso Provincial anunciado para este sábado

La inversión directa del Gobierno nacional en las provincias bajó más del 70% en abril

La inversión directa del Gobierno nacional en las provincias bajó más del 70% en abril

En Chajarí se preparan para el concurso del locro del 9 de julio

En Chajarí se preparan para el concurso del locro del 9 de julio

Senado: con apoyo del PJ se aprobó el pliego de Verónica Michelli pese al veto del Gobierno nacional

Senado: con apoyo del PJ se aprobó el pliego de Verónica Michelli pese al veto del Gobierno nacional

Costa de Marfil sorprendió a Francia en la previa al Mundial

Costa de Marfil sorprendió a Francia en la previa al Mundial

Policiales
San Benito: confirmaron la identidad del hombre asesinado

San Benito: confirmaron la identidad del hombre asesinado

La Justicia Federal de Paraná rechazó el pedido de prisión domiciliaria para Brandon Comas

La Justicia Federal de Paraná rechazó el pedido de prisión domiciliaria para Brandon Comas

Imputaron por tentativa de homicidio al hombre que hirió al jefe de la Comisaría de Herrera

Imputaron por tentativa de homicidio al hombre que hirió al jefe de la Comisaría de Herrera

Sigue la búsqueda de una mujer que está desaparecida desde abril en Entre Ríos

Sigue la búsqueda de una mujer que está desaparecida desde abril en Entre Ríos

Prisión preventiva para profesor de música de Concordia

Prisión preventiva para profesor de música de Concordia

Ovación
Quintana salió a mariconear, dijo Belloso, presidente de Rosario Central

"Quintana salió a mariconear", dijo Belloso, presidente de Rosario Central

APB: Echagüe perdió, pero clasificó a los playoffs

APB: Echagüe perdió, pero clasificó a los playoffs

Deportivo Máquina y Atlético Neuquén buscan las semifinales en el Nacional Copa de Oro Norte

Deportivo Máquina y Atlético Neuquén buscan las semifinales en el Nacional Copa de Oro Norte

Gualeguaychú será la sede del Torneo Argentino Juvenil Femenino

Gualeguaychú será la sede del Torneo Argentino Juvenil Femenino

Alumnos de la Ecenaa realizaron otra jornada de limpieza en el río Paraná

Alumnos de la Ecenaa realizaron otra jornada de limpieza en el río Paraná

La provincia
La UCR suspendió el Congreso Provincial anunciado para este sábado

La UCR suspendió el Congreso Provincial anunciado para este sábado

En Chajarí se preparan para el concurso del locro del 9 de julio

En Chajarí se preparan para el concurso del locro del 9 de julio

Concordia: un lobo marino apareció en la costa del río Uruguay

Concordia: un lobo marino apareció en la costa del río Uruguay

El boleto combinado amplía su plazo a 90 minutos para mejorar el transporte urbano

El boleto combinado amplía su plazo a 90 minutos para mejorar el transporte urbano

Túnel Subfluvial: se restituyó el tránsito por el viaducto tras retirar los vehículos involucrados en choque

Túnel Subfluvial: se restituyó el tránsito por el viaducto tras retirar los vehículos involucrados en choque

Dejanos tu comentario