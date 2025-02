Jimena Barón dio su primer show embarazada y se emocionó al hablar de Matías Palleiro

"Las únicas dueñas, las únicas que tienen el poder, chicas, mujeres, son ustedes. No se olviden nunca de eso porque la vida está esperando para dar revancha y para que pasen otras cosas. Así que si alguien les hace creer algo de eso, es mentira, no se lo crean", sostuvo.

Luego, Barón manifestó: "Y quiero, en este momento, para yo llevarme una foto los tres con una persona que tal vez odie esto, pero quiero aprovechar para agradecerle con todo mi corazón por darme otro capítulo que en algún momento pensé que no iba a tener. Es el papá de mi bebé, está acá y quisiera darle un beso".

Además, en su cuenta de Instagram, la artista escribió en el epígrafe de una publicación con fotos y videos del show: "Hijo: hicimos un show juntos. Hacía muchísimo calor, demasiado, pero salió hermoso. La gente ya te quiere un montón".

"Tu papá estuvo conmigo todo el tiempo. Me peinó (o intentó) y estuvimos los 3 en el escenario adelante de todos. Gracias por bancártela. Te amamos bebito. Gracias Villa María por el amor, que me lo llevo todo entero. No me voy a olvidar nunca de anoche", cerró.