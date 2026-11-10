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BOM agotó sus tres shows en Buenos Aires y anunció su gira por Latinoamérica

BOM vendió todas las entradas para sus presentaciones en el Movistar Arena de Buenos Aires y ahora llevará su espectáculo a México, Chile, Perú y Uruguay

10 de noviembre 2026 · 15:33hs
BOM agotó sus tres shows en Buenos Aires y anunció su gira por Latinoamérica

El fenómeno de BOM sigue creciendo. El proyecto que une a Lali Espósito, Juliana Gattas y Ale Sergi agotó en menos de tres horas las entradas para sus tres primeros shows en el Movistar Arena de Buenos Aires. Las presentaciones serán el 17, 18 y 19 de diciembre y marcarán el debut en vivo de esta propuesta musical que reúne a dos universos fundamentales del pop argentino.

De Buenos Aires al continente: BOM anunció nuevas fechas de su gira

Tras la respuesta del público, el grupo confirmó nuevas fechas de su gira Bailar o Morir Tour, que continuará en 2027 por distintos escenarios de Latinoamérica. El recorrido comenzará el 10 de febrero en el Auditorio Nacional de Ciudad de México; seguirá el 14 de febrero en el Santander Arena de Santiago de Chile; llegará el 20 de febrero a Costa 21, en Lima, y tendrá una presentación el 27 de febrero en la Rambla de Montevideo.

La gira será la oportunidad de presentar en vivo Bailar o Morir, el álbum debut de BOM. Con una propuesta que combina canciones nuevas, grandes éxitos y una puesta pensada para convertir el escenario en una pista de baile, el espectáculo invita al público a participar de una celebración colectiva atravesada por el ritmo y la energía pop.

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El disco está integrado por 10 canciones escritas por Lali, Juliana Gattas y Ale Sergi, con producción artística de Sergi y Mauro de Tommaso. El repertorio incluye el tema que da nombre al proyecto, además de «Señora», «En Italia», «Migajas», «Adonde», «Hiperlove», «Ganar», «Piel», «Helecho» y «Vivo del Pop», una de las canciones que ya despertó gran repercusión en las plataformas digitales.

Con el encuentro de los mundos musicales de Lali y Miranda!, BOM propone una experiencia que combina la identidad de ambos artistas con una nueva etapa compartida. Después de conquistar al público argentino incluso antes de subir al escenario, el proyecto se prepara para llevar su fiesta pop a otras ciudades de la región.

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