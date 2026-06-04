Deportivo Máquina y Atlético Neuquén buscan las semifinales en el Nacional Copa de Oro Norte

Deportivo Máquina y Atlético Neuquén son los representantes paranaenses que continúan en competencia en el certamen que se disputa en el Parque Berduc.

El Torneo Nacional Copa de Oro Norte Femenino que se desarrolla en Paraná ingresó en su etapa decisiva. Este jueves se disputarán los encuentros correspondientes a los cuartos de final, instancia en la que continúan en carrera dos representantes de la capital entrerriana: Deportivo Máquina y Atlético Neuquén.

La competencia ya dejó en el camino a otros tres elencos locales. Atlético Paraná, José Hernández y Español no lograron superar la fase de grupos y se despidieron del certamen tras la Primera Fase.

Atlético Neuquén y Deportivo Máquina debutaron con una victoria en Torneo Nacional Copa de Oro Norte Femenino

Deportivo Máquina, el primer clasificado a los playoffs del Torneo Nacional Copa de Oro Norte Femenino

El camino de Deportivo Máquina y Atlético Neuquén

Deportivo Máquina accedió a los playoffs con una destacada campaña en la Zona C. El conjunto rojiblanco se mantuvo invicto en sus tres presentaciones. En el debut superó 2 a 1 a Portuarios de Formosa, luego goleó 4 a 0 a Nueva Era de Rosario y cerró la etapa clasificatoria con un empate sin goles frente a Tenis Club de San Rafael, Mendoza.

Futsal Deportivo Máquina Deportivo Máquina derrotó 2 a 1 a Portuarias de Formosa en la jornada inaugural. Prensa CAFS

Atlético Neuquén también avanzó sin conocer la derrota. El Pingüi comenzó su participación con un triunfo por 1 a 0 sobre Tercer Tiempo de Bella Vista, Corrientes. Posteriormente igualó 0 a 0 ante Español y repitió el resultado frente a Don Orione de Mendoza para asegurar su lugar entre los ocho mejores equipos del torneo.

La jornada de este jueves definirá a los semifinalistas. Deportivo Máquina se enfrentará con Tenis Club en uno de los cruces más atractivos de la programación, mientras que Atlético Neuquén buscará seguir haciendo historia cuando se mida ante San Cristóbal.

Programa de cuartos de final del Nacional de Clubes Copa de Oro Norte Femenina

15: Comunicaciones B vs. El Dorado

17: Montreal vs. Don Orione

19: Deportivo Máquina vs. Tenis Club

21: Atlético Neuquén vs. San Cristóbal

Los vencedores de estos encuentros avanzarán a las semifinales del certamen nacional, que reúne a destacados equipos del futsal femenino de distintos puntos del país.