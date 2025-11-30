El beso de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul que revolucionó las redes sociales

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel volvieron a quedar en el centro de la escena tras la consagración del Inter Miami en la Conferencia Este de la MLS

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel volvieron a quedar en el centro de la escena tras la consagración del Inter Miami en la Conferencia Este de la MLS. En medio de los festejos en el estadio, la pareja protagonizó un gesto que rápidamente se viralizó: apenas terminó el partido, el futbolista corrió hacia la tribuna y se encontró con la cantante, que lo recibió con un abrazo y un beso que encendió las redes.

La artista siguió el partido desde la platea junto a su papá, Alejandro Stoessel, y su amiga Lola Índigo. El grupo acompañó cada avance del equipo y celebró el triunfo que marcó un nuevo capítulo en la carrera de De Paul. Las imágenes del reencuentro de la pareja recorrieron las plataformas y generaron miles de comentarios de apoyo y entusiasmo.

El episodio se suma a otras muestras públicas de afecto que Tini y De Paul compartieron en los últimos meses. En octubre, durante el festival FUTTTURA en Tecnópolis, la cantante recibió un mensaje público del futbolista que confirmó el buen momento de la relación. Desde entonces, ambos sostienen un vínculo sin reservas, alternando compromisos laborales, giras y viajes, pero siempre mostrando un acompañamiento mutuo que sus seguidores celebran.

La secuencia registrada en el estadio estadounidense reforzó la imagen de una pareja consolidada, que atraviesa un presente visible y compartido en redes, incluso en medio de agendas intensas y de alto perfil.