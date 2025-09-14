Uno Entre Rios | Show | Yesterday

Cumple 60 años "Yesterday", la melodía de Paul McCartney

"Yesterday" nació de un sueño y no convenció ni a Lennon ni a Harrison. Paul McCartney y la canción con más covers de la historia.

14 de septiembre 2025 · 09:03hs
Cumple 60 años Yesterday

Cumple 60 años "Yesterday", la melodía de Paul McCartney

Paul McCartney repetía la misma pregunta a cualquiera que se cruzara con él. A John Lennon, a George Harrison y a Ringo Starr les preguntaba lo mismo todos los días. Varias veces por día. “Yesterday” fue, entonces, la primera canción que grabó sólo uno de Los Beatles.

Se lo preguntaba a Jane Asher, su novia de entonces, y a los técnicos y arregladores musicales que iban y venían por los estudios de Abbey Road. Lo preguntaba con insistencia y con preocupación. Estaba seguro de que había, en esa melodía que le flotaba en la cabeza sin parar, un cabo suelto que se le estaba escapando.

Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano se accidentó y lucha por su vida. Familiares y amigos pidieron una cadena de oración

Thiago Medina se accidentó y rezan por su recuperación

Agarrate Catalina anuncia nueva fecha en Paraná tras ajustes de gira

Agarrate Catalina anuncia nueva fecha en Paraná tras ajustes de gira

La novena sinfonía de Los Beatles

Tanto insistía McCartney con la pregunta que Harrison y Lennon hacían bromas sobre su obsesión con esos acordes que encadenaba y tarareaba casi constantemente. “Pregunta por esta melodía como si se le hubiera ocurrido la Novena Sinfonía”, ironizaba Harrison.

Era 1964 y McCartney había llegado con una melodía nueva a los estudios de grabación. La había soñado una noche en la cama que compartía con su novia, en el altillo de una antigua casa londinense. Según el propio músico contó tantas veces, la melodía lo despertó y él no dudó: se sentó inmediatamente en el viejo piano de la habitación para repetirla, completarla y, sobre todo, no olvidarla.

Pero en medio de la inspiración y de la sensación de que la melodía era realmente poderosa, a McCartney lo asaltó una duda que, en los días y meses siguientes, no paró de crecer: “¿Esto que soñé es nuevo o alguien ya lo compuso y lo incluyó en una canción?“.

Hit indiscutible

Algunos años después, cuando “Yesterday” ya era un éxito indiscutible, Paul contó que el verso “I said something wrong” se le había ocurrido por el arrepentimiento que sentía por cómo le había hablado una vez a su madre, Mary, cuando era chico.

Mary, que murió cuando McCartney tenía apenas 14 años, había sido una figura central -y lo sería para siempre- en la vida del músico. A ella le dedicó ese verso, casi como un pedido de perdón inscripto en la eternidad, y nada menos que “Let it be”.

“Yesterday” fue, entonces, la primera canción que grabó sólo uno de Los Beatles. En dos tomas en el estudio, McCartney logró plasmar eso que había empezado en su inconsciente una noche cualquiera a las cuatro de la madrugada. Le alcanzaron dos tomas para que la canción quedara lista para editarse en Help! y como single del otro lado del Atlántico.

Nada de eso frenó el impacto de “Yesterday”. En 1986, el Libro Guinness de los Récords la acreditó como la canción con más covers de la historia. Se estimaban, para aquel entonces, unas 1.600 versiones. Al día de hoy se registran alrededor de 3.000 versiones en catálogos internacionales.

Yesterday Paul McCartney Los Beatles
Noticias relacionadas
Luck Ra y Miranda! reversionaron un clásico versión cuarteto

Luck Ra y Miranda! reversionaron un clásico versión cuarteto

Cosquin Rock lanzó la grilla de las bandas día por día

Cosquin Rock lanzó la grilla de las bandas día por día

jornada cultural y cata de vinos en la escuela de artes visuales

Jornada cultural y cata de vinos en la Escuela de Artes Visuales

Jóvenes Pordioseros en Paraná

Jóvenes Pordioseros encendió la noche de Paraná

Ver comentarios

Lo último

Patronato no puede no puede resignar más puntos en el Grella

Patronato no puede no puede resignar más puntos en el Grella

Fentanilo: el miércoles se reúnen diputados para crear la comisión investigadora

Fentanilo: el miércoles se reúnen diputados para crear la comisión investigadora

Hubo una multitudinaria marcha en Londres en contra de la política migratoria

Hubo una multitudinaria marcha en Londres en contra de la política migratoria

Ultimo Momento
Patronato no puede no puede resignar más puntos en el Grella

Patronato no puede no puede resignar más puntos en el Grella

Fentanilo: el miércoles se reúnen diputados para crear la comisión investigadora

Fentanilo: el miércoles se reúnen diputados para crear la comisión investigadora

Hubo una multitudinaria marcha en Londres en contra de la política migratoria

Hubo una multitudinaria marcha en Londres en contra de la política migratoria

¿Meteorito o bólido? una bola de fuego cruzó el cielo de la Patagonia

¿Meteorito o bólido? una bola de fuego cruzó el cielo de la Patagonia

El Papa Francisco en el cielo del Vaticano

El Papa Francisco en el cielo del Vaticano

Policiales
Dolor en Entre Ríos: exdocente universitaria murió atropellada en Buenos Aires

Dolor en Entre Ríos: exdocente universitaria murió atropellada en Buenos Aires

Crimen de Jesica Bravo: dictaron prisión preventiva para seis imputados

Crimen de Jesica Bravo: dictaron prisión preventiva para seis imputados

Falsificación de firmas médicas en auditorías de Andis: dieron detalles de la denuncia

Falsificación de firmas médicas en auditorías de Andis: dieron detalles de la denuncia

Homicidio en Basavilbaso: la víctima sufrió más de 20 heridas y hay un sospechoso

Homicidio en Basavilbaso: la víctima sufrió más de 20 heridas y hay un sospechoso

Un mujer murió en María Grande e investigan si fue atropellada por un tráiler

Un mujer murió en María Grande e investigan si fue atropellada por un tráiler

Ovación
River derrotó a Estudiantes de La Plata y es líder

River derrotó a Estudiantes de La Plata y es líder

El Boca de Paredes visita a Rosario Central de Di María

El Boca de Paredes visita a Rosario Central de Di María

Patronato goleó a Atlético Paraná en el clásico local

Patronato goleó a Atlético Paraná en el clásico local

Estudiantes festejó por duplicado

Estudiantes festejó por duplicado

Julio Vaccari dejó de ser el técnico de Independiente tras la derrota ante Banfield

Julio Vaccari dejó de ser el técnico de Independiente tras la derrota ante Banfield

La provincia
Hoy es el día del cartero, una actividad que logró sobrevivir con nuevas dinámicas

Hoy es el día del cartero, una actividad que logró sobrevivir con nuevas dinámicas

Graciela López de Degani Decidí venir a vivir a Entre Ríos por el Hospital San Martín

Graciela López de Degani "Decidí venir a vivir a Entre Ríos por el Hospital San Martín"

En Concordia preocupa la caída de las ventas en el último trimestre

En Concordia preocupa la caída de las ventas en el último trimestre

SMN con pronóstico de chaparrones y tormentas aisladas

SMN con pronóstico de chaparrones y tormentas aisladas

Frigerio participó de la entrega del título Doctor Honoris Causa a Rosatti

Frigerio participó de la entrega del título Doctor Honoris Causa a Rosatti

Dejanos tu comentario