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El mensaje del Gobierno nacional, a 50 años del inicio de la dictadura

Al igual que en años anteriores la administración de Javier Milei volvió a difundir un mensaje de tono negacionista con ocurrido durante el terrorismo de Estado

24 de marzo 2026 · 10:49hs
El Gobierno nacional volvió a reclamar memoria por la verdad y Justicia completa

El Gobierno nacional volvió a reclamar "memoria por la verdad y Justicia completa"
El Gobierno nacional volvió a reclamar memoria por la verdad y Justicia completa

El Gobierno nacional volvió a reclamar "memoria por la verdad y Justicia completa"

El Gobierno nacional difundió este martes un video alusivo al aniversario número 50 del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Y lo hizo, tal como en otras oportunidades en esta fecha, con un tono provocador y descalificador hacia los Organismos de Derechos Humanos ya desde el título mismo: "Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia completa".

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De esa forma, la gestión a cargo de Javier Milei vuelve a la carga con la postura oficial de equiparar la violencia cometida desde el Estado con la de las organizaciones guerrilleras de los años ‘70.

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24 de marzo mensaje Gobierno
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El video, del que se emitió anoche un adelanto en redes sociales, muestra los testimonios de una “nieta recuperada” que fue apropiada por un militar condenado por delitos de lesa humanidad, y del hijo de un coronel del ejército secuestrado y asesinado por la guerrilla del Ejército Revolucionario del Pueblo en 1974.

mensaje gobierno nacional Dictadura golpe de estado Javier Milei
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