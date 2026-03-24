El Gobierno nacional difundió este martes un video alusivo al aniversario número 50 del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Y lo hizo, tal como en otras oportunidades en esta fecha, con un tono provocador y descalificador hacia los Organismos de Derechos Humanos ya desde el título mismo: "Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia completa".
El mensaje del Gobierno nacional, a 50 años del inicio de la dictadura
Al igual que en años anteriores la administración de Javier Milei volvió a difundir un mensaje de tono negacionista con ocurrido durante el terrorismo de Estado
24 de marzo 2026 · 10:49hs
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De esa forma, la gestión a cargo de Javier Milei vuelve a la carga con la postura oficial de equiparar la violencia cometida desde el Estado con la de las organizaciones guerrilleras de los años ‘70.
El video, del que se emitió anoche un adelanto en redes sociales, muestra los testimonios de una “nieta recuperada” que fue apropiada por un militar condenado por delitos de lesa humanidad, y del hijo de un coronel del ejército secuestrado y asesinado por la guerrilla del Ejército Revolucionario del Pueblo en 1974.