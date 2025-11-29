Airbag despidió noviembre con una noche multitudinaria en Rosario

Airbag se presentó en el Hipódromo de Rosario con un show de más de tres horas y localidades agotadas

Airbag se presentó el viernes 28 de noviembre, a las 21, en el Hipódromo de Rosario, con un show de más de tres horas que reunió a miles de personas. La banda regresó a la ciudad apenas cuatro meses después de agotar dos funciones en el Salón Metropolitano y desplegó una producción imponente al aire libre, con un repertorio que recorrió todos sus clásicos.

Desde Entre Ríos, dos micros organizados por Terco Tour trasladaron a jóvenes, adultas, muchachos y familias que viajaron desde distintas localidades de la provincia.

Airbag en Rosario 20251 FERNANDA RIVERO / UNO

En el predio, la producción a cargo de All Press y otros equipos de trabajo mantuvo un funcionamiento ordenado en cada sector: accesos, gastronomía y servicios.

Airbag en Rosario 2025 FERNANDA RIVERO / UNO

El concierto reunió a público de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y otras provincias. "Viajamos desde Viale, Entre Ríos. Vine con mi mamá y mis hermanas. Estamos enloquecidas, no podemos creer lo que fue el show. Los amamos", contó Micalela.

Airbag en Rosario 20253 FERNANDA RIVERO / UNO

Así, al cierre del show, varias personas compartieron su balance. “No pensé que iba a durar tanto, fue impresionante”, expresó Belén, de Paraná. “Los vi varias veces, pero esta fecha fue distinta. ¡?Están locos! La banda estuvo increíble”, señaló Luisa, de Santa Fe. Desde Córdoba, Julia resumió: “Valió completamente el viaje. Fue un concierto enorme y el escenario estuvo a la altura”.

Airbag en Rosario 2025 6

La noche dejó una sensación compartida entre quienes viajaron: la importancia de contar con propuestas que acerquen a distintos públicos a espectáculos de gran escala y que permitan disfrutar experiencias culturales de calidad más allá de la distancia.