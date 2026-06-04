El Torneo Nacional Copa de Oro Norte Femenino que se desarrolla en Paraná ingresó en su etapa decisiva. Este jueves se disputarán los encuentros correspondientes a los cuartos de final, instancia en la que continúan en carrera dos representantes de la capital entrerriana: Deportivo Máquina y Atlético Neuquén.
Deportivo Máquina y Atlético Neuquén buscan las semifinales en el Nacional Copa de Oro Norte
Deportivo Máquina y Atlético Neuquén son los representantes paranaenses que continúan en competencia en el certamen que se disputa en el Parque Berduc.
La competencia ya dejó en el camino a otros tres elencos locales. Atlético Paraná, José Hernández y Español no lograron superar la fase de grupos y se despidieron del certamen tras la Primera Fase.
El camino de Deportivo Máquina y Atlético Neuquén
Deportivo Máquina accedió a los playoffs con una destacada campaña en la Zona C. El conjunto rojiblanco se mantuvo invicto en sus tres presentaciones. En el debut superó 2 a 1 a Portuarios de Formosa, luego goleó 4 a 0 a Nueva Era de Rosario y cerró la etapa clasificatoria con un empate sin goles frente a Tenis Club de San Rafael, Mendoza.
Atlético Neuquén también avanzó sin conocer la derrota. El Pingüi comenzó su participación con un triunfo por 1 a 0 sobre Tercer Tiempo de Bella Vista, Corrientes. Posteriormente igualó 0 a 0 ante Español y repitió el resultado frente a Don Orione de Mendoza para asegurar su lugar entre los ocho mejores equipos del torneo.
La jornada de este jueves definirá a los semifinalistas. Deportivo Máquina se enfrentará con Tenis Club en uno de los cruces más atractivos de la programación, mientras que Atlético Neuquén buscará seguir haciendo historia cuando se mida ante San Cristóbal.
Programa de cuartos de final del Nacional de Clubes Copa de Oro Norte Femenina
15: Comunicaciones B vs. El Dorado
17: Montreal vs. Don Orione
19: Deportivo Máquina vs. Tenis Club
21: Atlético Neuquén vs. San Cristóbal
Los vencedores de estos encuentros avanzarán a las semifinales del certamen nacional, que reúne a destacados equipos del futsal femenino de distintos puntos del país.