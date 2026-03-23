Emilia Mernes - Tini Stoessel: insinúan que hay chats con Rodrigo De Paul

Sobre la pelea entre Tini Stoessel y Emilia Mernes, en Infama deslizaron otro de los motivos que habría sido un quiebre entre ambas y también con "las esposas de la Selección Nacional".

En medio de los rumores de distanciamiento entre las estrellas pop apareció una versión que apunta a un jugador de la selección argentina. Todo comenzó con una serie de unfollows que no pasaron inadvertidos en redes sociales y que encendieron las alarmas entre los fanáticos: Tini dejó de seguir a Emilia, al igual que María Becerra, Antonella Roccuzzo y Vale Cervantes.

Emilia Mernes María Becerra Tini Stoessel Rodrigo de Paul

La versión más fuerte fue la que se analizó en Infama (América TV), donde Marcela Tauro y Santiago Sposato pusieron sobre la mesa una hipótesis que va más allá de las diferencias profesionales y del supuesto pase de bailarines, maquilladores y estilistas de un equipo al otro. Según plantearon al aire, el detonante real del malestar habría que buscarlo en una fiesta privada de la selección argentina realizada tras la consagración en Qatar, un evento al que asistieron jugadores, parejas y familiares cercanos. La entrerriana asistió con su novio Duki pero, según las mujeres de los juadores, no se privó de "bebotear". “No les gustó la actitud de Emilia Mernes en esta fiesta. Consideraron muy ‘mirona’”, sostuvo Sposato, al tiempo que aclaró que esa información le había llegado a través de una de las mujeres vinculadas al círculo de los futbolistas. Marcela Tauro reforzó esa idea y fue todavía más directa: “Están enojadas las mujeres de los jugadores porque en esa fiesta ella habría tenido una actitud fea”. “Después pasaron cosas… A mí me hablan de chats”, agregó Sposato.

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Porque en Infama revelaron que la cantante tendría chats "comprometedores" con un jugador de la Selección, lo cuál habría iniciado el escándalo con Tini. pic.twitter.com/SVwFzPT2Mo — Tendencias (@TTendenciaX) March 23, 2026

“Le habría escrito a un jugador. Entonces, yo tengo que deducir… Si Tini la dejó de seguir es porque le escribió a Rodrigo De Paul. La conductora mencionó así al futbolista que hoy está sentimentalmente vinculado con Tini Stoessel, dando un paso más en una trama cargada de versiones, indirectas y silencios.

El panelista recordó además un dato que en su momento ya había generado comentarios: Rodrigo De Paul, cuando estaba separado, fue a ver a Emilia a un recital. Desde ahí, en Infama construyeron una línea temporal que intentaría explicar el deterioro del vínculo entre la cantante de La_Original.mp3 y el entorno de Tini. “Con el tiempo se fueron comentando unos mensajes entre Emilia y uno de los jugadores más importantes de la selección argentina”, remarcó Sposato, sin exhibir pruebas en pantalla pero alimentando una teoría que empezó a circular con fuerza en redes sociales.

Se todos modos siguen siendo especulaciones ya que ninguna de las protagonistas con nombre propio salieron a confirmar o desmentir estas versiones.