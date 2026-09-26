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Daniel Osvaldo permanece internado en terapia intensiva por un severo compromiso pulmonar

Daniel Osvaldo fue hospitalizado tras sufrir fuertes dolores torácicos. Le detectaron un derrame pleural y permanece sedado bajo observación médica.

26 de septiembre 2026 · 22:34hs
Daniel Osvaldo permanece internado en terapia intensiva por un severo compromiso pulmonar.

Daniel Osvaldo permanece internado en terapia intensiva por un severo compromiso pulmonar.

El exfutbolista Daniel Osvaldo, de 40 años, permanece internado en terapia intensiva, sedado y bajo estricta observación médica, luego de que le diagnosticaran un derrame pleural y un severo compromiso pulmonar.

Según informó el periodista Ángel De Brito a través de sus redes sociales, Osvaldo había sufrido fuertes dolores en la zona torácica y posteriormente presentó una complicación circulatoria. Por ese motivo, fue trasladado este viernes a un hospital de la zona de Llavallol, en el sur del conurbano bonaerense.

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Le realizaron una biopsia

Durante su internación, los profesionales médicos realizaron una intervención en la que también tomaron una muestra para una biopsia. Luego determinaron que debía permanecer en el área de cuidados intensivos debido al cuadro pulmonar.

Hasta el momento, no se determinó el origen del derrame pleural, por lo que continúa bajo seguimiento médico.

De Brito también señaló que el ex delantero no cuenta actualmente con obra social y que permanece acompañado por sus hermanos, Valeria y Jonhy.

De su carrera en el fútbol a la música

Osvaldo tuvo una extensa trayectoria como futbolista y pasó por clubes como Huracán, Espanyol de Barcelona, Roma, Juventus, Boca y Banfield, entre otros.

También integró la selección de Italia, país con el que tuvo una etapa de su carrera profesional.

Después de retirarse del fútbol, el ex delantero se volcó principalmente a la música y participó de manera ocasional en torneos de fútbol senior.

En los últimos tiempos también había comenzado a participar de un ciclo de entrevistas por streaming, además de continuar con sus proyectos vinculados con la música.

Daniel Osvaldo internado Terapia intensiva infección pulmonar
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