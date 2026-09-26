Los pandas Ping Ping y Fu Shuang serán trasladados al Zoológico de Atlanta para integrar un programa de conservación de la especie durante una década.

Dos pandas gigantes viajarán de China a Estados Unidos para reforzar la cooperación científica.

Dos pandas gigantes criados en China serán trasladados próximamente a Estados Unidos como parte de un nuevo programa de cooperación internacional para la conservación de la especie.

Se trata del macho Ping Ping y la hembra Fu Shuang , ejemplares procedentes de la Base de Investigación para la Cría del Panda Gigante de Chengdu, en la provincia china de Sichuan.

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La pareja tendrá como destino el Zoológico de Atlanta, donde será incorporada a un programa colaborativo de protección de la especie con una duración prevista de 10 años.

La iniciativa surgió a partir de un acuerdo firmado el año pasado entre la Asociación para la Conservación de la Vida Silvestre de China (CWCA) y la institución estadounidense.

Reformaron las instalaciones del zoológico

Para recibir a los nuevos ejemplares, el Zoológico de Atlanta realizó reformas y mejoras en sus instalaciones, con asistencia técnica de especialistas chinos.

El objetivo es proporcionarles condiciones adecuadas de seguridad y bienestar durante su permanencia en Estados Unidos.

El traslado se enmarca en una cooperación que contempla investigaciones y trabajos conjuntos relacionados con la conservación del panda gigante.

Una relación que comenzó en 1972

La cooperación entre China y Estados Unidos en torno a estos animales tiene antecedentes que se remontan a 1972. En abril de ese año, Ling Ling y Xing Xing llegaron a territorio estadounidense luego de la visita que el entonces presidente Richard Nixon había realizado a China en febrero.

Más de 8.000 personas recibieron a los ejemplares pese a la lluvia. Durante su primer mes de exhibición pública, más de un millón de visitantes concurrieron a conocerlos.

Desde entonces, los pandas se convirtieron en uno de los símbolos de los vínculos entre ambos pueblos y en el eje de distintos programas de conservación.

Investigación, reproducción y conservación

En 1994, la CWCA firmó un acuerdo con el Zoológico de San Diego que dio inicio formal a un programa de colaboración científica.

Durante las últimas tres décadas, especialistas de ambos países desarrollaron investigaciones sobre comportamiento, nutrición, genética y prevención de enfermedades, además de trabajar en técnicas de reproducción.

Según el informe difundido por Xinhua, como resultado de esos programas nacieron y fueron criados con éxito 17 ejemplares: seis en San Diego, cuatro en Washington y siete en Atlanta.

Una nueva etapa de cooperación

En 2024 comenzó una nueva etapa del intercambio, con el traslado de más pandas hacia Estados Unidos.

La llegada de Ping Ping y Fu Shuang se suma a ese proceso y apunta a profundizar el trabajo conjunto en conservación, prevención y tratamiento de enfermedades, además de ampliar los intercambios científicos y tecnológicos vinculados con la protección de la biodiversidad.