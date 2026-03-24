El mensaje del Gobierno nacional, a 50 años del inicio de la dictadura Al igual que en años anteriores la administración de Javier Milei volvió a difundir un mensaje de tono negacionista con ocurrido durante el terrorismo de Estado 24 de marzo 2026 · 10:49hs

El Gobierno nacional volvió a reclamar "memoria por la verdad y Justicia completa" El Gobierno nacional volvió a reclamar "memoria por la verdad y Justicia completa"

El Gobierno nacional difundió este martes un video alusivo al aniversario número 50 del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Y lo hizo, tal como en otras oportunidades en esta fecha, con un tono provocador y descalificador hacia los Organismos de Derechos Humanos ya desde el título mismo: "Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia completa".

LEER MÁS: A 50 años del golpe: el quiebre que transformó a la Argentina a sangre, fuego y deuda Embed Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia Completa. Porque solo una sociedad que mira su pasado con libertad puede aprender de él y evitar repetir sus tragedias.



A 50 años del inicio del 24 de marzo de 1976, la Casa Rosada presenta dos testimonios que ayudarán a comprender… pic.twitter.com/icsjrHZLNR — Casa Rosada (@CasaRosada) March 24, 2026 De esa forma, la gestión a cargo de Javier Milei vuelve a la carga con la postura oficial de equiparar la violencia cometida desde el Estado con la de las organizaciones guerrilleras de los años ‘70.

El mensaje del gobierno nacional, a 50 años del inicio de la dictadura Javier Milei publicó un mensaje sobre la "traición" y crecen las especulaciones en el gobierno

24 de marzo mensaje Gobierno El mensaje del Gobierno nacional, a 50 años del inicio de la dictadura El video, del que se emitió anoche un adelanto en redes sociales, muestra los testimonios de una “nieta recuperada” que fue apropiada por un militar condenado por delitos de lesa humanidad, y del hijo de un coronel del ejército secuestrado y asesinado por la guerrilla del Ejército Revolucionario del Pueblo en 1974.