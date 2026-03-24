Grave daño estructural: el puente del Club de Pescadores está al borde del colapso

La erosión provocada por las lluvias dejó pilotes expuestos y una losa en el aire. El acceso al club permanece cerrado y se estudian intervenciones preventivas.

La entrada principal del Club de Pescadores y Náutico de Paraná permanece totalmente inhabilitada luego de que el puente de madera que conecta el ingreso sobre avenida Laurencena sufriera un severo deterioro estructural. Las intensas lluvias registradas durante el fin de semana en Paraná, que alcanzaron los 108 milímetros, provocaron el socavamiento de una de sus cabeceras y encendieron las alarmas por el riesgo de derrumbe.

La estructura, ubicada sobre el arroyo Antoñico, a pocos metros de su desembocadura en el río Paraná, presenta un estado crítico producto de la erosión generada por la correntada. El puente, que desde hace más de dos décadas constituye el principal acceso al predio, quedó completamente fuera de servicio y bajo evaluación de especialistas. El puente fue puesto en 2003 y ahora atraviesa problemas serios.

Según se informó, el daño actual se agravó por las precipitaciones del fin de semana, aunque la problemática tiene antecedentes recientes. El pasado 19 de febrero, durante un fuerte temporal que azotó la ciudad, ya se habían detectado fallas estructurales importantes. En aquel momento, una de las cabeceras comenzó a ceder, situación que se profundizó con las últimas lluvias, provocando el desprendimiento de materiales y el avance del socavamiento.

Ante este escenario, autoridades del club y de la Municipalidad de Paraná mantuvieron una reunión para analizar posibles soluciones y evitar consecuencias mayores. Del encuentro participaron el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, y el tesorero de la institución, Horacio Belatti.

puente caida 1 El secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, y el tesorero de la institución, Horacio Belatti hablaron de la situación. Sebastián Benítez / UNO

Palabra del tesorero del club

Belatti explicó que el problema se originó en parte por intervenciones previas en la estructura: “Se había reforzado la cabecera del lado del club con un muro de hormigón que contenía la correntada en días de mucha lluvia. Sin embargo, eso terminó jugando en contra, porque desvió el flujo de agua hacia el otro sector del puente, que fue erosionándose progresivamente”, detalló.

El dirigente remarcó además la urgencia de la situación: “Estamos con una preocupación importante porque el puente no está operativo y es el ingreso principal desde hace más de 20 años. Necesitamos recuperarlo lo antes posible”, sostuvo.

Por su parte, Loréfice brindó un panorama técnico del estado actual y no descartó un escenario más complejo si continúan las lluvias.

“Tras el temporal de febrero ya habíamos detectado una erosión importante y, como medida preventiva, se decidió anular el tránsito. Sin embargo, el desprendimiento reciente de un bloque de hormigón aceleró el proceso erosivo. Hoy se perdieron cerca de cuatro metros más de terreno y los pilotes quedaron completamente expuestos”, explicó.

puente caida El puente está en la principal entradas del club. Sebastián Benítez.

El funcionario advirtió que la estructura presenta un alto grado de vulnerabilidad: “El puente está en una situación estable, pero no se puede transitar. Hay una losa que quedó prácticamente en el aire, lo que evidencia que la estructura se despegó de la margen del arroyo. Es una situación crítica, porque nuevas lluvias podrían provocar su colapso”, afirmó.

En este sentido, desde el municipio se analizan distintas alternativas para evitar la caída del puente y mayores daños. Entre las opciones, se evalúa retirar la estructura de manera preventiva o reforzar la zona afectada con obras que permitan contener la erosión y garantizar estabilidad.

“El objetivo es evitar que el puente caiga al arroyo, lo que además generaría obstrucciones y encarecería cualquier futura reparación. Estamos trabajando en definir una intervención que permita ganar tiempo hasta una solución definitiva”, agregó Loréfice.

Desde el club también indicaron que se encuentran gestionando asistencia técnica. En ese marco, Belatti señaló que lograron recuperar documentación histórica del puente, instalado en 2003 en el marco de un convenio con Vialidad Nacional, y que se iniciaron contactos con el Ejército Argentino para recibir asesoramiento especializado.

Mientras tanto, el acceso principal al predio continúa cerrado, lo que complica la actividad habitual de la institución. La situación mantiene en alerta tanto a autoridades como a socios, en medio de la incertidumbre por la evolución del clima y el estado de una estructura clave para el funcionamiento del club.