Airbag despidió noviembre con una noche multitudinaria en Rosario

Airbag se presentó en el Hipódromo de Rosario con un show de más de tres horas y localidades agotadas

Fernanda Rivero

Por Fernanda Rivero

29 de noviembre 2025 · 15:43hs
FERNANDA RIVERO / UNO

Madre e hija viajadon con Terco Tour

FERNANDA RIVERO / UNO

Amigas disfrutando de la previa del show

FERNANDA RIVERO / UNO

FERNANDA RIVERO / DIARIO UNO

FERNANDA RIVERO / UNO

Lucas y Martín

FERNANDA RIVERO / UNO

Lucas y Martín, los choferes

Airbag se presentó el viernes 28 de noviembre, a las 21, en el Hipódromo de Rosario, con un show de más de tres horas que reunió a miles de personas. La banda regresó a la ciudad apenas cuatro meses después de agotar dos funciones en el Salón Metropolitano y desplegó una producción imponente al aire libre, con un repertorio que recorrió todos sus clásicos.

Desde Entre Ríos, dos micros organizados por Terco Tour trasladaron a jóvenes, adultas, muchachos y familias que viajaron desde distintas localidades de la provincia.

En el predio, la producción a cargo de All Press y otros equipos de trabajo mantuvo un funcionamiento ordenado en cada sector: accesos, gastronomía y servicios.

El concierto reunió a público de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y otras provincias. "Viajamos desde Viale, Entre Ríos. Vine con mi mamá y mis hermanas. Estamos enloquecidas, no podemos creer lo que fue el show. Los amamos", contó Micalela.

Así, al cierre del show, varias personas compartieron su balance. “No pensé que iba a durar tanto, fue impresionante”, expresó Belén, de Paraná. “Los vi varias veces, pero esta fecha fue distinta. ¡?Están locos! La banda estuvo increíble”, señaló Luisa, de Santa Fe. Desde Córdoba, Julia resumió: “Valió completamente el viaje. Fue un concierto enorme y el escenario estuvo a la altura”.

La noche dejó una sensación compartida entre quienes viajaron: la importancia de contar con propuestas que acerquen a distintos públicos a espectáculos de gran escala y que permitan disfrutar experiencias culturales de calidad más allá de la distancia.

