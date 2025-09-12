Uno Entre Rios | Escenario | Agarrate Catalina

Agarrate Catalina anuncia nueva fecha en Paraná tras ajustes de gira

Agarrate Catalina confirmó la reprogramación de su gira en Argentina, incluyendo la función en Paraná. La nueva fecha será el martes 23 de septiembre en el Teatro 3 de Febrero

12 de septiembre 2025 · 13:12hs
Agarrate Catalina confirmó la reprogramación de su gira en Argentina, incluyendo la función en Paraná. La nueva fecha será el martes 23 de septiembre a las 21 en el Teatro 3 de Febrero.

Desde la producción informaron que las entradas adquiridas seguirán siendo válidas para la nueva función. Quienes necesiten la devolución podrán gestionarla directamente por el mismo medio donde realizaron la compra. La boletería del teatro y el sitio www.plateavip.com.ar continúan disponibles para la adquisición de tickets.

jornada cultural y cata de vinos en la escuela de artes visuales

Jornada cultural y cata de vinos en la Escuela de Artes Visuales

Jóvenes Pordioseros en Paraná

Jóvenes Pordioseros encendió la noche de Paraná

“La decisión de reprogramar se tomó por fuerza mayor, y agradecemos profundamente la comprensión y el acompañamiento de nuestra audiencia. Esperamos verlos a todos en la nueva fecha para seguir compartiendo juntos dentro de Argentina”, expresaron desde la compañía.

La función en Paraná forma parte de una gira que recorre distintas ciudades del país, con un espectáculo que combina humor, música y teatro, característico de la trayectoria de Agarrate Catalina y su estilo único de cabaret rioplatense.

El público puede mantenerse informado a través de las redes sociales oficiales de la compañía, donde se anunciarán los detalles de las presentaciones y demás novedades de la gira.

