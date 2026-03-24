Le robaron un millón de pesos a un paranaense a través de un TelePASE falso.

Un fraude relacionado con el sistema TelePASE dejó a un paranaense sin un millón de pesos. Los estafadores usaron una falsa notificación para robarle el dinero.

Un paranaense fue víctima de una sofisticada estafa vinculada al sistema de TelePASE , el dispositivo electrónico utilizado para el pago de peajes en las autopistas de Argentina. En diálogo con UNO, el afectado relató cómo perdió casi un millón de pesos en una operación fraudulenta que parecía legítima.

"Viste que ahora, para viajar, está el tema del TelePASE, que es para los peajes" , comenzó relatando el hombre. "Le pedí a mi hijo que me gestionara el dispositivo. Lo hicimos alrededor de las 10 de la mañana, más o menos entre las 10 y las 11. A las 13.30, mientras estaba comiendo, me llaman desde TelePASE para informarme que había un error con las tarjetas y que debía entrar a la aplicación del banco para solucionarlo" .

Un fraude con TelePASE dejó a un paranaense sin un millón de pesos

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El afectado, confiando en lo que parecía una comunicación oficial, accedió rápidamente a la solicitud. "Entré al banco sin dudar. Abrí la aplicación y, justo cuando estaba realizando la operación, sentí un clic. En ese momento, la llamada se cortó y fue cuando me di cuenta que me habían sustraído un millón de pesos", explicó, con tono de frustración. Según detalló, en su cuenta tenía $2.600.000, y por suerte los estafadores no lograron vaciarla por completo. "Parece que el banco permitía transferencias de hasta un millón, si no, me hubieran dejado sin nada", agregó con resignación.

Este tipo de fraudes se ha incrementado con la expansión del sistema de pago electrónico para peajes, que permite circular sin detenerse en las cabinas. A partir del domingo 7 de enero de 2026, se implementó en las rutas nacionales 12 y 14 de Entre Ríos, bajo la gestión de la empresa Autovía del Mercosur. En estas rutas, se eliminó el pago en efectivo y se priorizó el uso del dispositivo electrónico, aunque también se habilitaron otros métodos de pago, como tarjetas y códigos QR.

El sistema facilita el cobro de peajes en el corredor que conecta el Litoral con Buenos Aires, incluyendo rutas clave como la Nacional 12, 14, 135, 015 y 117. Quienes utilizan el dispositivo electrónico acceden a tarifas más económicas en comparación con el pago manual, que llega a costar el doble. Durante los primeros días de enero, las barreras se mantuvieron levantadas para facilitar la transición.

Sin embargo, junto con la implementación del pago electrónico, surgieron nuevas estafas. Los delincuentes envían correos o mensajes falsos haciéndose pasar por comunicaciones oficiales, alertando sobre supuestas deudas inexistentes. Al hacer clic en los enlaces, las víctimas son redirigidas a sitios fraudulentos donde roban datos bancarios. Para no levantar sospechas, los estafadores realizan pequeños cargos repetidos en las tarjetas, simulando peajes legítimos.

El caso del paranaense es solo uno de muchos ejemplos de cómo se explota la confianza de los usuarios en este tipo de sistemas. Aunque facilitan el pago de peajes, también abren la puerta a métodos de fraude que dejan a los conductores vulnerables si no toman precauciones. Ante una estafa, como sitios falsos, robo de datos o cargos desconocidos, es fundamental actuar con rapidez: suspender tarjetas de crédito o débito, denunciar el fraude en el banco, reportar el hecho a la policía o fiscalía, y contactar a los canales oficiales del servicio de pago electrónico a través de la web o WhatsApp verificado para proteger la cuenta y evitar los llamados “robos hormiga”.

Los pasos inmediatos incluyen bloquear las tarjetas llamando al banco para desconocer cargos y proteger las cuentas asociadas al dispositivo. También es crucial realizar la denuncia penal por estafa virtual en la comisaría más cercana o en la fiscalía especializada en delitos cibernéticos. Contactar únicamente al sitio oficial (www.telepase.com.ar) para verificar la situación y reportar que fue víctima de un sitio espejo o suplantación de identidad. Si ingresaron las credenciales en un sitio falso, cambiar de inmediato las contraseñas de correos y aplicaciones bancarias.

Para prevenir nuevas estafas, verificar siempre que la web utilizada sea la oficial. Tener cuidado con redes sociales y no confiar en cuentas sin verificación, ya que el sistema de pago electrónico no solicita datos confidenciales por mensajes privados. Desconfiar de cualquier situación que genere urgencia, como un supuesto “bloqueo de tu cuenta”, ya que los delincuentes suelen usar estas tácticas para robar datos o realizar pequeños cargos repetidos.