Patronato y la pelea por la permanencia: resultados y rivales a seguir

Por la permanencia, Chacarita perdió con Colegiales y Güemes cayó con Quilmes. Son rivales directos del equipo paranaense en la Primera Nacional.

La recta final de la Primera Nacional entra en una etapa decisiva y Patronato afronta las últimas fechas con el objetivo de asegurar su permanencia. A falta de pocas jornadas, cada resultado de los equipos involucrados en la lucha por no perder la categoría adquiere un peso determinante. Este domingo juega de local con San Martín de San Juan.

En la fecha 31, algunos resultados comenzaron a marcar el escenario de la pelea. Uno de ellos fue la derrota de Chacarita ante Colegiales por 2 a 1 en Munro. El Funebrero reaccionó después de quedar en desventaja, llegó al empate por intermedio de Fernando Guanca y dominó buena parte del complemento, incluso con superioridad numérica tras la expulsión de un futbolista local. Sin embargo, no pudo encontrar el empate y terminó con las manos vacías.

El resultado mantiene a Chacarita comprometido en la pelea por la permanencia y lo convierte en uno de los equipos que Patronato deberá seguir con especial atención en este tramo final del campeonato.

Otro resultado significativo se produjo en Quilmes, donde el Cervecero derrotó 2 a 0 a Güemes de Santiago del Estero. El triunfo le permitió al conjunto bonaerense sumar tres puntos importantes en su objetivo de alejarse de la zona comprometida y llegar con mayor margen a las jornadas decisivas.

Para Patronato, estos movimientos hacen que cada partido que queda tenga carácter prácticamente decisivo. El equipo entrerriano deberá sumar para evitar depender exclusivamente de los resultados de sus rivales directos y llegar a las últimas fechas con posibilidades concretas de asegurar la permanencia.

Entre los equipos que aparecen involucrados en esta pelea se encuentran Chacarita, Güemes y Quilmes, además de los demás conjuntos que ocupan las posiciones cercanas a la zona de riesgo. Por eso, más allá de su propio resultado, Patronato deberá mirar atentamente qué ocurre en cada una de las canchas donde se presenten sus competidores.

Ahora se viene el partido con Patronato para Chaca

El próximo compromiso del conjunto de Chacarita será Patronato (que juega este domingo de local), un duelo que adquiere una importancia especial por tratarse de uno de los equipos que pelea en el mismo sector de la tabla. El encuentro se disputará el domingo 4 de octubre desde las 15.30, en San Martín y a puertas cerradas, debido a la sanción impuesta por APREVIDE.

Con el campeonato entrando en su etapa final, Patronato sabe que ya no hay margen para dejar puntos en el camino. La pelea por la permanencia se definirá partido a partido y, en este escenario, los enfrentamientos directos pueden terminar siendo determinantes. Este domingo juega desde las 16 con San Martín de San Juan.