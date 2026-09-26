Uno Entre Rios | Ovación | Permanencia

Patronato y la pelea por la permanencia: resultados y rivales a seguir

Por la permanencia, Chacarita perdió con Colegiales y Güemes cayó con Quilmes. Son rivales directos del equipo paranaense en la Primera Nacional.

26 de septiembre 2026 · 22:21hs
Chacarita perdió por la Primera Nacional.

Chacarita perdió por la Primera Nacional.

La recta final de la Primera Nacional entra en una etapa decisiva y Patronato afronta las últimas fechas con el objetivo de asegurar su permanencia. A falta de pocas jornadas, cada resultado de los equipos involucrados en la lucha por no perder la categoría adquiere un peso determinante. Este domingo juega de local con San Martín de San Juan.

Por la permanencia

En la fecha 31, algunos resultados comenzaron a marcar el escenario de la pelea. Uno de ellos fue la derrota de Chacarita ante Colegiales por 2 a 1 en Munro. El Funebrero reaccionó después de quedar en desventaja, llegó al empate por intermedio de Fernando Guanca y dominó buena parte del complemento, incluso con superioridad numérica tras la expulsión de un futbolista local. Sin embargo, no pudo encontrar el empate y terminó con las manos vacías.

aldosivi gano y mantiene viva la ilusion de quedarse en primera

Aldosivi ganó y mantiene viva la ilusión de quedarse en Primera

Patronato visita a Nueva Chicago en Mataderos.

En Mataderos, Patronato jugará otra final por la permanencia

El resultado mantiene a Chacarita comprometido en la pelea por la permanencia y lo convierte en uno de los equipos que Patronato deberá seguir con especial atención en este tramo final del campeonato.

Otro resultado significativo se produjo en Quilmes, donde el Cervecero derrotó 2 a 0 a Güemes de Santiago del Estero. El triunfo le permitió al conjunto bonaerense sumar tres puntos importantes en su objetivo de alejarse de la zona comprometida y llegar con mayor margen a las jornadas decisivas.

Para Patronato, estos movimientos hacen que cada partido que queda tenga carácter prácticamente decisivo. El equipo entrerriano deberá sumar para evitar depender exclusivamente de los resultados de sus rivales directos y llegar a las últimas fechas con posibilidades concretas de asegurar la permanencia.

Entre los equipos que aparecen involucrados en esta pelea se encuentran Chacarita, Güemes y Quilmes, además de los demás conjuntos que ocupan las posiciones cercanas a la zona de riesgo. Por eso, más allá de su propio resultado, Patronato deberá mirar atentamente qué ocurre en cada una de las canchas donde se presenten sus competidores.

Ahora se viene el partido con Patronato para Chaca

El próximo compromiso del conjunto de Chacarita será Patronato (que juega este domingo de local), un duelo que adquiere una importancia especial por tratarse de uno de los equipos que pelea en el mismo sector de la tabla. El encuentro se disputará el domingo 4 de octubre desde las 15.30, en San Martín y a puertas cerradas, debido a la sanción impuesta por APREVIDE.

Con el campeonato entrando en su etapa final, Patronato sabe que ya no hay margen para dejar puntos en el camino. La pelea por la permanencia se definirá partido a partido y, en este escenario, los enfrentamientos directos pueden terminar siendo determinantes. Este domingo juega desde las 16 con San Martín de San Juan.

Permanencia resultados Chacarita Quilmes
Noticias relacionadas
historico: los juegos suramericanos santa fe 2026 cerraron con record de 3,5 millones de espectadores

Histórico: los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 cerraron con récord de 3,5 millones de espectadores

Argentina y una gran competencia en general.

Argentina cerró Santa Fe 2026 con 293 medallas y en el segundo lugar del podio

Los M12 jugaron el rugby en El Plumazo.

El rugby infantil volvió a reunir a cientos de chicos en Paraná

Estudiantes festejó de visitante ante Santa Fe Rugby.

Rugby: la M19 del CAE se consagró campeona del Torneo Dos Orillas

Ver comentarios

Lo último

Ruido y salud: cómo se mide la exposición sonora y cuándo puede afectar la audición

Ruido y salud: cómo se mide la exposición sonora y cuándo puede afectar la audición

Daniel Osvaldo permanece internado en terapia intensiva por un severo compromiso pulmonar

Daniel Osvaldo permanece internado en terapia intensiva por un severo compromiso pulmonar

SMN: toda la provincia de Entre Ríos bajo alerta amarilla para este domingo

SMN: toda la provincia de Entre Ríos bajo alerta amarilla para este domingo

Ultimo Momento
Ruido y salud: cómo se mide la exposición sonora y cuándo puede afectar la audición

Ruido y salud: cómo se mide la exposición sonora y cuándo puede afectar la audición

Daniel Osvaldo permanece internado en terapia intensiva por un severo compromiso pulmonar

Daniel Osvaldo permanece internado en terapia intensiva por un severo compromiso pulmonar

SMN: toda la provincia de Entre Ríos bajo alerta amarilla para este domingo

SMN: toda la provincia de Entre Ríos bajo alerta amarilla para este domingo

Dos pandas gigantes viajarán de China a Estados Unidos para reforzar la cooperación científica

Dos pandas gigantes viajarán de China a Estados Unidos para reforzar la cooperación científica

Patronato y la pelea por la permanencia: resultados y rivales a seguir

Patronato y la pelea por la permanencia: resultados y rivales a seguir

Policiales
Chajarí: usaban habitaciones de un hotel alojamiento para vender droga

Chajarí: usaban habitaciones de un hotel alojamiento para vender droga

Victoria: seis allanamientos y tres detenidos en un operativo antidrogas

Victoria: seis allanamientos y tres detenidos en un operativo antidrogas

Investigan el robo de vacas y novillos en un campo de La Paz

Investigan el robo de vacas y novillos en un campo de La Paz

Paraná: detuvieron a un hombre y secuestraron un revólver en calle OHiggins

Paraná: detuvieron a un hombre y secuestraron un revólver en calle O'Higgins

Condenaron a un joven por el tráfico de cocaína valuada en 3 mil dólares

Condenaron a un joven por el tráfico de cocaína valuada en 3 mil dólares

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
SMN: toda la provincia de Entre Ríos bajo alerta amarilla para este domingo

SMN: toda la provincia de Entre Ríos bajo alerta amarilla para este domingo

Bomberos voluntarios de Entre Ríos afirman que la Provincia aún adeuda cinco meses de cobertura de salud

Bomberos voluntarios de Entre Ríos afirman que la Provincia aún adeuda cinco meses de cobertura de salud

Entre Ríos fortalece la articulación para el control del picudo rojo de las palmeras

Entre Ríos fortalece la articulación para el control del picudo rojo de las palmeras

El CIC La Floresta celebró 20 años de trabajo junto a la comunidad

El CIC La Floresta celebró 20 años de trabajo junto a la comunidad

Se presentó balance de la ejecución de la estrategia de primera infancia

Se presentó balance de la ejecución de la estrategia de primera infancia

Dejanos tu comentario